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Клаас Лодевик: “По характеру Ремко Эвенепул похож на Лэнса Армстронга”

Спортивный директор команды Quick-Step о характере и возможностях Ремко Эвенепула

 

 

 

   Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в этом году одержал самые крупные на данный момент победы в своей карьере,  причём в одном сезоне – выиграл классику Льеж-Бастонь-Льеж, Вуэльту Испании и стал чемпионом мира в групповой гонке.  

 

  Спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck) в интервью журналу "Ride", издающемуся Wielerflits, сравнил Эвенепула в плане жажды всё новых и новых побед не с легендарным соотечественником бельгийского гонщика Эдди Мерксом, а с Лэнсом Армстронгом, который также стал чемпионом мира в 22 года, а затем семь раз выиграл Тур де Франс.

 

Клаас Лодевик: “По характеру Ремко Эвенепул похож на Лэнса Армстронга”

 Photo  ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

 

  Лэнс Армстронг признался в употреблении допинга и был лишён своих результатов, но Лодевик подчёркивает, что сопоставляет Армстронга и Эвенепула только по типу характера.

 

  Клаас Лодевик: «Может, сравнение неподходящее, но в плане характера я вижу сходство Ремко с Лэнсом. Если не брать всего, что в прошлом шло с Армстронгом неправильно, Лэнс тоже никогда не считал, что выиграл достаточно.

 

  Утром в Мадриде, в последнее воскресенье на Вуэльте Испании Ремко уже думал о чемпионате мира в Воллонгонге. Ему всегда мало побед. Это показывает, что он всегда стремится стать лучшим и победить в гонках.

 

  Лэнс был “киллером”. Если он получал удар, то отвечал на него в десять раз сильнее. Обычно отвечал на велосипеде, иногда словесно. У Ремко тот же склад ума. Часто он отвечает выступлением в гонке, хотя в комментариях более дипломатичен.

 

  Хотя он умеет хорошо выдерживать критику, всё равно это давит. Стремление побеждать в его ДНК, из-за чего он сам многого от себя требует. Ремко в прошлом уже выигрывал на крупнейших гонках, но всегда находится кто-то, кто считает необходимым внимательно его анализировать. Важно, что он выделился на таких крупных гонках как Льеж и выиграл эффектно. Той победой он заставил всех замолчать.

 

  Он впечатляюще проехал первый профессиональный сезон в 2019 году, но тогда ему ещё надо было над очень многим поработать и многое улучшить – в плане выбора позиций и взрывной силы.

 

  Такой как он может невероятно прогрессировать. Поэтому я всегда был уверен, что в будущем он способен добиться выдающихся достижений. Думаю, в последние недели этого сезона мы увидели, что он совершенный гонщик, который к тому же быстро двигается вперёд».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Quick-Step Alpha Vinyl в интервью Ride сказал, что Ремко ещё не накопил достаточного опыта, но быстро учится и использует каждую критику и сложность, чтобы стать ещё сильнее:

 

  «Этого парня так часто обсуждали. Больше всего я радовался, когда смог доказать, что люди ошибались в нём. В Мадриде, во время церемонии награждения после победы на Вуэльте Испании, я про себя тихо посмеивался.

 

  Люди твердили, что Ремко не сможет, что он не умеет проходить крутые подъёмы, что ему будет тяжело на высоте больше 2000 метров, что он не умеет спускаться. Я же часто говорю своим гонщикам: «Отвечайте на педалях – сначала бейте выступлением, потом говорите».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step

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  1. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 11:55 | Регистрация: 26.04.2017

    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.

  2. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 13:20 | Регистрация: 4.09.2010

    сравнили ж с п

    Армстронг - Босс. не только по прозвищу, во всех смыслах. Ремко - просто одарённый мальчик, ему ещё расти и расти

    и 7кратных больше не будет

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    сравнили ж с п

    Армстронг - Босс. не только по прозвищу, во всех смыслах. Ремко - просто одарённый мальчик, ему ещё расти и расти

    и 7кратных больше не будет

  • SVS
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (2)
    SVS-Фото

    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.

  • RVL
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    RVL-Фото

    ничего со мной не случилось))
    эта фраза лишь реакция на ваши слова.
    и кстати она не моя, а вольная интерпретация ответа А.Аршавина на травлю, после "неожиданного" проигрыша Греции.
    по сути. вы не поставили Федорова на первое место, а поставили ему в обязанность помочь в сложные времена кому то. а если не поможет, то у вас к нему вопросы как к человеку...
    ваша позиция отчасти понятна. И в силу возраста, воспитания, и условий в которых вы жили. Но к сожалению, человек в ней лишь функция в сложные времена, а не личность.
    если он уедет не в астану, у вас же претензия останется? завышенные или навяанные ожидания-это излишнее давление на человека. не все с ним справляются...можно много вспомнить спортсменов которым много кто говорил "ты должен..должен...должен, должен так, а не так, должен как мы хотим, а если не так-то ты редиска"

    вот основной посыл к вашему высказыванию
    ззы. как по мне, это его жизнь, и как она сложится-его дело (с ошибками успехами и тп), лишь бы он был счастлив. а если у какого то болельщика претензии к нему-это не его проблема)
    на сим все. уважаю, но не полностью разделяю ваша мнение!

  • nightbuster33
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Когда впервые прочитал ваши слова "ваши ожидания-это ваши ожидания"(4авг.2022г.) ,тогда я подумал о вашем  безразличии к комментариям других,главное,что сказали вы. А тут вдруг,повторяя те же слова заинтересовались моими ожиданиями.С вами, что-то случилось за это время? Ну,во-первых,у меня никаких ожиданий(т.е.,мне до лампочки всякие перетрубации в командах). И все-таки, прожив, в свое время, Казахстане 60 лет я верю в казахстанцев,что они,получив путевку в Мир большого велоспорта не бросят СВОЮ команду в  тяжелое время ради своей выгоды,а командиры сделают все,чтобы этого не случилось.Хотя, в современном мире может  случится все на оборот.Вот это и зависит от ранее сказанного мной.(Ответ RVLю)

  • velodoctor
    Jumbo-Visma провела осеннюю ра ... (1)
    velodoctor-Фото

    Они на sram переходят с 2023 года, если написано групсетов новых, значит уже.. 

  • Sezar
    Велокросс. UCI Wereldbeker Ove ... (14)
    Sezar-Фото
    Тоже, жду от Тибо многого. Парень зажигает лет с 17.
  • RVL
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    RVL-Фото
    Это все демагогия , если является ответом на мой вопрос. Думаю не стоит такими категориями бросаться. в зависимости от обстановки и личного выбора гонщика, его качества как человека никоим образом не страдают. Особенно, если вы предвзяты. ваши ожидания -это ваши ожидания.
  • nightbuster33
    Андрей Зейц и Глеб Брусенский ... (13)
    nightbuster33-Фото

    Пока Астана в ПЛ, никто из отечественных гонщиков никуда не уйдет, а тем более те, на которых возлагается вся надежда в будущих успехах команды. Потерпите,скоро сами убедитесь в этом.Здесь все,и причина и следствие.Есть несколько гонщиков из Казахстана,которые выступали или выступают за рубежом и которые,по разным причинам,непонадобились Астане. Где,надеюсь,что сами догадались, где и в каких командах.

  • s75
    Иэн Стэннард возвращается в ве ... (2)
    s75-Фото

    Станнард раздумывал. Но.. Йоги вернулся и это здорово. Аренсман приходит со своим тренером.

  • s75
    Велокоманда BikeExchange-Jayco ... (2)
    s75-Фото
    Данбар получит свой шанс.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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