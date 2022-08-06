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Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

Аннемик ван Флётен выиграла два горных этапа и генеральную классификацию первого «Женского Тур де Франс»

 

 

  Нидерландская велогонщица команды Movistar Аннемик Ван Флётен (Annemiek van Vleuten) вошла в историю как первая победительница возвращённого женского «Тур де Франс» - “Tour de France Femmes”. Попытки создания женской версии французского Гранд-тура проводились в 1980-х и 1990-х, но в 2010 году гонка прекратила существование. Путь к возрождению женского Тур де Франс начался с 2014 года, после успеха однодневной гонки  "La course by Le Tour de France", которая проводилась во время обычного Тур де Франс.

 

Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

 

Photo (c) Sprint Cycling Agency/Movistar Team

 

  Первый выпуск возрождённого «Tour de France Femmes» стартовал в Париже в день финала мужского Тур де Франс-2022. Не избежал женский Тур де Франс массовых завалов и сходов (всего сошли с гонки 32 спортсменки). Аннемик ван Флётен также была близка к сходу с гонки из-за проблем с желудком, которые мучали её на трёх первых этапах.

  Но победы на двух финальных горных этапах, которые 39-летняя гонщица одержала после сольных атак, принесли ей жёлтую майку лидера и победу в итоговой генеральной классификации.

 

  На 7-м этапе Аннемик ван Флётен атаковала за 85 км до финиша, на первом из трёх самых подъёмов этапа – Пети-Баллон (9,3 км с 8,1%), а затем 60 км проехала в одиночку, опередив ближайшую соперницу Деми Воллеринг на 3 минуты 26 секунд.

 

  На финальном 8-м этапе помимо подъёмов Аннемик ван Флётен пришлось сражаться и с механическими проблемами – в середине этапа, за 60 км до финиша,  она несколько раз меняла велосипед и догоняла пелотон. На спуске с Баллон-д’Альзас выдержала атаку Деми Воллеринг, а на финальном подъёме Ла-Сюпер-Планш-де-Бель-Фий за 5 км до вершины прошла находившуюся впереди Мави Гарсия (UAE Team ADQ) и продолжила уезжать от соперниц в одиночку. На финише Аннемик ван Флётен опередила ближайшую преследовательницу Деми Воллеринг на 30 секунд.

 

  В итоге Аннемик ван Флётен выиграла “Tour de France Femmes”-2022 с преимуществом в 3 минуты 48 секунд над своей соотечественницей, 25-летней велогонщицей команды SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering) и с преимуществом в 6 минут 35 секунд над 27-летней польской велогонщицей команды Canyon//SRAM Racing Катаржиной Невядомой (Katarzyna Niewiadoma).

 

  В этом году Аннемик ван Флётен уже выиграла один Гранд-тур – третью в карьере женскую Джиро д’Италия, а также стала двукратной победительницей женской версии классики Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

 Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

 

Photo (c) A.S.O./Fabien Boukla © @F-BOUKLA

 

  Аннемик ван Флётен: «Сбылась мечта. Жёлтая майка – вершина достижений. Неделя была нелёгкой, а для меня она прошла как грандиозные американские горки. Поэтому лучше не придумаешь завершения гонки, как в одиночку пересечь финишную черту в жёлтой майке.

  Мне не верилось, что смогу выиграть, потому что так плохо себя чувствовала, даже думала сойти с гонки. Это в каком-то смысле чудо, что я в жёлтой майке.

 

  Выигрывать соло приятнее, чем в спринте. Я смогла больше наслаждаться вниманием зрителей, но сольный отрыв был важен и с тактической точки зрения. На 7-м этапе деми не хотела проводить со мной смены, поэтому мне очень хотелось её сбросить до того, как начнётся 15-км по долине, потому что она бы просто сидела у меня на колесе, и тогда сбросить её на подъёмы было бы сложнее. Я просто хотела выиграть красиво.

 

  Такой уровень приходит с годами. Я хочу прояснить, потому что иногда моим коллегам говорят, что они должны тренироваться столько же, сколько и я. Но это невозможно, потому что это просто процесс, который длится годами. Мне 39, я могу тренироваться много часов, но не из-за того, что я внезапно приобрела такую способность, это строилось годами. С каждым годом можно увеличивать время тренировок на 5-10% , что сильно увеличивает мощность, высоко поднимает уровень физической формы. И тогда на таких супертяжёлых горных этапах я знаю, на что способна с первого подъёма.

 

  Я очень горжусь, что стала первой победительницей женского «Тур де Франс», который вернулся в календарь в новой версии. Надеюсь, это большой старт для женского велоспорта, и мы сможем сделать его основой для ещё больших женских соревнований.  

 

  Наконец, могу насладиться победой. Вчера был невероятный день, но мне надо было сохранять концентрацию. Я не хотела праздновать заранее. Но теперь, наконец, могу съесть мороженое и пиццу, отпраздновать вместе с командой. Сегодня смогу праздновать, не думая о завтрашнем дне».

 

 

Результаты “Tour de France Femmes”-2022

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Теги к статье: Аннемик ван Флётен Annemiek van Vleuten Movistar Team Women Tour de France Femmes Женский Тур де Франс женский велоспорт

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Комментарии

  • uran
    Классика Сан-Себастьяна-2022. ... (16)
    uran-Фото
    Нибали, Поццовиво Уран приятно удивили, приехали в большой группе. Погачара после тдф это издевательство ставить, наверное букмекеры ему доплатили призовых чтоб "проехал".
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Геродот-Фото

    Про новые методы верно подмечено) И все же ему не перплюнуть Бьярне Рийса с его арктическими сборамиfocus

  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: sqrudgmcduck
    Цитата: Shalam s Urala
    много сильных команд можно вспомнить. и, вроде как, эта сила в гонке (и около неё) выглядит плюс/минус одинаково. но, всё-таки, на эмоциональном уровне восприятия они, конечно, все разные. это как если-бы у эмпатии существовала некая шкала цветовой температуры, от холода к теплу и даже к жару
    цифры - не моё. все гонки остаются в памяти как ряд картинок + какой-то эмоциональный след, иногда - патологически сильный. например, 20-й этап и весь Тур 2020, по моим ощущениям, проиграл я, а не Роглич. такой силы разочарование. что, кстати, никак не мешало радоваться за молодецкий !ВЖУХ! Погачара. но - съехавший набекрень шлем потерянного Роглича и лица Тома и Ваута на его финише - печать того Тура
    в этом году - им всем воздалось. бог весть, какие картинки останутся со всего этого, но Ваут (казалось бы, сам себе какая хошь команда) встречающий Йонаса на финише и его глаза на мокром месте - уже точно навсегда!
    Хорош сопли пускать. Мальчик просто объяснил спонсорам - без химии- деньги на ветер. Методы тренировок новых он придумал типо! Ну ну. Все редискаи, один он великий стратег! Армстронг так же всем пытался втереть. Про Арта уж лучше молчать.

    Что за монотонный поток бреда? Что за человек в ответ на светлый и добрый коммент несет свое гнилье? Думаете, это смешно или интеллектуально? Вы смешны в своих жалких потугах...

  • Ice
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    Ice-Фото

    Мне понравилось возмущение спортида Мувиков из-за того, что пытались уехать другие гонцу, когда ван Влейтен пелик меняла. Сразу вспомнил улепетывающего Вальверде на туре)

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото
    Всё как и ожидалось (в т.ч. и мною ещё после 7 этапа): Ван Флюйтен взяла этап и на Де Бэй Фий, да не так уверенно как вчера, но зато в жёлтом. Как и Вингегор у неё 2 победы на ТдФ (и тоже одна в майке лидера генерала). Воллеринг уверенно #2 + горная королева. Ну а у Ван Флюйтен теперь есть дубль о котором так мечтают мужчини-профики, т.е. Джиро + Тур в один год. На Вуэльте в сентябре Аннемик будет..?)
  • RVL
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    RVL-Фото
    Она не доедет до рывка с мужиками
  • lazhu
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    lazhu-Фото
    На Ван Флёйтен было бы очень интересно посмотреть в мужской гонке. Рывок в гору у нее не хуже, чем у парней
  • Yuriy 17
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    Yuriy 17-Фото

    У лидера ГК Jonas Abrahamsen есть два бонуса по 6 сек за промежуточные финиши на 1 и 2 этапе

  • BlAr
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (6)
    BlAr-Фото

    Да, мотоцикл повеселил!!! Кстати, титры в трансляции безбожно врали насчёт текущих градиентов. Едут чуть ли не 30 км/ч, а на экране 20°...
    Ну а очередной мастер-класс голландки был ожидаем.

    P.S. До сих пор помню её финиш в групповой гонке на Олимпиаде.biggrin

    Нечто подобное удалось Филипсену на ТдФ, но не тот масштаб события, и не так эффектно всё произошло!

  • BlAr
    Тур Польши-2022. Этап 2 (2)
    BlAr-Фото

    Я что-то не пойму. Коой вчера первый, сегодня четвертый. А лидер ГК не попал в призы ни вчера, ни сегодня. Как такое вообще возможно???

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