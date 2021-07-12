После схода с Тур де Франс-2021 Петеру Сагану сделана операция на колене

Петеру Сагану потребовалась операция на колене после схода с Тур де Франс-2021

После схода с Тур де Франс-2021 Петеру Сагану пришлось пройти через операцию на колене, которую ему сделали в больнице Монако. 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe упал на 3-м этапе Тур де Франс-2021, несмотря на травму проехал ещё 8 этапов.

Петер Саган сошёл с гонки перед стартом 12 этапа. Команда Bora-hansgrohe сообщает, что Петер Саган хорошо чувствует себя после операции и скоро вернётся на велосипед.

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Петер Саган: «Прежде всего хочу поблагодарить руководство команды Bora-hansgrohe, врачей команды и особенно нашего главного врача Кристофера Эдлера за поддержку и советы после моего падения на 3-м этапе. Во-вторых, я очень благодарен за все сообщения с добрыми пожеланиями, которые получил от товарищей по команде, друзей и болельщиков со всего мира. Я очень это ценю.

На 3-м этапе цепь ударила по колену и глубоко прорезала кожу над коленной чашечкой. Мы как можно лучше прочистили рану, чтобы избежать инфицирования, потому что на цепи была грязь и масло. Однако через несколько дней всё же началось воспаление в надколенной бурсе. К сожалению, из-за этого пришлось покинуть Тур.

Хочу поблагодарить врачей и медицинский персонал клиники «IM2S» в Монако за то, что в такой короткий срок великолепно провели операцию, за сотрудничество с медиками команды. Я уже чувствую себя намного лучше, пока всё идёт хорошо».

Кристофер Эдлер (Christopher Edler), главный врач команды Bora-hansgrohe: «Во время Тур де Франс-2021 мы сделали всё возможное, но лечение антибиотиками не смогло предотвратить инфекцию. Единственным вариантом оставался сход с гонки и хирургическое удаление бурсы. К счастью, инфекция была поверхностной, не затронула сустав. Операция прошла успешно. Думаю, Петер сможет начать лёгкие тренировки уже через пару дней».