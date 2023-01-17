Велокоманда Lotto Dstny переходит на проконтинентальный уровень

Команда Lotto Dstny получила лицензию ProTour

Photo (c) Lotto Dstny Team

Бельгийская велокоманда Lotto Dstny (бывшая Lotto Soudal) в 2023 году впервые не войдёт в число команд Мирового тура и будет выступать как профессиональная континентальная команда с лицензией UCI ProTour. На данный момент в составе Lotto Dstny 26 велогонщиков. Спортивный директор команды Курт Ван де Ваувер (Kurt Van de Wouwer) и главный коммерческий директор Яна Зель (Yana Seel) прокомментировали получение лицензии.

Курт Ван де Ваувер: «Конечно, мы готовимся к сезону 2023 года. Новый титульный соспонсор, компаниея “ Dstny ”, в любом случае означает новый старт команды. Мы воспользовались этим импульсом, чтобы бросить себе вызов во всех сферах. 2023 году мы ещё больше инвестируем в наш отдел развития и развивающую гонщиков любительскую команду.

Благодаря хорошим результатам 2022 года мы уверены, что в 2023 году снова будет участвовать во всех главных гонках сезона – Тур де Франс, Туре Фландрии, Париж-Рубэ и других гонках высшего уровня, в которых наши гонщики хотят себя проявить.

В нашем составе из 26 гонщиков есть и молодые таланты, и гонщики, за прошедшие годы зарекомендовавшие себя на самом высоком уровне. У меня нет ни тени сомнения, что они будут бороться за победы на всех территориях».

Яна Зель: «За последние месяцы мы провели огромную работу с нашими главными спонсорами – Национальной лотереей Lotto и компанией Dstny. Переход на уровень ProTour бросил нам вызов с точки зрения бюджета, но мы справимся.

Преданность и поддержка наших главных спонсоров показывает, что наша команда является коммерчески привлекательной и в 2023 году. Как команда ProTour, мы по-прежнему даём нашим партнёрам возможность быть заметными на подиуме велоспорта на самом высоком международном уровне».