Jumbo-Visma провела осеннюю разведку части маршрута “Тура Фландрии” и “Омлооп”

Ваут ван Арт и группа на классики, включая новобранцев Jumbo-Visma, проехали ключевые подъёмы Тура Фландрии

Ваут ван Арт и его товарищи по команде, которые составят группу Jumbo-Visma на весенних классиках, уже начали подготовку к новому сезону. 22 и 23 ноября Ваут ван Арт, Дилан Ван Барле, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот, Тосх Ван дер Санде, Эдоардо Аффини, Маартен Винантс, Мик и Тим Ван Дайки проехали по маршруту фламандских классик – 135 км по дорогам Омлооп Хет Ниусблад с прохождением подъёмов Мюр ван Герардсберген и Босберг, и 75 км по основным подъёмам Тура Фландрии Ауде Кваремонту, Патербенргу, Коппенбергу, Тайенбергу и Хотондбергу, к которым Ваут ван Арт добавил ещё 20 км, возвращаясь в отель.

Спортивный директор команды Jumbo-Visma Гриша Нирман (Grischa Niermann) в интервью Nieuwsblad сказал, что это первый совместный выезд с новобранцами команды, который также стал тестированием колёс, шин, давления, групсетов.

Гриша Нирман: «Во-первых, мы хотели собрать всех, провести своего рода тимбилдинг. В то же время сейчас идеальное время протестировать материалы. А раз в любом случае мы собираемся, то можно просто совместить выезд с разведкой трассы, потому что не все гонщики живут в этой области. Ещё нам очень повезло с погодой. Могло, конечно, быть и теплее на пару градусов, но весь день было сухо, хотя обещали дождь. Идеальная погода для тренировки».

В отличие от товарищей по команде, Ваут ван Арт переключается на сезон велокросса. Первую гонку он проедет 4 декабря, а закончит чемпионатом мира по велокроссу 5 февраля. А уже 25 февраля стартует классика Omloop Het Nieuwsblad. Гриша Нирман подчеркнул, что пока рано говорить, когда Ваут ван Арт начнёт сезон на шоссе:

«Присутствие Ваута ван Арта не говорит о том, что он будет на старте Omloop Het Nieuwsblad (25 февраля). Мы всё ещё составляем программу, которую объявим 22 декабря».