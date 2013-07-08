Филиппо Ганна задумался об установлении часового рекорда на велотреке

Филиппо Ганна планирует попробовать побить часовой рекорд на треке в 2022 году



Филиппо Ганна задумался об установлении часового рекорда после 30-минутного теста на треке в Монтикьяри, когда проехал 115 кругов со средней скоростью 57,5 км/ч. На Олимпийских играх в Токио 25-летний итальянский велогонщик взял золото в командной гонке преследования, где команда Италии показала результат 3:42.032 на 4 км.

Нынешний часовой рекорд установлен в 2019 году на мексиканском велодроме в гроде Агуаскальентес (Aguascalientes Bicentenary) бельгийским велогонщиком Виктором Кампенартсом и составляет 55,089 км.

В интервью La Gazzetta dello Sport во время «Фестиваля спорта» в Тренто Филиппо Ганна, действующий чемпион мира в разделке, олимпийский чемпион в командной гонке преследования, рассказал, что планирует попробовать побить часовой рекорд в следующем году:

«Думаю о январе. Может быть, следующим летом. После тренировочного лагеря на высоте после Джиро д’Италия-2021 я попробовал в Монтикьяри, но попытка длилась всего 30 минут, и это было очень тяжело. Я понимаю, что всё необходимо хорошо спланировать. Такая попытка требует невероятных усилий. Посмотрим в будущем, поговорим об этом позже. Будем надеться, что однажды откупорим отличную бутылку розового, чтобы отпраздновать…»

Филиппо Ганна также отметил, что его вдохновил Элиа Вивиани, выигравший золото в омниуме на Олимпийских играх 2016 года.

«Он проложил нам дорогу, помог людям заново открыть удовольствие от просмотра этой дисциплины по телевизору, зажёг нас золотом Рио, которое многое изменило. Он показал нам, что мы можем расти и показать что-то значительное. Трек – особенная дисциплина. Когда её поймёшь, уже не захочешь бросить».