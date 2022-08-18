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Паскаль Энкхорн переходит в велокоманду Lotto-Dstny

Чемпион Нидерландов Паскаль Энкхорн подписал контракт с бельгийской командой Lotto Dstny

 

 

  25-летний чемпион Нидерландов в групповой гонке Паскаль Энкхорн (Pascal Eenkhoorn) впервые в карьере меняет команду. После пяти сезонов выступления в команде Jumbo-Visma Паскаль Энкхорн подписал двухлетний контракт с бельгийской командой Lotto Soudal, которая со следующего года будет называться Lotto-Dstny.

 

 

Паскаль Энкхорн переходит в велокоманду Lotto-Dstny

 Photo © Photo News/Lotto Soudal Team

 

  За пять лет профессиональной карьеры Паскаль Энкхорн одержал 5 побед. В этом году впервые в карьере проехал Гранд-тур – Джиро д’Италия.

 

  Паскаль Энкхорн: «У этой команды прекрасная история и будущее. Я много разговаривал со всеми членами команды о группе, отвечающей за выступление, о стиле гонки, о распределении ролей. В этой команде я могу ставить личные цели, получу больше свободы в гонках. Мне нравится стиль ведения гонок, а также молодая талантливая группа гонщиков. Перехожу с хорошими предчувствиями.

 

  Я уже пять лет выступаю в профессионалах, в моей нынешней команде многому научился. Кое-что из опыта пригодится в команде Lotto Dstny, но мне необходимо больше свободы в гонках. Теперь у меня есть возможность перейти в другую команду, идти к собственным целям.

 

  Самая главная мотивация для меня – победы в гонках. Хочу взять максимум из своей карьеры. Команда Lotto в этом году получила свою порцию неудач, но, несмотря  на это, продолжала атаковать и бороться за победы. Мне кажется, что в команде очень хорошая атмосфера, уверен, что впишусь в состав».

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Мы много работаем по всем вопросам, связанным с командой на следующий год. Конечно, подписание гонщиков – важная часть процесса, но мы также говорим об оборудовании, питании, шагах в плане выступления. Только имея полный пакет условий, мы можем убедить таких гонщиков, как Паскаль Энкхорн, подписать с нами контракт. Паскаль уже доказал, что умеет побеждать. Считаем, что если у него будет больше свободы и другой календарь гонок, он чаще сможет проявлять свои качества. Более того, он очень разносторонний гонщик, который внесёт вклад в любой классике, способен уезжать в отрывы на Гранд-турах. Мы с нетерпением ждём начала работы с ним».

 

 

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Теги к статье: Паскаль Энкхорн Pascal Eenkhoorn Lotto-Dstny

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да, заголовок то еще ))
  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото

    И все-таки он это сделал!)

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Причину можно узнать?
  • Kay82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    Kay82-Фото

    Какая же все таки красивая Европа!

  • VeloliveTeam
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Будет LIVE-чат хотя бы ключевых горных этапов Вуэльты на сайте в режиме он-лайн как на ТдФ или нет?

     

    Чата не будет. Желающие могут обсуждать ход гонки в превью к соответствующим этапам, а итоги, как всегда, в комментариях к результатам.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Velolife-Фото

    Trek-Segafredo так и не смог скинуть с колеса Sam Bennett, который скинул с колеса Mads Pedersen. И тем самым, и сохранил Maillot Verde, и ушёл в отрыв... В очках. Наверное, слишком длинным был спуск из Puerto San Glorio. Он и отрыву помог оторваться на финише в Cistierna. А Samuele Battistella не хватило опыта. Всё-таки разница в возрасте с победителем почти декада. К тому же Vuelta для Jesús Herrada домашняя гонка. И не первая, в которой он выигрывает. Но а Remco Evenepoel, не напрягаясь, погорцевал в Maillot Rojo. Да и другие генералы были более менее спокойны перед жарким астурийским el fin de semana с его частоколом подъёмов (их всего 10) и, соответсвенно, спусков. Нервных. Но затем отдых… и ай-ти-ти. Будет интересно!

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Батистелла был очень злой после финиша (руль велика принял на себя всю досаду и злость спортсмена и почуствовал всю силу своего же избиения), но браво отрыву что не подпустили основную группу, которая накатывала. Беннет хоть и взял спринтерских больше чем Педерсен, но в душе думаю остался недовольным. Испания с победой впервые за ?? (скольок) этапов на ГТ !?

    Кстати, тут нарыл, что только во второй раз в истории в не зависимости от гранд-тура на первых 6 этапов - 6 разных лидеров генерала ("For the 2nd. time in history, a GT has had 6 different leaders in the 1st. 6 stages"). Вот правда когда впервые и на каком ГТ такое случилось не написАли.

    Цитата: Серафим
    Спустился с гор и вижу - чата нет. Проблема не разрешилась?

    Кстати да.

    Будет LIVE-чат хотя бы ключевых горных этапов Вуэльты на сайте в режиме он-лайн как на ТдФ или нет?

  • Esperus2006
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (3)
    Esperus2006-Фото
    Казахстан очень слабо
  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (2)
    Earl57-Фото
    У него как-бы до конца следующего года контракт. И Альпецину он тоже пригодится.
  • Earl57
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну наконец-то успех Эйтдебрукса. И на такой горе. 

    Вот только в зачет профессиональных побед это не пойдет. Из-за категории гонки.

    Еще и 20 сек штрафа получил за бачок, который взял за 9 км до финиша, когда уже было нельзя брать питание.

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