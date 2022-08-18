Паскаль Энкхорн переходит в велокоманду Lotto-Dstny

Чемпион Нидерландов Паскаль Энкхорн подписал контракт с бельгийской командой Lotto Dstny

25-летний чемпион Нидерландов в групповой гонке Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn) впервые в карьере меняет команду. После пяти сезонов выступления в команде Jumbo-Visma Паскаль Энкхорн подписал двухлетний контракт с бельгийской командой Lotto Soudal, которая со следующего года будет называться Lotto-Dstny.

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За пять лет профессиональной карьеры Паскаль Энкхорн одержал 5 побед. В этом году впервые в карьере проехал Гранд-тур – Джиро д’Италия.

Паскаль Энкхорн: «У этой команды прекрасная история и будущее. Я много разговаривал со всеми членами команды о группе, отвечающей за выступление, о стиле гонки, о распределении ролей. В этой команде я могу ставить личные цели, получу больше свободы в гонках. Мне нравится стиль ведения гонок, а также молодая талантливая группа гонщиков. Перехожу с хорошими предчувствиями.

Я уже пять лет выступаю в профессионалах, в моей нынешней команде многому научился. Кое-что из опыта пригодится в команде Lotto Dstny, но мне необходимо больше свободы в гонках. Теперь у меня есть возможность перейти в другую команду, идти к собственным целям.

Самая главная мотивация для меня – победы в гонках. Хочу взять максимум из своей карьеры. Команда Lotto в этом году получила свою порцию неудач, но, несмотря на это, продолжала атаковать и бороться за победы. Мне кажется, что в команде очень хорошая атмосфера, уверен, что впишусь в состав».

Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Мы много работаем по всем вопросам, связанным с командой на следующий год. Конечно, подписание гонщиков – важная часть процесса, но мы также говорим об оборудовании, питании, шагах в плане выступления. Только имея полный пакет условий, мы можем убедить таких гонщиков, как Паскаль Энкхорн, подписать с нами контракт. Паскаль уже доказал, что умеет побеждать. Считаем, что если у него будет больше свободы и другой календарь гонок, он чаще сможет проявлять свои качества. Более того, он очень разносторонний гонщик, который внесёт вклад в любой классике, способен уезжать в отрывы на Гранд-турах. Мы с нетерпением ждём начала работы с ним».