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Велокоманда Euskadi Basque Country – Murias закрывается в конце 2019 года

Велокоманда Euskadi Basque Country – Murias закрывается в конце 2019 года после пяти лет работы

 

 

 Проконтинентальная баскская велокоманда Euskadi Basque Country – Murias объявила о закрытии в конце сезона 2019 года. 9 побед гонщиков команды, в том числе победа Микеля Итуррии (Mikel Iturria) на 11-м этапе Вуэльты Испании-2019, не помогли найти спонсоров для команды. 

 

 

 

  Euskadi Basque Country – Murias была основана в 2015 году, а последние два сезона стала единственной велокомандой из Страны Басков, выступающей на проконтинентальном уровне.

 

  В прошлом году гонщики команды одержали 8 побед,  в числе которых победа на этапе Вуэльты Испании, тогда 13-й этап выиграл Оскар Родригес, а также победа в общем зачёте Тура Турции-2018, общем зачёте Тура Норвегии-2018.

 

  В пресс-релизе команды Euskadi Basque Country – Murias говорится: «5 лет назад велокоманда Euskadi Basque Country – Murias была основана с целью возрождения баскского велоспорта. В течение первых трёх лет мы выступали на континентальном, а последние 2 года – на профессиональном континентальном уровне. С самого начала проекта мы хотели работать по образцу профессиональной команды и со спортивной, и с организационной точки зрения. Мы стремились дать ребятам из Страны Басков шанс участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне мирового велоспорта.

 

  Наши успехи заставляли нас расти, но мы столкнулись с невозможностью продолжать, опираясь лишь на наши собственные средства. Теперь мы вынуждены выбыть из числа команд.

 

  Мы официально подтверждаем, что команда Euskadi Basque Country – Murias не будет работать в следующем сезоне. Итоги этих лет дают огромное удовлетворение благодаря полученным результатам и спортивному духу команды, созданному велогонщиками и персоналом команды.

 

  Благодарим наших болельщиков за воодушевление, с которым они встречали нас в каждой из гонок, в которых мы участвовали. Мы считаем, что нам удалось с честью представлять Страну Басков на всех дорогах мира».

 

Последней велогонкой команды Euskadi Basque Country – Murias станет классика Париж – Тур-2019.

 

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Теги к статье: Euskadi Basque Country – Murias

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  1. Sm1T

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 1.01.2012

    Нууууу блииииин

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Оскар Родригес в Астану? Вроде да.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:13 | Регистрация: 4.07.2013

    Да что ж такое-то?! В Басконии не будет команды? Что происходит?
    Явно что-то чиновники мутят.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (15)
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    В точку! clapping

  • VeloVelo
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (2)
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    Кот задремал, а мыши убежали. 

  • Адриен
    Петер Саган: «Я упустил правил ... (2)
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    Как - по свидетельству Дюма - говорил Портос - "Я дерусь потому, что дерусь!. Честно и прямо. Так бы и Сагану объяснить свой проигрыш - проиграл потому, что ПРОИГРАЛ. А он - "Если бы, да кабы...". Попробуй проверь, что было БЫ, если БЫ было ... Уже ВСЁ случилось ! И это "всё" - безальтернативно. А вот концовка  очень даже хорошая - "Попробуем снова в следующие годы". Очень может быть. Так что  этим и надо было БЫ ограничиться без оправданий.

  • VeloVelo
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да что ж такое-то?! В Басконии не будет команды? Что происходит?
    Явно что-то чиновники мутят.

  • SportSpirit
    Стефан Кюнг - бронзовый призёр ... (1)
    SportSpirit-Фото
    Мололец, все правильно сделал! Запомнится не только как призер, но и как соавтор победного отрыва. И в целом импонирует своей скромностью и периодическими успехами.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
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    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.
  • Astanaforever
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Оскар Родригес в Астану? Вроде да.
  • s75
    Велокоманда Bahrain-Merida рас ... (19)
    s75-Фото

    а тут дополнительный ноль в контракте и полный карт-бланш в подготовке к ОИ

  • s75
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    s75-Фото
    Каллэйху рановато в Инеос, пусть пока наберется опыта в филиале;)) Интересы Скай и Бритиш Сайклинг давно уже разошлись, есть интересы менеджеров. Есть интерес Сэра Джима, и между условным Виггинз-ЛеКол и ФК Ницца его выбор очевиден..
  • Sm1T
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Sm1T-Фото
    Нууууу блииииин

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