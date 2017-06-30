Новый спортивный директор Lotto Soudal о планах команды

Курт Ван де Вауэр: «Так как теперь не обязаны выступать во всех гонках Мирового тура, сможем составить свою программу»

51-летний Курт Ван де Вауэр (Kurt Van de Wouwer) - новый главный спортивный директор команды Lotto Soudal, которая со следующего года будет называться “Lotto Dstny”.

Курт Ван де Вауэр 9 лет выступал в Lotto как гонщик (с 1993 по 1996 и с 1998 по 2002), а после завершения карьеры велогонщика в 2006 году стал спортивным директором андеровской и женской команд Lotto Soudal. Курт Ван де Вауэр будет отвечать за все спортивные решения в Lotto Dstny. Именно он открыл талант таких бельгийских гонщиков как Арно Де Ли (Arnaud De Lie), Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) и Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils).

Курт Ван де Вауэр пришёл в Lotto Soudal в сложное время, так как со следующего сезона команде придётся выступать на проконтинентальном уровне и бороться за очки, чтобы через три года вернуться на уровень Мирового тура. Но он уверен, что проконтинентальный уровень имеет свои плюсы – не перегруженную обязательствами выступать во всех гонках Мирового тура программу.

Так как команда Lotto после сезона 2022 года по количеству очков на уровне двух лучших проконтинентальных команд по рейтингу команд Мирового тура, то она автоматически получит приглашения на все гонки Мирового тура в 2023 году. Курт Ван де Вауэр также собирается использовать опыт команды Alpecin-Deceuninck, которая станет командой Мирового тура. О плане работы Курт Ван де Вауэр рассказал в интервью Sporza.

Курт Ван де Вауэр, спортивный директор команды Lotto Dstny: «С моей точки зрения, у нас есть роскошная возможность не участвовать во всех гонках Мирового тура, теперь мы не обязаны это делать. Поэтому можем составить собственную программу, внимательно выбирать старты. Таким образом создадим сбалансированный календарь гонок, не перегружая наших гонщиков, но в то же время позволяя им посвятить себя достижению конкретных целей.

С другой стороны, каждый год вне Мирового тура будет добавлять напряжения из-за необходимости получать приглашения на важные гонки. В конечном счёте, дорога к возвращению места в Мировом туре к 2026 году начинается сейчас. Если команда начинает работать ради этой цели, тогда автоматически появятся амбиции.

Вместе с другими спортивными директорами собираюсь мы будем принимать окончательные решения по спортивным вопросам. Мы уже обсуждаем составы на гонки.

Эта команда для меня – всё, я работал здесь все эти годы сначала как гонщик, потом как спортивный директор и менеджер андеровской и женской команд. Очень горжусь, что сделал этот шаг. Велокоманды Lotto играют ключевую роль в велоспорте Бельгии. Команда поддерживает многих талантливых гонщиков, а также ставит общие цели с гонщиками международного уровня. Я уверен в будущем команды, с нетерпением жду возможности начать формировать это будущее в своей новой роли».

Один из капитанов команды, на которого может рассчитывать Курт Ван де Вауэр – Калеб Юэн. Австралийский спринтер принёс команде в этом году 7 побед, но лишь одна из них – на этапе Тиррено-Адриатико, была одержана на гонке Мирового тура, и впервые с 2019 года у Калеба Юэна не получилось выиграть в сезоне этап Гранд-тура.

Курт Ван де Вауэр: «Калеб Юэн не оправдал ожиданий. Если бы он выиграл один или два этапа Гранд-тура, картина у команды была бы совсем другой. Неудачи Юэна начались в 2021 году, когда он сломал ключицу на Тур де Франс. Он попал в полосу невезения, в этом году снова упал в первом же групповом спринте на Джиро д’Италия».