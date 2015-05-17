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Тренер Филиппо Ганны уверен, что он может выиграть Париж-Рубэ и другие классики

Дарио Чиони: «Не хочу, чтобы Филиппо Ганну запомнили только как специалиста разделок»

 

 

  Филиппо Ганна второй год подряд стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, из 16 побед лишь две – на этапе Джиро д’Италия-2020 и этапе «Этуаль де Бессеж» одержаны не в разделке, а из сольного отрыва.

  Дарио Чиони (Dario Cioni), тренер 25-летнего итальянского гонщика команды Ineos Grenadiers, считает, что Филиппо Ганне по силам расширить список побед и включить в него победы на классиках Монументах Париж-Рубэ и Милан-Сан-Ремо, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly.

 

Тренер Филиппо Ганны уверен, что он может выиграть Париж-Рубэ и другие классики

Photo Credit: LaPresse

 

  Дарио Чиони: «Мы знаем его как специалиста разделки, но мне не хочется, чтобы его запомнили только по победам в индивидуальных гонках на время. Многие хотят, чтобы он стал как Фабиан Канчеллера или Мигель Индурайн, потому что у них схожие данные. Но я просто думаю, что Филиппо Ганна – это Филиппо Ганна. Я хочу, чтобы его знали как лучшего раздельщика всех времён, что, думаю, так и будет, но в то же время ещё лучше, если он выиграет Париж-Рубэ, Милан-Сан-Ремо, может, Тур Фландрии или даже Гранд-тур.

  Не знаю, возможен ли путь от нынешних побед до Гранд-туров, для этого нужен большой прогресс. Ему нужно прислушиваться к своей интуиции и следовать в том направлении, которое его мотивирует».

 

  Филиппо Ганна выигрывал андеровскую версию Париж-Рубэ, а в профессионалах дважды стартовал на этой классике, но ни разу не доехал до финиша. Однако Дарио Чиони уверен, что у итальянского гонщика есть все качества, чтобы добиться успеха в «Северном Аду».

 

Тренер Филиппо Ганны уверен, что он может выиграть Париж-Рубэ и другие классики

Photo Credits: LaPresse

 

  «Если выбирать гонку, на которой он сконцентрируется в ближайшем будущем, то это будет Рубэ. Не уверен, что он идеально подходит для этой классики, но она его вдохновляет. Он участвовал в этой классике несколько раз, выиграл её в андерах. Эта гонка часто сводится к борьбе один на один. Да, в какие-то моменты команда нужна, но он прекрасно справляется с ситуацией, когда гонщики остаются лицом к лицу.

  На Олимпиаде в командном преследовании, когда впереди него была команда Дании, он рассматривал эту гонку как личную битву, что помогло итальянской команде победить.

  У него есть всё – не только мощность. Когда он выиграл этап Джиро и «Этуаль де Бессеж», он выбрал на них отличную тактику, знал, когда атаковать. Тогда он выиграл не потому, что был сильнейшим, а потому, что тактически верно выбрал момент атаки.

  Он также впечатляет умением фокусироваться, может приложить все силы ради достижения одной цели, что, я думаю, идёт от его опыта на треке. Тогда каждый год ставилось лишь несколько больших целей, но если ты не выступишь на выбранных гонках, то ты проиграл. Поэтому он выиграл так много медалей на чемпионатах мира и Европы».

 

 

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Теги к статье: Филиппо Ганна Filippo Ganna Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 30.06.2017

    Ну про лучшего раздельщика всех времён..конечно загнули без стеснения. А про выиграть грантур, это уже ваще бессовестный, зазвездившийся перебор. Фантасты.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 01:41 | Регистрация: 17.05.2015

      Ну, это не перебор. Для любого велогонщика победа на ГТ - "...ещё лучше...". Чиони не утверждает, а предполагает, размышляет. И в чем он прав на все 100% - важны ЦЕЛИ, поставленные задачи. Вон Роглич - был прыгуном с трамплина хорошего международного класса. Решил - стал велосипедистом. И каким ! Так неужели лучший раздельщик не сможет - при большом желании и соответствующей работе - переквалифицироваться в хорошего генеральщика ? Другое дело - появится ли у Ганны подобное желание ?

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Комментарии

  • Адриен
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Адриен-Фото
    Ну, это не перебор. Для любого велогонщика победа на ГТ - "...ещё лучше...". Чиони не утверждает, а предполагает, размышляет. И в чем он прав на все 100% - важны ЦЕЛИ, поставленные задачи. Вон Роглич - был прыгуном с трамплина хорошего международного класса. Решил - стал велосипедистом. И каким ! Так неужели лучший раздельщик не сможет - при большом желании и соответствующей работе - переквалифицироваться в хорошего генеральщика ? Другое дело - появится ли у Ганны подобное желание ?
  • VeloVelo
    Петер Саган объяснил ситуацию ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Да это какой-то Петин фанат прошелся утюгом )

  • VeloVelo
    Алекс Конышев продлил контракт ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Точно! )
  • SSS
    Велокоманда Israel Start-Up Na ... (16)
    SSS-Фото
    а кто еще? Погачер помрет скоро...
  • Astanaforever
    Тренер Филиппо Ганны уверен, ч ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну про лучшего раздельщика всех времён..конечно загнули без стеснения. А про выиграть грантур, это уже ваще бессовестный, зазвездившийся перебор. Фантасты.
  • Astanaforever
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Astanaforever-Фото
    А отдыхать в межсезонье он когда будет? Неутомимый, однако.
  • SVS
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    SVS-Фото

    Саган, тебе будет трудно... 

  • Earl57
    Ваут ван Арт нацелен бороться ... (3)
    Earl57-Фото

  • RVL
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    RVL-Фото

    В Токио погачар спринтовал после убийственного тдф. А вообще речь о каннибале, что подразумевает многие гт в том числе, так что все фамилии Из вашего поста, кроме погачара никогда к этому термину не приблизятся 

    ЗЫ. 3 никому неизвестных спринта, вы сравниваете с 2 гт и 2 монумента+ куча всего... 

    Погачар знал вообще о них?))

     

  • Earl57
    Серхио Игита: «Хотел бы бороть ... (6)
    Earl57-Фото

    У Роглича и Ван Арта такое же количество побед в этом году, как и у Погачара. У них у всех по 13 побед в этом сезоне.
    Только вот уже картинки с изображением побед Ван Арта продают на аукционе как цифровое произведение искусства. За 3 таких картинки около 40 000 евро выложили. Изображения, Карл!!!

     

    К слову, в Токио Погачар не смог переспринтовать смертельно уставшего Ван Арта. Так что кто там лучший среди равных - это еще вопрос.

    У Погачара и Пидкока в этом году было три совместных гонки. И во всех трех Пидкок финишировал выше Погачара.

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