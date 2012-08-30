Тим Велленс переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Тим Велленс впервые в карьере поменял команду – перешёл в UAE Team Emirates

Тим Велленс (Tim Wellens) впервые в карьере переходит в новую команду. После 10 сезонов в бельгийской команде Lotto Soudal 31-летний бельгийский гонщик подписал двухлетний контракт (до конца 2024 года) с командой UAE Team Emirates.

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За время выступления в команде Lotto Soudal (Lotto Belisol) Тим Велленс одержал 34 победы и принял участие в восьми Гранд-турах, выиграл два этапа Джиро д’Италия и два - Вуэльты Испании. На счету Велленса 6 побед в генеральной классификации недельных гонок – дважды он выигрывал Энеко Тур, одерживал победы на Туре Польши, Вуэльте Андалусии, Туре Валлонии, Туре Гуанси.

Тим Велленс: «10 великолепных лет я провёл в одной команде. Решил, что пора принимать новый вызов. Я присоединяюсь к по-настоящему международному проекту - команде UAE Team Emirate с высокопрофессиональной структурой и большими целями. Рад стать частью команды».

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Тома в нашей команде. Все мы знаем, на что он способен, считаю, что он идеально впишется в нашу структуру, которую мы продолжаем усиливать на ближайшие годы».