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Михал Квятковски продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до 2025 года

32-летний Михал Квятковски продолжит выступать в команде INEOS Grenadiers до конца 2025 года

 

 

  32-летний польский велогонщик Михал Квятковски (Michał Kwiatkowski) продлил контракт с командой INEOS Grenadiers до конца 2025 года. Квятковски пришёл в британскую команду в 2016 году, за эти 7 сезонов принёс 16 побед, в том числе выиграл классику Монумент Милан-Сан-Ремо, Классику Сан-Себастьяна, Страде Бьянке, вторую в карьере победу на Амстел Голд Рэйс, этап Тур де Франс,Тиррено-Адриатико и Тур Польши.

 

 

Михал Квятковски продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadiers до 2025 года

 Photo © INEOS Grenadiers Team

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды INEOS Grenadiers: «Квято – велогонщик до мозга костей, неотъемлемая часть команды. Никто не сравнится с ним в способности читать гонку. Его преданность делает его лучшим товарищем по команде. Поэтому мы невероятно радуемся, когда он сам одерживает победы, как в этом году на Амстел Голд  Рэйс. Я очень счастлив, что он останется с нами до конца 2025 года».

 

  Михал Квятковски: «Очень рад продлить контракт с командой до конца 2025 года. 10 лет работы в одной команде показывает, что я нашёл команду, которую могу назвать домом. Атмосфера команды вдохновляет учиться и развиваться, команда много инвестирует в гонщиков. За эти годы я вырос в профессиональном плане, сам одержал несколько памятных побед и внёс вклад в некоторые из самых крупных побед команды. С нетерпением жду следующие три года работы».

 

 

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Теги к статье: Михал Квятковски Michal Kwiatkowski INEOS Grenadiers

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  1. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 17:28 | Регистрация: 28.05.2017

    3 года 32 летнему деградирующему велосипедисту)
    Квяток хоть и нравится как гонщик, но это абсурд)

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Комментарии

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2022. Альтимет ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Скай в Утрехте уже шапки на страве полным составом забирают)
    https://www.strava.com/activities/7648296076

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Для корректного сравнения надо брать первый контракт старшего, он тоже был трехлетним. Двухлетний новый контракт может говорить о том, что стороны не на 100% довольны друг другом.

    Сумму контракта нельзя уменьшить, но контракт всегда можно пересмотреть в сторону увеличения. Главное чтобы для этого были веские основания. Победы на престижных гонках, призовые майки различных чемпионатов мира и Европы... И как следствие постоянное внимание различных медиа-ресурсов. А если гонщик команды постоянно на виду и у него огромная популярность у публики, то это всегда привлекает спонсоров. Таким образом эти гонщики приносят команде денежки, и чем больше популярности, тем больше денег. Это то, над чем Хейтеру-старшему надо конкретно поработать.

     

     

  • nightbuster33
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (14)
    nightbuster33-Фото

    Да,и ещё один из Астана(молодежн) Мартин Лопез катит за Эквадор.Один из тех,кто может показать себя в разделке и на последних трёх этапах молодёжного Тура.

  • Ice
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Fghk
    А дети Винокурова где?
    В Монако...куда ты нищеброд никогда не попадешь.
    типа ты там часто бываешь)

  • Mike88
    Том Дюмулин ставит точку в кар ... (5)
    Mike88-Фото

    Удачи тебе, Том!

  • Александра
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (3)
    Александра-Фото

    Какая красивая победа!!

  • Gorn9k
    Михал Квятковски продлил контр ... (1)
    Gorn9k-Фото

    3 года 32 летнему деградирующему велосипедисту)
    Квяток хоть и нравится как гонщик, но это абсурд)

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (52)
    s75-Фото
    Для корректного сравнения надо брать первый контракт старшего, он тоже был трехлетним. Двухлетний новый контракт может говорить о том, что стороны не на 100% довольны друг другом.
  • sixpack
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (14)
    sixpack-Фото

    не ожидал увидеть в списке Луценко. Кому-то нужно закрывать осенние классики, а после ТдФ и Вуэльты это вряд ли. Видимо, команда настроена на борьбу в ГК.

  • sixpack
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (14)
    sixpack-Фото
    дети Винокурова выступают за конти-команду, а не в высшей лиге

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