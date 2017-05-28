Михал Квятковски продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до 2025 года

32-летний Михал Квятковски продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2025 года

32-летний польский велогонщик Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) продлил контракт с командой INEOS Grenadiers до конца 2025 года. Квятковски пришёл в британскую команду в 2016 году, за эти 7 сезонов принёс 16 побед, в том числе выиграл классику Монумент Милан-Сан-Ремо, Классику Сан-Себастьяна, Страде Бьянке, вторую в карьере победу на Амстел Голд Рэйс, этап Тур де Франс,Тиррено-Адриатико и Тур Польши.

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Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Квято – велогонщик до мозга костей, неотъемлемая часть команды. Никто не сравнится с ним в способности читать гонку. Его преданность делает его лучшим товарищем по команде. Поэтому мы невероятно радуемся, когда он сам одерживает победы, как в этом году на Амстел Голд Рэйс. Я очень счастлив, что он останется с нами до конца 2025 года».

Михал Квятковски: «Очень рад продлить контракт с командой до конца 2025 года. 10 лет работы в одной команде показывает, что я нашёл команду, которую могу назвать домом. Атмосфера команды вдохновляет учиться и развиваться, команда много инвестирует в гонщиков. За эти годы я вырос в профессиональном плане, сам одержал несколько памятных побед и внёс вклад в некоторые из самых крупных побед команды. С нетерпением жду следующие три года работы».