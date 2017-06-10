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Петер Саган – победитель 8-го этапа Тура Швейцарии-2017

Петер Саган делает дубль, одерживая победу в спринте на 8-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

 

  Чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган вновь не дал соперникам шанса, выиграв 8-й этап Тура Швейцарии-2017, второй в этом выпуске и 15-й в общей сложности.

 

Петер Саган – победитель 8-го этапа Тура Швейцарии-2017

 

  Этап завершился общим спринтом, поздние атаки гонщиков, желавших обмануть спринтеров, были нейтрализованы. Петер Саган начал спринт за 200 м до финиша и первым пересёк финишную черту, опередив итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Сашу Модоло и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Маттео Трентина.

 

Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) сохранил на плечах жёлтую майку лидера общего зачёта.

 

Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Петер Саган Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Андрон-Фото
    Ну вот, у Елизаветы Александровны появился свой фанат. Или... Лиза, неужели это ты?
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    GTX-Фото
    Цитата: Camel
    Так тут все просто, без ханжества - или слушаем Сергея Курдюкова, половины фраз которого не понимаем, поскольку он чуть ли не в каждом репортаже косит то ли под француза, то ли под итальянца, забывших русский язык, или слушаем Лизу, которая комментирует то, что видит, непринужденно, иногда с юморком, и которую слушаешь без напряжения.
    Не надо, у СК все понятно. Пара слов типа "групетто", "мюзета" и т.д. совсем не портят его репортажи и даже наоборот, в отличие от явных ляпов ЕК. Хотя конечно лучшие комментаторы на бритиш евроспорте.
  • RVL
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (31)
    RVL-Фото

    К темпу ещё  больше  вопросов.  Очень сушит репортаж . Не путайте, пожалуйста,  тёплое с мягким... 

     

  • zhekinson
    Тур Словении-2017. Этап 3 (1)
    zhekinson-Фото

    админы,здесь представлены результаты Рут дю Сюд,а не Тура Словении,исправьте пожалуйста ошибку.

  • SSS
    Тур Швейцарии-2017. Этап 7 (31)
    SSS-Фото
    А что, нельзя поболеть за швейцарскую команду? Мне, например, очень нравится Швейцария)
  • RVL
    Константин Сивцов пропускает Т ... (5)
    RVL-Фото

    Как же досадно..

    Косте выздоровления и не падать  духом. 

  • Camel
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Camel-Фото
    Так тут все просто, без ханжества - или слушаем Сергея Курдюкова, половины фраз которого не понимаем, поскольку он чуть ли не в каждом репортаже косит то ли под француза, то ли под итальянца, забывших русский язык, или слушаем Лизу, которая комментирует то, что видит, непринужденно, иногда с юморком, и которую слушаешь без напряжения.
  • john76
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    john76-Фото
    Цитата: Camel
    Ребята, вам делать не..р кроме как Лизу обсуждать?
    Она хорошо комментирует велоспорт, учитывая то, что она серебряный призер Олимпиады по зимнему виду спорта. Тем более, симпатичная женщина. Обсуждайте Лауру Месегер.
    Не сочтите меня ханжой, но такие комментарии в прямом эфире не для федерального канала, что говорит Лаура в переводе Сергея К вполне приемлемо
  • Camel
    Тур Швейцарии-2017. Этап 8 (7)
    Camel-Фото

    Ребята, вам делать не..р кроме как Лизу обсуждать?

    Она хорошо комментирует велоспорт, учитывая то, что она серебряный призер Олимпиады по зимнему виду спорта. Тем более, симпатичная женщина. Обсуждайте Лауру Месегер.

  • Gonza Golanov
    Route du Sud-2017. Этап 3 (2)
    Gonza Golanov-Фото
    Пьеро красавчик! Ждём этапов на ТДФ!

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
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7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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