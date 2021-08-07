Паскаль Акерман переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Паскаль Акерман подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates

Паскаль Акерман подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. 27-летний немецкий спринтер начал карьеру профессионального велогонщика в 2017 году в команде Bora-hansgrohe, где выступал последние пять лет.

За эти годы он одержал 35 побед, в том числе на выиграл два этапа Джиро д’Италия и два этапа Вуэльты Испании, этапы на Тиррено-Адриатико, Туре Польши, Критериуме Дофине, побеждал в классиках Bredene Koksijde и Clasica de Almeria.

Photo (c) UAE Team Emirates

Паскаль Акерман: «В полном восторге, что в следующем году буду носить майку команды UAE. Это важный шаг в моей ещё недолгой карьере. Это уникальная команда. Хочу поблагодарить всех, кто сделал возможным этот шаг, дал мне уверенность в достижении будущих общих целей. Успех всегда приходит благодаря командной работе. Поэтому уже сейчас хотел бы сказать, что надеюсь со всеми в команде совершить уникальное путешествие к успеху. В то же время я всегда был командным игроком, обязательно буду работать изо всех сил на других, когда потребует ситуация. Убеждён, что с помощью товарищей по команде, персонала и руководства я смогу развиваться как гонщик, открыть новые грани своих возможностей. Я готов начать новое путешествие».

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), исполнительный директор и генеральный менеджер команды: «Паскаль - гонщик с огромным талантом, мы рады, что он присоединится к нашей команде. Мы знаем, что он способен показать великолепные результаты. С нетерпением ждём, когда начнём вместе с ним путь к многочисленным успехам. Мы выстраиваем группу гонщиков, которые смогут сработаться друг с другом во время гонок, и построить хорошие отношения вне соревнований. Считаем, что такой гонщик как Паскаль сможет обогатить нашу команду и благодаря своим человеческим качествам, что очень важно».