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Тим Велленс переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Тим Велленс впервые в карьере поменял команду – перешёл в UAE Team Emirates

 

 

  Тим Велленс (Tim Wellens) впервые в карьере переходит в новую команду. После 10 сезонов в бельгийской команде Lotto Soudal 31-летний бельгийский гонщик подписал двухлетний контракт (до конца 2024 года) с командой UAE Team Emirates.

 

Тим Велленс переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Photo (c) Bettiniphoto.net/UAE Team Emirates

 

  За время выступления в команде Lotto Soudal (Lotto Belisol) Тим Велленс  одержал 34 победы и принял участие в восьми Гранд-турах, выиграл два этапа Джиро д’Италия и два - Вуэльты Испании.  На счету Велленса 6 побед в генеральной классификации недельных гонок – дважды он выигрывал Энеко Тур, одерживал победы на  Туре Польши, Вуэльте Андалусии, Туре Валлонии, Туре Гуанси.

 

  Тим Велленс: «10 великолепных лет я провёл в одной команде. Решил, что пора принимать новый вызов. Я присоединяюсь к по-настоящему международному проекту - команде UAE Team Emirate с высокопрофессиональной структурой и большими целями. Рад стать частью команды».

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Тома в нашей команде. Все мы знаем, на что он способен, считаю, что он идеально впишется в нашу структуру, которую мы продолжаем усиливать на ближайшие годы».

 

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Lotto Soudal UAE Team Emirates

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  1. RVL

    9 августа 2022 16:13 | Регистрация: 30.08.2012

    Вот и моторов подтягивают!

  2. M-07

    9 августа 2022 16:42 | Регистрация: 27.05.2017

    На счету Велленса 6 побед в генеральной классификации недельных гонок – дважды он выигрывал Энеко Тур, одерживал победы на Туре Польши, Вуэльте Андалусии, Туре Валлонии, Туре Гуанси.

    По факту Велленс и Тур Бельгии в этом году выиграл, Шмидт победитель только в протоколах.

  3. Имя: Elina

    flugegeheimen

    9 августа 2022 22:36 | Регистрация: 14.03.2018

    А эта девица из Астаны знает свое дело в развале команд. Lotto Suicidal судя по набранным очкам отправятся в пердив, что очень печально. 

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Deutschland Tour

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Grand Prix Cycliste de Montreal

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GP de Fourmies

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Skoda Tour Luxembourg

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Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

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Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

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Комментарии

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Только Соса в другой гонке, его просто переоценили в начале, он шел по стопам Береаля и все ждали того же, и я в том числе. Хотя ему всего 24, я думаю, как генеральщик он не состоится, его максимум это этапы грандтуров в дни с хорошим самочувствием из не самого сильного отрыва. Кстати при средней 38, один китайский гонщик не вписался в лимит сегодня.

  • Earl57
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Earl57-Фото

    Соса 75-й из 86-ти финишировавших. Отставание 25 с половиной минут. 49-й в ГК, и это тогда, когда Мовистар находится на грани вылета в проконти и команде необходимы очки UCI. А ведь некоторые люди от него прорыва ожидали...

  • tds
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    tds-Фото
    Француз "одной ногой выиграл этот финиш"!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    После повторного просмотра последнего километра гонки:Глебу пришлось притормозить,чтобы объехать вставшего перед ним гонщика справа от него(1-ый раз),навалившегося на него гонщика слевой стороны стороны(2-ой раз), а  когда он выбрался из толкотни победитель был уже  в метрах 5-6 впереди. Он заметен в пелетоне своей ГРОМАДОЙ и правильным выбором места в пелетоне,чтобы своевременно среагировать на действия соперников.

  • RVL
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    RVL-Фото

    Первый взял как алафилип-классным панчем

    Глеб,  по траектории как Саган ...обходил всех слаломом с 5 позиции

  • velodoctor
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    velodoctor-Фото

    Здорово, надеюсь дальше больше. good

  • Makus
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Makus-Фото
    Фантастика просто, молодец!!! Финиш в горку с его массой!!!!
  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Прям второй Ремко. Молодчик!
  • nightbuster33
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    nightbuster33-Фото

    Впервые, за последнее время, Астана не ошиблась в своем выборе.Это великолепно.Сейчас Астана имеет 3+(1)? вакатных места для полноценного пополнения своего состава,кроме стажеров.

  • дрокер
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (10)
    дрокер-Фото
    Ничего себе, Глеб в первой же гонке заехал вторым! Молодец!

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