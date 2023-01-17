Дилан Ван Барле о причинах перехода в команду Jumbo-Visma

Дилан Ван Барле: “Интересно, чего смогу добиться в команде Jumbo-Visma”

Дилан Ван Барле (Dylan van Baarle) ушёл из велокоманды INEOS Grenadiers, где проработал 5 лет и одержал самую крупную в карьере победу на классике Монументе Париж-Рубэ-2022. На счету Дилана Ван Барле 6 побед, он также стал серебряным призёром в групповой гонке на чемпионате мира в 2021 году, в этом сезоне поднялся на вторую ступень классики Монумента Тура Фландрии.

В своём составе Дилана Ван Барле хотела видеть не только британская команда, предлагавшая продление контракта, но и UAE Team Emirates. Однако 30-летний нидерландский велогонщик выбрал команду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт.

В интервью журналу Helden Дилан Ван Барле объяснил, что хочет понять, сможет ли добиться ещё больших успехов, и считает, что помочь в этом ему сможет только команда Jumbo-Visma.

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Дилан Ван Барле: «Прекрасно видно, что развитие команды Jumbo-Visma идёт по восходящей. Думаю, можно сказать, что на данный момент это лучшая команда пелотона. Мне интересно, смогут ли они помочь мне добиться большего.

Сейчас у меня тот этап, что если бы продлил контракт, то, наверное, остался бы в той же команде до конца карьеры. Или же я стараюсь уйти куда-то ещё, чтобы понять, смогут ли раскрыть во мне больший потенциал. Конечно, очень приятно, когда за твою подпись сражаются такие команды, это льстило моему эго. Ради такого и работаешь.

В Jumbo-Visma чувствую себя, будто возвращаюсь домой. Кроме того, раз я из Нидерландов, хочется быть в составе такой прекрасно организованной команды своей собственной страны. Я был в составе развивающей команде Rabobank, работал тогда с тренером Матье Хейбуром (Mathieu Heijboer). Мне очень хочется узнать, что он сможет открыть во мне в ближайшие годы.

На классиках с такими гонщиками как Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт, Тиш Беноот, команда сможет оставить яркий след. Думаю, такой сильный состав увеличит мои шансы на победу в классиках. Важно, чтобы в финале оставались несколько ребят команды. В Jumbo получаешь эту гарантию, потому что, по меньшей мере, пятеро могут добраться до финала.

Не считаю это неудобством. Самое главное, что Ваут не будет один, как случилось прошлой весной на классиках за исключением Е3 (прим. VeloLIVE – на Е3 Ваут Ван Арт и Кристоф Лапорт вдвоём уехали от соперников, набрали 1:35 преимущества, и заняли 1-е и 2-е места подиума). Численное преимущество – ключ к победе на великих классиках. Моя слабая сторона – спринт, сильная – я знаю, как выигрывать гонки другим способом.

После Рубэ я ещё раз поговорил с руководством Jumbo о разделении ролей. Понятно, что Ваут – лидер. Но даже после Париж-Рубэ-2022 он с энтузиазмом воспринял мой переход. Это даёт мне уверенность, что вместе мы будем сильнее, и коллективно используем это преимущество».