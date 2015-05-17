Тренер Филиппо Ганны уверен, что он может выиграть Париж-Рубэ и другие классики

Дарио Чиони: «Не хочу, чтобы Филиппо Ганну запомнили только как специалиста разделок»

Филиппо Ганна второй год подряд стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, из 16 побед лишь две – на этапе Джиро д’Италия-2020 и этапе «Этуаль де Бессеж» одержаны не в разделке, а из сольного отрыва.

Дарио Чиони (Dario Cioni), тренер 25-летнего итальянского гонщика команды Ineos Grenadiers, считает, что Филиппо Ганне по силам расширить список побед и включить в него победы на классиках Монументах Париж-Рубэ и Милан-Сан-Ремо, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly.

Photo Credit: LaPresse

Дарио Чиони: «Мы знаем его как специалиста разделки, но мне не хочется, чтобы его запомнили только по победам в индивидуальных гонках на время. Многие хотят, чтобы он стал как Фабиан Канчеллера или Мигель Индурайн, потому что у них схожие данные. Но я просто думаю, что Филиппо Ганна – это Филиппо Ганна. Я хочу, чтобы его знали как лучшего раздельщика всех времён, что, думаю, так и будет, но в то же время ещё лучше, если он выиграет Париж-Рубэ, Милан-Сан-Ремо, может, Тур Фландрии или даже Гранд-тур.

Не знаю, возможен ли путь от нынешних побед до Гранд-туров, для этого нужен большой прогресс. Ему нужно прислушиваться к своей интуиции и следовать в том направлении, которое его мотивирует».

Филиппо Ганна выигрывал андеровскую версию Париж-Рубэ, а в профессионалах дважды стартовал на этой классике, но ни разу не доехал до финиша. Однако Дарио Чиони уверен, что у итальянского гонщика есть все качества, чтобы добиться успеха в «Северном Аду».

Photo Credits: LaPresse

«Если выбирать гонку, на которой он сконцентрируется в ближайшем будущем, то это будет Рубэ. Не уверен, что он идеально подходит для этой классики, но она его вдохновляет. Он участвовал в этой классике несколько раз, выиграл её в андерах. Эта гонка часто сводится к борьбе один на один. Да, в какие-то моменты команда нужна, но он прекрасно справляется с ситуацией, когда гонщики остаются лицом к лицу.

На Олимпиаде в командном преследовании, когда впереди него была команда Дании, он рассматривал эту гонку как личную битву, что помогло итальянской команде победить.

У него есть всё – не только мощность. Когда он выиграл этап Джиро и «Этуаль де Бессеж», он выбрал на них отличную тактику, знал, когда атаковать. Тогда он выиграл не потому, что был сильнейшим, а потому, что тактически верно выбрал момент атаки.

Он также впечатляет умением фокусироваться, может приложить все силы ради достижения одной цели, что, я думаю, идёт от его опыта на треке. Тогда каждый год ставилось лишь несколько больших целей, но если ты не выступишь на выбранных гонках, то ты проиграл. Поэтому он выиграл так много медалей на чемпионатах мира и Европы».