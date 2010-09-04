Клаас Лодевик: “По характеру Ремко Эвенепул похож на Лэнса Армстронга”

Спортивный директор команды Quick-Step о характере и возможностях Ремко Эвенепула

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в этом году одержал самые крупные на данный момент победы в своей карьере, причём в одном сезоне – выиграл классику Льеж-Бастонь-Льеж, Вуэльту Испании и стал чемпионом мира в групповой гонке.

Спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck) в интервью журналу "Ride", издающемуся Wielerflits, сравнил Эвенепула в плане жажды всё новых и новых побед не с легендарным соотечественником бельгийского гонщика Эдди Мерксом, а с Лэнсом Армстронгом, который также стал чемпионом мира в 22 года, а затем семь раз выиграл Тур де Франс.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

Лэнс Армстронг признался в употреблении допинга и был лишён своих результатов, но Лодевик подчёркивает, что сопоставляет Армстронга и Эвенепула только по типу характера.

Клаас Лодевик: «Может, сравнение неподходящее, но в плане характера я вижу сходство Ремко с Лэнсом. Если не брать всего, что в прошлом шло с Армстронгом неправильно, Лэнс тоже никогда не считал, что выиграл достаточно.

Утром в Мадриде, в последнее воскресенье на Вуэльте Испании Ремко уже думал о чемпионате мира в Воллонгонге. Ему всегда мало побед. Это показывает, что он всегда стремится стать лучшим и победить в гонках.

Лэнс был “киллером”. Если он получал удар, то отвечал на него в десять раз сильнее. Обычно отвечал на велосипеде, иногда словесно. У Ремко тот же склад ума. Часто он отвечает выступлением в гонке, хотя в комментариях более дипломатичен.

Хотя он умеет хорошо выдерживать критику, всё равно это давит. Стремление побеждать в его ДНК, из-за чего он сам многого от себя требует. Ремко в прошлом уже выигрывал на крупнейших гонках, но всегда находится кто-то, кто считает необходимым внимательно его анализировать. Важно, что он выделился на таких крупных гонках как Льеж и выиграл эффектно. Той победой он заставил всех замолчать.

Он впечатляюще проехал первый профессиональный сезон в 2019 году, но тогда ему ещё надо было над очень многим поработать и многое улучшить – в плане выбора позиций и взрывной силы.

Такой как он может невероятно прогрессировать. Поэтому я всегда был уверен, что в будущем он способен добиться выдающихся достижений. Думаю, в последние недели этого сезона мы увидели, что он совершенный гонщик, который к тому же быстро двигается вперёд».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl в интервью Ride сказал, что Ремко ещё не накопил достаточного опыта, но быстро учится и использует каждую критику и сложность, чтобы стать ещё сильнее:

«Этого парня так часто обсуждали. Больше всего я радовался, когда смог доказать, что люди ошибались в нём. В Мадриде, во время церемонии награждения после победы на Вуэльте Испании, я про себя тихо посмеивался.

Люди твердили, что Ремко не сможет, что он не умеет проходить крутые подъёмы, что ему будет тяжело на высоте больше 2000 метров, что он не умеет спускаться. Я же часто говорю своим гонщикам: «Отвечайте на педалях – сначала бейте выступлением, потом говорите».