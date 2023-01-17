VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Хуан Педро Лопес продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Хуан Педро Лопес продолжит выступать в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2025 года

 

 

  25-летний испанский велогонщик Хуан Педро Лопес (Juan Pedro López) продолжит выступать в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2025 года, продлив контракт, действующий до конца 2023 года.  Хуан Педро Лопес пришёл в команду стажёром в 2019 году, с ней же заключил первый профессиональный контракт.

 

  В прошлом году испанский гонщик занял 13-е место в генеральной классификации на Вуэльте Испании, а в этом сезоне 10 дней (с 4 по 13 этапы) удерживал розовую майку лидера Джиро д’Италия, где в итоге замкнул десятку сильнейших общего зачёта и выиграл майку лучшего молодого гонщика.  

 

Хуан Педро Лопес продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

 

  Хуан Педро Лопес: «С тех пор, как пришёл в Trek-Segafredo стажёром в 2019 году, очень вырос как человек и как гонщик. Считаю, что в команде идеальная атмосфера для меня и для моей карьеры, хочу продолжать здесь работать. Чувствую себя здесь как дома. Так часто говорят, но для меня команда как настоящая семья.

 

  Продлив контракт заранее, Лука (Гуэрчилена) и команда показали, что верит в меня так же, как я верю в свои силы. Это необыкновенное ощущение, очень хочу показать, что достоин доверия команды.

 

  Конечно, Джиро д’Италия в этом году стала для меня особенной. А вот Вуэльта в отношении моего личного выступления прошла не так, как надеялся и хотел. Однако на обеих гонках я очень многому научился, по разным причинам, оба Гранд-тура ещё больше мотивируют меня преследовать эту ускользающую победу. Очень хочу доказать команде, что они правильно поверили в меня, что я тоже могу быть победителем».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Хуанпе – талантливый молодой гонщик. Считаю, что с тех пор, как он пришёл в команду три года назад,  он заслужил наше доверие. В этом году мы увидели, что он делает шаги вперёд, продолжает с огромным желанием учиться у более опытных гонщиков команды.

 

  Конечно, самым ярким моментом 2022 года стало его лидирование в розовой майке в течение 10 дней и 10-е место в общем зачёте, а также майка лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия. Это выступление подкрепило уже обсуждаемое нами решение вкладывать силы и средства в его карьеру и досрочно продлить его контракт. Мы на самом деле считаем, что Хуанпе способен реализовать потенциал, который мы в нём видим. Уверен, скоро он одержит первую победу».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Хуан Педро Лопес Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не верю в то, что Ремко возьмет Тур. 

  • velodoctor
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    velodoctor-Фото
    После ЧМ у него недели 2 был отпуск точно, а то и 3. 4 недели в году видимо как у обычных работяг.
  • Святославчик
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    Святославчик-Фото
    А отпуск у него когда бывает?
  • Earl57
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    Earl57-Фото

    А еще в январе две шоссейные многодневки одна за другой. Одна гонка Мирового тура, обязательная для всех команд высшего дивизиона. Там 6 этапов. Вторая гонка категории 2.Pro, там 8 этапов. Туда уже заявились Ганна, Берналь, Вивиани, Саган. 

  • MVDP
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    MVDP-Фото
    9 гонок за 14 дней - так покруче.
  • motte
    Мерейн Земан о поисках новой т ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Брейлсфорд подписывал победителя Джиро-19 Р. Карапаса на сезоны 20-22

    Спасибо

  • лошадка
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    лошадка-Фото
    Ну там коротенькие-по часу. Можно найти времечко))
  • Freejazz
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (3)
    Freejazz-Фото
    Я помню такие же мысли озвучивались после первого сезона Ремко в профи - "уехал на новенького, а вот в следующий раз..." Видимо не так уж просто его держать, а коллективно топы работать не любят, если это не Ван Арт с Ван дер Пулом.
  • Виктор Сироткин
    Программа сезона велокросса Ва ... (6)
    Виктор Сироткин-Фото

    с конца декабря по конец января 11 гонок за 26 дней - когда это всё смотреть? sun

  • nightbuster33
    Том Боонен о возможностях Ремк ... (3)
    nightbuster33-Фото

    И он не боится рисковать,пока ближайшие соперники переглядываются друг с другом спокойно уезжает от них,создает просвет,достаточный, при его индивидуальном ходе, сравнимым со скоростью преследователей,для победы в гонке. Но в следующем сезоне едва ли такой маневр будет успешным,зная его возможности, соперники не допустят его отрыв во второй половине дистанции. Если конечно, они сделали определенные выводы после прошедшего сезона. Да и сейчас проявляются много подобных ему рискованных парней,так что предстоящий сезон будет горячим и не предсказуемым,особенно в однодневных классиках.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 ноября

Jay Vine (Alpecin-Deceuninck)

Stefan Kung (Groupama - FDJ)

17 ноября

Stefan De Bod (Astana Qazaqstan Team)

Enrico Battaglin (Bardiani - CSF - Faizane)

Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies)

Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck)

Michael Kukrle (Elkov - Kasper)

Alessandro Verre (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (41)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)