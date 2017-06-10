Петер Саган – победитель 8-го этапа Тура Швейцарии-2017

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:55
Петер Саган делает дубль, одерживая победу в спринте на 8-м этапе Тура Швейцарии-2017
Чемпион мира, словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган вновь не дал соперникам шанса, выиграв 8-й этап Тура Швейцарии-2017, второй в этом выпуске и 15-й в общей сложности.
Этап завершился общим спринтом, поздние атаки гонщиков, желавших обмануть спринтеров, были нейтрализованы. Петер Саган начал спринт за 200 м до финиша и первым пересёк финишную черту, опередив итальянского гонщика команды UAE Team Emirates Сашу Модоло и итальянского гонщика команды Quick Step Floors Маттео Трентина.
Симон Шпилак (Katusha-Alpecin) сохранил на плечах жёлтую майку лидера общего зачёта.
Результаты 8 этапа Тура Швейцарии-2017
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