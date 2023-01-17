Эдуардо Сепульведа подписал контракт с Lotto-Dstny после объявления в соцсетях о поиске команды

Велокоманда Lotto-Dstny подписала Эдуардо Сепульведу и Йоханнеса Адамица

31-летний аргентинский велогонщик Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) сумел найти себе команду на 2023 год - подписал контракт с бельгийской велокомандой Lotto-Dstny. После того, как Джанни Савио, генеральный менеджер его прежней команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, объявил, что команда будет выступать на континентальном уровне и предложил топовым гонщикам искать новую команду, Сепульведе пришлось использовать соцсети, чтобы ускорить поиск нового места работы.

Photo (c) Lotto Soudal Team

Эдуардо Сепульведа: «Очень мотивирован переходом в команду с прекрасной историей – в Lotto Dstny. Я впервые буду выступать в бельгийской команде, с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Я готов помогать товарищам по команде достигать высоких результатов, буду и сам бороться за победу».

Lotto Soudal, которая в следующем сезоне будет называться Lotto-Dstny, не смогла набрать достаточно очков, чтобы остаться в Мировом туре, и должна перейти на проконтитентальный уровень. Также в команде до сих пор нет генерального менеджера. Но спортивный директор Курт Ван де Ваувер, который пришёл в команду в октябре этого года, продолжает формировать состав на 2023 год.

В команде продолжат выступать Калеб Юэн, Томас Де Гендт, Виктор Кампенартс. В следующем году состав пополнят Якопо Гуарньери, Паскаль Энкхорн, а также три гонщика команды Bingoal Pauwels Sauces WB Милан Ментен (Milan Menten), Арьен Ливенс (Arjen Livyns) и Матейс Пассенс (Mathijs Paasschens).

Команда Lotto-Dstny также подписала контракт с 24-летним немецким гонщиком Йоханнесом Адамицом (Johannes Adamietz), который переходит из континентальной команды Saris Rouvy Sauerland.

Photo (c) Lotto Soudal Team

Йоханнес Адамиц: «Очень рад возможности стать гонщиком Lotto-Dstny, это сильная команда с большой историей. Я гонщик для высоких гор и холмистых классик. На этих территориях хочу продолжать развиваться».

Курт Ван де Ваувер, спортивный менеджер команды: «Эдуардо Сепульседа и Йоханнес Адамиц усилят нашу команду, когда придётся выступать в горах, на большой высоте. Возможно, их имена не самые известные, но они более чем достойны места в нашей команде. У Сепульведы огромный опыт, он умеет добывать результаты на сложных гонках, а также знает, как работать на лидера. Адамиц показал себя на континентальном уровне в борьбе с профессионалами. Мы считаем, он способен расти и совершенствоваться, а мы ему в этом поможем».

Карьеру профессионального велогонщика начнёт в Lotto-Dstny 21-летний бельгиец Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt), который три года выступал в андеровской команде Lotto-Soudal.