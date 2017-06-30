Джон Леланг уходит с поста генерального менеджера команды Lotto Soudal

Пути Джона Леланга и команды Lotto Soudal расходятся после четырёх лет совместной работы

Велокоманда Lotto Soudal сообщила, что по взаимному соглашению 51-летний Джон Леланг (John Lelangue) в конце 2022 года покидает пост генерального менеджера. Джон Леланг начал работать в бельгийской команде с 2019 года, сменив на этой должности Пола Де Гейтера (Paul De Geyter).

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Янни Хак (Jannie Haek), генеральный директор компании “National Lottery”, главного спонсора команды: «Решение покинуть команду принял сам Джон Леланг, и мы расстаёмся на наилучших условиях».

В конце сезона 2022 года с большой долей вероятности команда Lotto Soudal не сможет удержаться в числе команд Мирового тура и перейдёт на проконтинентальный уровень. В этом сезоне гонщики команды одержали 25 побед, из них только 2 на гонках Мирового тура.

В этом году больше всех побед (9) команде принёс Арно Де Ли (Arnaud De Lie), 7 – Калеб Юэн (Caleb Ewan). В прошлом году на счету команды было 12 побед, большинство из которых – на гонках Мирового тура. 12 побед команда одерживала и в 200 году, и тогда также большинство из них были на гонках Мирового тура. 2019 год команда завершила с 23 победами, в 2018 было одержано 26 побед.

Джон Леланг: «Решение я принял ещё во время Тур де Франс. В августе сообщил о нём совету директоров. Это никак не связано с тем, останется команда в Мировом туре или нет. Я решил уйти после четырёх лет работы, так как выполнил свою миссию и готов к новым вызовам. Мы расстаёмся, став ещё более близкими друзьями, чем когда я начинал работать командой. Я буду выполнять свою работу до последнего дня по контракту, чтобы всё как надо подготовить к старту нового сезона. С 1 января я начинаю новую страницу в Мировом туре, но пока не могу сказать, что имею в виду».