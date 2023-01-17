Филиппо Ганна в 2023 году возвращается на Джиро д’Италия

Филиппо Ганна: «Мне нужны новые цели»

Филиппо Ганна за два участия в Джиро д’Италия в 2020 и 2021 году одержал там победы на всех этапах с индивидуальными гонками на время. В 2023 году 26-летний чемпион Италии, велогонщик команды INEOS Grenadiers, вернётся на итальянский Гранд-тур, в котором будет 3 индивидуальных гонки на время общей протяжённостью 70,6 км (18,4 км на 1-м этапе, 33,6 км на 9-м, и 18,6 км горная разделка на 20-м).

Но Джиро – не единственная цель Филиппо Ганны. Он работает над тем, чтобы сохранить резкость и мощность на протяжённых классиках Монументах Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ. Сейчас Филиппо Ганна в тренировочном лагере на Майорке, где вместе с командой обозначил основные цели на предстоящий сезон, о чём рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Первой гонкой Ганны в 2023 году будет Вуэльта провинции Сан-Хуан, которая стартует 22 января.

Филиппо Ганна: «Мне нужны новые цели. Не хочу подходить к Сан-Хуану в топовой форме, но и слишком мучиться в гонке тоже не хочу. В ближайшие дни составим с командой план для гонок в Европе. Приму участие в чемпионате Европы по велоспорту на треке в Гренхене (8 – 12 февраля). А весной поеду классики и Джиро д’Италия.

Буду тренироваться по-другому, потому что в финалах (прим. VeloLive – Милан – Сан-Ремо и Париж-Рубэ) терял резкость. Мне надо поработать над уровнем мощности после определённого количества часов, чтобы в ключевой момент гонки я был наготове. Поговорю об этом с моим тренером Дарио Чиони».

Филиппо Ганна не достиг всех целей в 2022 году – он поставил мировой часовой рекорд на треке, однако, дебютировав на Тур де Франс, выступил хуже, чем надеялся, а затем не смог защитить титул чемпиона мира в разделке, заняв в Вуллонгонге 7-е место. Но итальянский гонщик вынес после этого сезона ценный урок:

«Я больше не буду склонять голову. Возможно, слишком часто слушал других, и мне было бы полезнее не обращать внимания на их высказывания».