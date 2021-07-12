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После схода с Тур де Франс-2021 Петеру Сагану сделана операция на колене

Петеру Сагану потребовалась операция на колене после схода с Тур де Франс-2021

 

 

  После схода с Тур де Франс-2021 Петеру Сагану пришлось пройти через операцию на колене, которую ему сделали в больнице Монако. 31-летний словацкий велогонщик команды Bora-hansgrohe упал на 3-м этапе Тур де Франс-2021, несмотря на травму проехал ещё 8 этапов.

 

Петер Саган сошёл с гонки перед стартом 12 этапа. Команда Bora-hansgrohe сообщает, что Петер Саган хорошо чувствует себя после операции и скоро вернётся на велосипед.

 

После схода с Тур де Франс-2021 Петеру Сагану сделана операция на колене

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган:  «Прежде всего хочу поблагодарить руководство команды Bora-hansgrohe, врачей команды и особенно нашего главного врача Кристофера Эдлера за поддержку и советы после моего падения на 3-м этапе. Во-вторых, я очень благодарен за все сообщения с добрыми пожеланиями, которые получил от товарищей по команде, друзей и болельщиков со всего мира. Я очень это ценю.

 

На 3-м этапе цепь ударила по колену и глубоко прорезала кожу над коленной чашечкой. Мы как можно лучше прочистили рану, чтобы избежать инфицирования, потому что на цепи была грязь и масло. Однако через несколько дней всё же началось воспаление в надколенной бурсе. К сожалению, из-за этого пришлось покинуть Тур.

 

Хочу поблагодарить врачей и медицинский персонал клиники «IM2S» в Монако за то, что в такой короткий срок великолепно провели операцию, за сотрудничество с медиками команды. Я уже чувствую себя намного лучше, пока всё идёт хорошо».

 

  Кристофер Эдлер (Christopher Edler), главный врач команды Bora-hansgrohe: «Во время Тур де Франс-2021 мы сделали всё возможное, но лечение антибиотиками не смогло предотвратить инфекцию. Единственным вариантом оставался сход с гонки и хирургическое удаление бурсы. К счастью, инфекция была поверхностной, не затронула сустав. Операция прошла успешно. Думаю, Петер сможет начать лёгкие тренировки уже через пару дней».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe

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Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото

    Извините за офф, но, когда я слышу "тебе/ему просто повезло", я не могу не вспомнить Веру Полозкову.

     

    знаешь, если искать врага - обретаешь его в любом.
    вот, пожалуй, спроси меня - мне никто не страшен:
    я спокоен и прям и знаю, что впереди.
    я хожу без страховки с факелом надо лбом
    по стальной струне, натянутой между башен,
    когда снизу кричат только: "упади".

    разве они знают, чего мне стоило ремесло.
    разве они видели, сколько раз я орал и плакал.
    разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.
    они думают, я дурак, которому повезло.
    если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.
    если я отвечу им, я погиб.

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото
    Да ладно! Париж - Рубе забыли? Это же такой трофей, который стоит десятка других, не менее престижных.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Звание олимпийского чемпиона, это самая престижная награда в мире велоспорта. Это как визитная карта спортсмена. Звание вечное. И с ним никто не сравнится. Ни победитель Тур де Франс, ни победитель ЛБЛ или ПР. Однозначно. Грегу очень крупно фортануло в его спортивной карьере при том , что как здесь пишут, в малочисленности его клубных велопобед. Ему это звание олимпионика все сполна компенсирует.
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото
    Ну, булыжник над головой он поднимал)) Что может быть престижнее для гонщика-классика. И желтую майку примерял, причем не на один день.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Напечатайте слухи, а то таблица пуста.Вот это будет интересно. Слухи порой бывают не беспочвены.Как принято считать, дыма без огня не бывает.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну раз такая тема то и я добавлю (буквально только что прочитал в Твиттере: неужели Декёник Куик-Степ будут в будущем Куик-Степ АльфаВинил ?

    Alpha Vinyl ... is a subsidiary of Quick-Step -- Lefevere refused to comment on reports that Soudal is joining as co-sponsor in 2023 bel 2022 team —> Quick-Step-AlphaVinyl

    Источник: https://twitter.com/EuroHoody/status/1414563959991148556

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Trek-Segafredo объявила о подписании трех молодых гонщиков. Этот год они доедут стажерами, в следующем начнут действовать их профессиональные контракты.

    Итальянец Филиппо Барончини, датчанин Асбьорн Хеллемосе и голландец Даан Хооле. Все трое недавно ехали андеровскую «Джиро».

    https://racing.trekbikes.com/stories/trek-segafredo-men/three-young-talents-set
    -to-join-trek-segafredo

  • RVL
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    RVL-Фото

    Так это его единственное
    И то думаю случайное.
    Авермату повезло с ои. мало чего взял на клубно-проф уровне.

    А золотой шлем и пр атрибуты это лишь моральная компенсация. Как перья у павлина...если бы не золото атрибутики вообще блекло выглядел бы. 

  • Arciv
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))
    Ну,при всем уважение к нему,у него не много крупных побед! Поэтому ему да,это большой повод для гордости
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))

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