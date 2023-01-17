Джей Вайн опроверг слухи о переходе в велокоманду UAE Team Emirates

Победитель двух этапов Вуэльты Испании-2022 Джей Вайн продолжит выступать в команде Alpecin-Denceuninck

26-летний австралийский велогонщик Джей Вайн (Jay Vine) опроверг слухи о переходе в велокоманду UAE Team Emirates. Вайн, выигравший на Вуэльте Испании-2022 два горных этапа, подтвердил в интервью VeloNews, что согласно контракту продолжит выступать в команде Alpecin-Deceuninck до конца 2024 года.

Команда Alpecin-Deceuninck подписала Джея Вайна после победы на ежегодном соревновании на платформе Zwift Academy. Команда UAE Team Emirates тоже включила в свой состав гонщика, который привлёк внимание результатами в онлайн – соревнованиях, но только на платформе MyWoosh – 30-летнего новозеландца Майкла Винка. Возможно, новичок UAE также сможет ярко проявить себя в ближайшее время. Сделать прогноз на его выступления, а также на выступления Джея Вайна можно в БК Олимп, информация о ней представлена по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-rossijskoj-bukmekerskoj-kontory-olimp-tsupis.

Джей Вайн на вопрос VeloNews о переходе в команду UAE Team Emirates сказал: «У меня до конца 2024 года контракт с Alpecin-Deceunink. После победы на 8-м этапе Вуэльты Испании я получил контакты нескольких команд, но в результате разговоры с ними ничем не закончились».

Состав велокоманды UAE Team Emirates в следующем году пополнят Адам Йейтс, Тим Велленс, Феликс Гроссшартнер, и усилят команду на Гранд-турах.