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Эдуардо Сепульведа подписал контракт с Lotto-Dstny после объявления в соцсетях о поиске команды

Велокоманда Lotto-Dstny подписала Эдуардо Сепульведу и Йоханнеса Адамица

 

 

  31-летний аргентинский велогонщик Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepúlveda) сумел найти себе команду на 2023 год  - подписал контракт с бельгийской велокомандой Lotto-Dstny. После того, как Джанни Савио, генеральный менеджер его прежней команды Drone Hopper - Androni Giocattoli, объявил, что команда будет выступать на континентальном уровне и предложил топовым гонщикам искать новую команду, Сепульведе пришлось использовать соцсети, чтобы ускорить поиск нового места работы.

 

Eduardo Sepulveda подписал контракт с Lotto-Dstny, после объявления в соцсетях о поиске команды

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

  Эдуардо Сепульведа: «Очень мотивирован переходом в команду с прекрасной историей – в  Lotto Dstny. Я впервые буду выступать в бельгийской команде, с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Я готов помогать товарищам по команде достигать высоких результатов, буду и сам бороться за победу».

 

  Lotto Soudal, которая в следующем сезоне будет называться Lotto-Dstny, не смогла набрать достаточно очков, чтобы остаться в Мировом туре, и должна перейти на проконтитентальный уровень. Также в команде до сих пор нет генерального менеджера. Но спортивный директор Курт Ван де Ваувер, который пришёл в команду в октябре этого года, продолжает формировать состав на 2023 год.

 

  В команде продолжат выступать Калеб Юэн, Томас Де Гендт, Виктор Кампенартс. В следующем году состав пополнят Якопо Гуарньери, Паскаль Энкхорн, а также  три гонщика команды Bingoal Pauwels Sauces WB Милан Ментен (Milan Menten), Арьен Ливенс (Arjen Livyns) и Матейс Пассенс (Mathijs Paasschens).

 

  Команда Lotto-Dstny также подписала контракт с 24-летним немецким гонщиком Йоханнесом Адамицом (Johannes Adamietz), который переходит из континентальной команды Saris Rouvy Sauerland.

 

Eduardo Sepulveda подписал контракт с Lotto-Dstny, после объявления в соцсетях о поиске команды

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

 

  Йоханнес Адамиц: «Очень рад возможности стать гонщиком  Lotto-Dstny, это сильная команда с большой историей. Я гонщик для высоких гор и холмистых классик. На этих территориях хочу продолжать развиваться».

 

  Курт Ван де Ваувер, спортивный менеджер команды: «Эдуардо Сепульседа и Йоханнес Адамиц усилят нашу команду, когда придётся выступать в горах, на большой высоте. Возможно, их имена не самые известные, но они более чем достойны места  в нашей команде. У Сепульведы огромный опыт, он умеет добывать результаты на сложных гонках, а также знает, как работать на лидера. Адамиц показал себя на континентальном уровне в борьбе с профессионалами. Мы считаем, он способен расти и совершенствоваться, а мы ему в этом поможем».

 

  Карьеру профессионального велогонщика начнёт в Lotto-Dstny 21-летний бельгиец Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt), который три года выступал в андеровской команде Lotto-Soudal.

 

 

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Теги к статье: Lotto-Dstny

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Комментарии

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото
    67 на 8 разделите, как раз 9-й ряд и получится.
  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото
    Пидкок свою первую гонку на Кубке мира в этом сезоне начал со 2-го ряда. Потому что был 5-й в рейтинге UCI. У него в отличие от Матье были рейтинговые очки. А Ван дер Пул в прошлом сезоне только одну гонку до конца проехал. Со второй гонки сошел и его кроссовый сезон на этом закончился.
  • Astanaforever
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    Astanaforever-Фото
    У астаны просто нет бабок. Их просто разворовали.
  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    velodoctor-Фото
    А Пидкок с первого сразу стартовал т.к. чемпион мира?
  • MVDP
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    А завтра Матье будет с 9-го ряда стартовать, потому что 87-й в рейтинге.

    C 9-го ряда он никак не может стартовать, потому что всего 67 участников. С 4-го вроде.

  • Earl57
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    Earl57-Фото

    Пидкок ведь элитный майтинбайкер, не? Эта трасса больше Ван дер Пулу подходит, зря он сегодня не поехал. К тому же гонщиков на старте было мало, всего 37 человек. И рейтинг UCI, в отличие от завтрашней гонки, здесь не имеет значения. А завтра Матье будет с 9-го ряда стартовать, потому что 87-й в рейтинге. Будет огромная толпа и трасса не такая удобная для него. Как он будет выбираться вперед, вопрос конечно интересный.

    Девчонки просмотр этой трассы делали

    https://www.youtube.com/watch?v=8vHcPzOyBqU 

  • velodoctor
    Велокросс. X2O Trofee Kortrijk ... (6)
    velodoctor-Фото

    Разминка перед завтрашней зарубой. Не слишком уж техничная трасса, Пидкоку как шоссейному гонщику в т.ч. , мне кажется на такой попроще, собственно он и победил. 

  • RVL
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    RVL-Фото
    громкие заголовки на вело таблоидах..
    "астана не интересуется погачаром"
    "астана не интересуется эвенпулом"
  • StVano
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    StVano-Фото
    Похоже, что Астана ни кем не интересуется...
  • Sheridan
    Наиро Кинтана говорит, что буд ... (5)
    Sheridan-Фото

    Фуф, хорошо, что Астана не интересуется. spiteful

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