Хуан Педро Лопес продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

Хуан Педро Лопес продолжит выступать в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2025 года

25-летний испанский велогонщик Хуан Педро Лопес (Juan Pedro López) продолжит выступать в велокоманде Trek-Segafredo до конца 2025 года, продлив контракт, действующий до конца 2023 года. Хуан Педро Лопес пришёл в команду стажёром в 2019 году, с ней же заключил первый профессиональный контракт.

В прошлом году испанский гонщик занял 13-е место в генеральной классификации на Вуэльте Испании, а в этом сезоне 10 дней (с 4 по 13 этапы) удерживал розовую майку лидера Джиро д’Италия, где в итоге замкнул десятку сильнейших общего зачёта и выиграл майку лучшего молодого гонщика.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

Хуан Педро Лопес: «С тех пор, как пришёл в Trek-Segafredo стажёром в 2019 году, очень вырос как человек и как гонщик. Считаю, что в команде идеальная атмосфера для меня и для моей карьеры, хочу продолжать здесь работать. Чувствую себя здесь как дома. Так часто говорят, но для меня команда как настоящая семья.

Продлив контракт заранее, Лука (Гуэрчилена) и команда показали, что верит в меня так же, как я верю в свои силы. Это необыкновенное ощущение, очень хочу показать, что достоин доверия команды.

Конечно, Джиро д’Италия в этом году стала для меня особенной. А вот Вуэльта в отношении моего личного выступления прошла не так, как надеялся и хотел. Однако на обеих гонках я очень многому научился, по разным причинам, оба Гранд-тура ещё больше мотивируют меня преследовать эту ускользающую победу. Очень хочу доказать команде, что они правильно поверили в меня, что я тоже могу быть победителем».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Хуанпе – талантливый молодой гонщик. Считаю, что с тех пор, как он пришёл в команду три года назад, он заслужил наше доверие. В этом году мы увидели, что он делает шаги вперёд, продолжает с огромным желанием учиться у более опытных гонщиков команды.

Конечно, самым ярким моментом 2022 года стало его лидирование в розовой майке в течение 10 дней и 10-е место в общем зачёте, а также майка лучшего молодого гонщика Джиро д’Италия. Это выступление подкрепило уже обсуждаемое нами решение вкладывать силы и средства в его карьеру и досрочно продлить его контракт. Мы на самом деле считаем, что Хуанпе способен реализовать потенциал, который мы в нём видим. Уверен, скоро он одержит первую победу».