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Филиппо Ганна задумался об установлении часового рекорда на велотреке

Филиппо Ганна планирует попробовать побить часовой рекорд на треке в 2022 году

 

 

  Филиппо Ганна задумался об установлении часового рекорда после  30-минутного теста на треке в Монтикьяри, когда проехал 115 кругов со средней скоростью 57,5 км/ч. На Олимпийских играх в Токио 25-летний итальянский велогонщик взял золото в командной гонке преследования, где команда Италии показала результат 3:42.032 на 4 км.

 

Нынешний часовой рекорд установлен в 2019 году на мексиканском велодроме в гроде Агуаскальентес (Aguascalientes Bicentenary) бельгийским велогонщиком Виктором Кампенартсом и составляет 55,089 км.  

 

Филиппо Ганна задумался об установлении часового рекорда на велотреке

 

 В интервью La Gazzetta dello Sport во время «Фестиваля спорта» в Тренто Филиппо Ганна, действующий чемпион мира в разделке, олимпийский чемпион в командной гонке преследования, рассказал, что планирует попробовать побить часовой рекорд в следующем году:

 

  «Думаю о январе. Может быть, следующим летом. После тренировочного лагеря на высоте после Джиро д’Италия-2021 я попробовал в Монтикьяри, но попытка длилась всего 30 минут, и это было очень тяжело. Я понимаю, что всё необходимо хорошо спланировать. Такая попытка требует невероятных усилий. Посмотрим в будущем, поговорим об этом позже. Будем надеться, что однажды откупорим отличную бутылку розового, чтобы отпраздновать…»

 

  Филиппо Ганна также отметил, что его вдохновил Элиа Вивиани, выигравший золото в омниуме на Олимпийских играх 2016 года.

 

  «Он проложил нам дорогу, помог людям заново открыть удовольствие от просмотра этой дисциплины по телевизору, зажёг нас золотом Рио, которое многое изменило. Он показал нам, что мы можем расти и показать что-то значительное. Трек – особенная дисциплина. Когда её поймёшь, уже не захочешь бросить».

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers часовой рекорд на треке UCI Hour Record

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 8.07.2013

    Для начала ждем Ганну, с победами, на треке в Рубэ, на ЧМ.

    ( жаль что не Ашхабад, очень хотелось посмотреть на этот трек )

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Комментарии

  • Astanaforever
    Эдди Меркс о Тадее Погачаре (1)
    Astanaforever-Фото
    Да уж. Он блещет ярче чем два Роглича плюс три Эвенпула вместе взятых. Берет все когда хочет.
  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель кла ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Мне не понравился комментарий на Ломбардии. 
    Оба комментатора привыкли комментировать второстепенные гонки.
    А здесь был монумент, который они не потянули, к сожалению. Еще есть куда расти!

    Никита на треке был Хорош, учитывая, что это его дебют! 

  • старт-шоссе 82
    Филиппо Ганна задумался об уст ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для начала ждем Ганну, с победами, на треке в Рубэ, на ЧМ.

    ( жаль что не Ашхабад, очень хотелось посмотреть на этот трек )

  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Fghk
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
    Семь комментов на этом ресурсе и все семь об Астане негативно. Тролль.
  • Zhanzhak
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Zhanzhak-Фото
    Почему люди любят считать чужие деньги? Что за манера заглядывать в чужой карман? Его родители живут в СКО село Бишкуль, до сих пор! В Монако живет только он со своей семьей. База Астаны в Европе, ему где быть? Да и потом, Он Олимпийский чемпион, с работой справляется. А вы бы где жили на его месте? На мой взгляд он один в мультуклубе и отрабатывает свой гонорар на все 100.
    Луценко тоже живет в Монако. Зейц тоже не в Казахстане проживает. Кожатаев пока ездил тоже жил в Испании, сейчас в Петропавловске живет. Где они должны жить если тренировки, сборы все находится в Европе? Да и потом это не наше дело где им жить. Зарабатывают значит так, что могут себе это позволить. Их не содержат, это их зароботок, вот и им решать где жить и как.
  • Fghk
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Fghk-Фото
    Согласен что Винокуров и его родственники неплохо устроились..
  • Astanaforever
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Бабок лучше в бюджет Астаны добавьте, чем эпитеты и дифирамбы петь. Это я к Смагулову .И победы сами придут.
  • Astanaforever
    Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Харош ребята. Сейчас придут наши давние пользователи с этой площадки и начнут руками махать на астанафанов. Типа валите с российского ресурса к себе на астанафанс и там разбирайтесь между собой. Я их выучил здесь за эти пять лет хорошо. И на самом деле, не пошли бы вы на казахстанский форум и там разбирались бы. А то выставляете нижнее белье все наружу. Поднимите рейтинг родной площадке. А то он заглох окончательно.
  • nightbuster33
    Триумф Алексея Луценко на «Коп ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Вот с этого и надо было начинать.Жарайсын.Молодец!

  • Yuriy 17
    Арно Демар - победитель класси ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    Вознаграждение красавцу-французу, неподдавшемуся унынию, за неудачи сезона.

     

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