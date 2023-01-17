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Дилан Ван Барле о причинах перехода в команду Jumbo-Visma

Дилан Ван Барле: “Интересно, чего смогу добиться в команде Jumbo-Visma”

 

 

  Дилан Ван Барле (Dylan van Baarle) ушёл из велокоманды INEOS Grenadiers, где проработал 5 лет и одержал самую крупную в карьере победу на классике Монументе Париж-Рубэ-2022. На счету Дилана Ван Барле 6 побед, он также стал серебряным призёром в групповой гонке на чемпионате мира в 2021 году, в этом сезоне поднялся на вторую ступень классики Монумента Тура Фландрии.

 

  В своём составе Дилана Ван Барле хотела видеть не только британская команда, предлагавшая продление  контракта, но и UAE Team Emirates. Однако 30-летний нидерландский велогонщик выбрал команду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт.

 

  В интервью журналу Helden Дилан Ван Барле объяснил, что хочет понять, сможет ли добиться ещё больших успехов, и считает, что помочь в этом ему сможет только команда Jumbo-Visma.  

 

Дилан Ван Барле о причинах перехода в команду Jumbo-Visma

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Дилан Ван Барле: «Прекрасно видно, что развитие команды Jumbo-Visma идёт по восходящей. Думаю, можно сказать, что на данный момент это лучшая команда пелотона. Мне интересно, смогут ли они помочь мне добиться большего.

 

  Сейчас у меня тот этап, что если бы продлил контракт, то, наверное, остался бы в той же команде до конца карьеры. Или же я стараюсь уйти куда-то ещё, чтобы понять, смогут ли раскрыть во мне больший потенциал. Конечно, очень приятно, когда за твою подпись сражаются такие команды, это льстило моему эго. Ради такого и работаешь.

 

  В Jumbo-Visma чувствую себя, будто возвращаюсь домой. Кроме того, раз я из Нидерландов, хочется быть в составе такой прекрасно организованной команды своей собственной страны. Я  был в составе развивающей команде Rabobank, работал тогда с тренером Матье Хейбуром (Mathieu Heijboer). Мне очень хочется узнать, что он сможет открыть во мне в ближайшие годы.

 

  На классиках с такими гонщиками как Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот, команда сможет оставить яркий след. Думаю, такой сильный состав увеличит мои шансы на победу в классиках. Важно, чтобы в финале оставались несколько ребят команды. В Jumbo получаешь эту гарантию, потому что, по меньшей мере, пятеро могут добраться до финала.

 

  Не считаю это неудобством. Самое главное, что Ваут не будет один, как случилось прошлой весной на классиках за исключением Е3 (прим. VeloLIVE – на Е3 Ваут Ван Арт и Кристоф Лапорт вдвоём уехали от соперников, набрали 1:35 преимущества, и заняли 1-е и 2-е места подиума). Численное преимущество – ключ к победе на великих классиках. Моя слабая сторона – спринт, сильная – я знаю, как выигрывать гонки другим способом.

 

  После Рубэ я ещё раз поговорил с руководством Jumbo о разделении ролей. Понятно, что Ваут – лидер. Но даже после Париж-Рубэ-2022 он с энтузиазмом воспринял мой переход. Это даёт мне уверенность, что вместе мы будем сильнее, и коллективно используем это преимущество».

 

 

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Теги к статье: Дилан Ван Барле Dylan Van Baarle Jumbo-Visma

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Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин о завершении карье ... (2)
    uran-Фото
    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.
  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин о завершении карье ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    умница Том )

    кому из его коллег дано понять о чём он собссно высказался - обидеться не могут. а те, кто бы мог обидеться на эти мысли, - ничего не поймут в этих словах )))

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Становится даже интересно.Уважаемый "Гонщик",во-первых, прочти что я выдал в комментарии выше вашей, во-вторых посмотри внимательно на мой "Аватар", так я выглядил более 60 лет назад и провел в велоспорте более 15 лет.Но,так как,работая в те времена в велоспорте можно было считать себя нищим,у меня была основная специальность, в котором я достиг больших успехов,зарабатывая в годы совет.власти более 300рублей в месяц.Много это или мало, об этом могут судить только лица жившие в то время.А больших успехов достиг, живя на противоположной стороне Земного шара относительно вас,закончив трудовой стаж только два года назад. Так что, владеть информацией теперь для меня это ХОББИ.По секрету могу сказать:Рекордом СССР в 1954г. в разделке было 1:14,00.По этому долгое время на чемпионате Союза разделку проводили на дистанции 50км. даже для юношей. Возможно тот результат мог быть,как ориентир для всех.И только в начале 60г.г.разделку провели на 25км. и победил в нем Михаил Калинкин.Если я увеличю "АВАТАР"до полного размера фото он будет первым в команде победителей чемпионате Каз.ССР 196ог. Так что,не смотря ни на что постарайся ознакомиться со"Страницами истории велоспорта",чтобы метки были не на лбу,а в голове.

  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.В гонке 2016г.(Джиро)было две разделки-8,?км. и 40,?км. и в обеих Кройс проиграл Нибали,мало,но проиграл. А призерами на этих этапах были совершенно другие лица. Бай-Бай!
    Мало того что вы к вело никакого отношения никогда не имели, так ещё вступаете в спор совершенно не владея инфой  , Нибс проиграл в разделе Кройсу около двух минут Карл... На лбу себе это запишите... Он просто сливал гонку по всем фронтам, но подъехали босы команды и случилось невероятное. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер команды U ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень интересный гонщик. С учетом кривой обучения он реально может претендовать на подиум и выше. Непонятно даже где его потолок. 

  • error
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    error-Фото

    Цитата: Krakk
    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк

     

    сарказм?

    может заинтересованы тем что бы любой спонсор имел шанс покрасоваться?..

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Вы правы.Я упустил,что было три разделки 9,8км.,40,5км. и 10,8.Иногда полезно самому окунутся в прошлое.Расклад по ходу разделки на 10,8км.После 4,4км.: Крой-0.0, Нибали:+30сек.,Фолифоров:+38сек..За 4,4км.до финиша:Фолифоров:0,0 ,Крой:+39сек.,Нибали:+2мин.19сек.Т.е.,через 2км после первой отметки Нибали проигрывал уже 1мин.40сек.Или на 2-х км.проиграл еще 1:10 мин..Что случилось на этих 2-х км. можно только догадываться. Итого:Фолифоров-00,Крой -00,Вальверде-23сек. и 25-й Нибали-2:10мин. ,т.е. на последних 4,4км Нибали проиграл Крою только (2:10-1:4о)= 30сек..

  • Krakk
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    Krakk-Фото

    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк, а они чем занимаются?

    А победная Джиро Дюмулена, - там как раз с первого взгляда на профиль было ясно, что горы - отборная тухлятина в "лучших" современных традициях, и все решат именно разделки. Сам тогда не писал на сайте, но помню, что в теме маршрута об этом прямо говорили.

  • sixpack
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    sixpack-Фото
    понятно. нужно специально создать маршрут чисто под Кусса. Такой, которого никогда и не было на ГТ. и тогда, возможно, он себя проявит. Или нет. Тяжесть гор -- дело переменчивое. Перед Джиро, на которой победил Дюм, общие настроения были такие, что в таких тяжелых горах Кинтана все решит уже на второй неделе. А к концу третьей выяснилось, что настоящих гор явно не хватало.
  • Krakk
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    Krakk-Фото
    Нет, Тур совсем не под него. И в плане общего качества - горы недостаточно тяжелы, и отдельно 3-я неделя. Кусс, как истинный многодневщик от Бога, проявляет себя по максимуму ближе к концу грантура, когда все идут на запредельной усталости, и отсутствие на последней неделе финишей в гору - просто издевательство. За последние 4 года не было ни одного гт, мало-мальски подходящего Сеппу, и будущий год наверняка не станет исключением.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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