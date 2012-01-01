Велокоманда Euskadi Basque Country – Murias закрывается в конце 2019 года после пяти лет работы

Проконтинентальная баскская велокоманда Euskadi Basque Country – Murias объявила о закрытии в конце сезона 2019 года. 9 побед гонщиков команды, в том числе победа Микеля Итуррии (Mikel Iturria) на 11-м этапе Вуэльты Испании-2019, не помогли найти спонсоров для команды.

Euskadi Basque Country – Murias была основана в 2015 году, а последние два сезона стала единственной велокомандой из Страны Басков, выступающей на проконтинентальном уровне.

В прошлом году гонщики команды одержали 8 побед, в числе которых победа на этапе Вуэльты Испании, тогда 13-й этап выиграл Оскар Родригес, а также победа в общем зачёте Тура Турции-2018, общем зачёте Тура Норвегии-2018.

В пресс-релизе команды Euskadi Basque Country – Murias говорится: «5 лет назад велокоманда Euskadi Basque Country – Murias была основана с целью возрождения баскского велоспорта. В течение первых трёх лет мы выступали на континентальном, а последние 2 года – на профессиональном континентальном уровне. С самого начала проекта мы хотели работать по образцу профессиональной команды и со спортивной, и с организационной точки зрения. Мы стремились дать ребятам из Страны Басков шанс участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне мирового велоспорта.

Наши успехи заставляли нас расти, но мы столкнулись с невозможностью продолжать, опираясь лишь на наши собственные средства. Теперь мы вынуждены выбыть из числа команд.

Мы официально подтверждаем, что команда Euskadi Basque Country – Murias не будет работать в следующем сезоне. Итоги этих лет дают огромное удовлетворение благодаря полученным результатам и спортивному духу команды, созданному велогонщиками и персоналом команды.

Благодарим наших болельщиков за воодушевление, с которым они встречали нас в каждой из гонок, в которых мы участвовали. Мы считаем, что нам удалось с честью представлять Страну Басков на всех дорогах мира».

Последней велогонкой команды Euskadi Basque Country – Murias станет классика Париж – Тур-2019.