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Паскаль Акерман переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Паскаль Акерман подписал двухлетний контракт с командой UAE Team Emirates

 

 

  Паскаль Акерман подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. 27-летний немецкий спринтер начал карьеру профессионального велогонщика в 2017 году в команде Bora-hansgrohe, где выступал последние пять лет.

 

 

За эти годы он одержал 35 побед, в том числе на выиграл два этапа Джиро д’Италия и два этапа Вуэльты Испании, этапы на Тиррено-Адриатико, Туре Польши, Критериуме Дофине, побеждал в классиках Bredene Koksijde и Clasica de Almeria.

 

Паскаль Акерман переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Паскаль Акерман: «В полном восторге, что в следующем году буду носить майку команды UAE. Это важный шаг в моей ещё недолгой карьере. Это уникальная команда. Хочу поблагодарить всех, кто сделал возможным этот шаг, дал мне уверенность в достижении будущих общих целей. Успех всегда приходит благодаря командной работе. Поэтому уже сейчас хотел бы сказать, что надеюсь со всеми в команде совершить уникальное путешествие к успеху. В то же время я всегда был командным игроком, обязательно буду работать изо всех сил на других, когда потребует ситуация. Убеждён, что с помощью товарищей по команде, персонала и руководства я смогу развиваться как гонщик, открыть новые грани своих возможностей. Я готов начать новое путешествие».

 

  Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), исполнительный директор и генеральный менеджер команды: «Паскаль  - гонщик с огромным талантом, мы рады, что он присоединится к нашей команде. Мы знаем, что он способен показать великолепные результаты. С нетерпением ждём, когда начнём вместе с ним путь к многочисленным успехам. Мы выстраиваем группу гонщиков, которые смогут сработаться друг с другом во время гонок, и построить хорошие отношения вне соревнований. Считаем, что такой гонщик как Паскаль сможет обогатить нашу команду и благодаря своим человеческим качествам, что очень важно».

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Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Bora - hansgrohe UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Earl57-Фото
    Мёрков из квиков, Хансен из Квебеки, Итан Хейтер из Инеос и Мэттью Уоллс из Боры. Бенджамин Тома из Групамы, его напарник из Аркеа.
  • Arciv
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Arciv-Фото
    А Морков это не из Квик Степа?
  • Earl57
    Олимпийские игры в Токио-2020. ... (3)
    Earl57-Фото

    Неофициальный медальный зачет на ОИ в Токио выиграла команда Инеос. 3 золотых медали, 1 серебро и 1 бронза. Медали во всех видах - групповая гонка, разделка, МТБ, трек. Вряд ли в Инеос считают эти медали второстепенными и малозначащими)) И если даже бронза уходит в другую команду, золото и серебро все равно остаются у них...

  • velodoctor
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    velodoctor-Фото
    Вы перечислили классиков и спринтеров, а Алмейда все же генеральщик. Вот Дан Мартин прошел через квиков и ничего с ним не стало. Квято, Мас, Де ля Круз.
  • vadi
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    vadi-Фото
    Они уходят туда, где больше платят. Но как правило уже не побеждают. Одним махом закончились победы с уходом у Гавирии, Тони Мартина, ФилЖила, Вивиани. Тот же Кэв скис через год после ухода из квиков. Много ли вы вспомните тех, кто после ухода улучшил результаты? Поэтому в квикстеп и приходят те, кому нужны победы невзирая на свое состояние и кто готов сам платить, типа Кэвендиша.
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: patar
    А я думал Моллема у Трека, как основной капитан поедет. Ещё и думал, как он третий ГТ в год сдюжает...
    Эксперементальнинько у них всё

    Тысячу раз с начала года было сказано, что единоличным капитаном на Вуэльту поедет Чикконе. Моллема здесь с какого боку? И если кому-то не нравится Чикконе, то это его проблемы и только его. 

  • Arciv
    Предварительные составы команд ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: patar
    А я думал Моллема у Трека, как основной капитан поедет. Ещё и думал, как он третий ГТ в год сдюжает...
    Эксперементальнинько у них всё
    Та он и так в этом году едет всё)) Джиро,Тур,Олимпиада,не давно была гонка,не помню какая)) робот какой-то
  • rude_rider
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    rude_rider-Фото
    Первый свой тур погач выиграл с командой роглича))) В этот раз со своей и массовой невезухи других. Звезды любят его
  • VeloVelo
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Погачар выиграл без команды? Кто-то в это верит?
    Невозможно взять ГТ с плохой командой.
    Команда у Погачара была вполне хорошая на Туре. В первой половине, да, едва не посыпались, но, во второй собрались. 

  • VeloVelo
    Жуан Алмейда подписал 5-летний ... (20)
    VeloVelo-Фото
    Почему вы так думаете?

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