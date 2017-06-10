Петер Саган – победитель 8-го этапа Тура Швейцарии-2017

Цитата: Camel

Так тут все просто, без ханжества - или слушаем Сергея Курдюкова, половины фраз которого не понимаем, поскольку он чуть ли не в каждом репортаже косит то ли под француза, то ли под итальянца, забывших русский язык, или слушаем Лизу, которая комментирует то, что видит, непринужденно, иногда с юморком, и которую слушаешь без напряжения.

Не надо, у СК все понятно. Пара слов типа "групетто", "мюзета" и т.д. совсем не портят его репортажи и даже наоборот, в отличие от явных ляпов ЕК. Хотя конечно лучшие комментаторы на бритиш евроспорте.