 Аннемик ван Флётен – победительница “Tour de France Femmes”-2022

Аннемик ван Флётен выиграла два горных этапа и генеральную классификацию первого «Женского Тур де Франс»

Нидерландская велогонщица команды Movistar Аннемик Ван Флётен (Annemiek van Vleuten) вошла в историю как первая победительница возвращённого женского «Тур де Франс» - “Tour de France Femmes”. Попытки создания женской версии французского Гранд-тура проводились в 1980-х и 1990-х, но в 2010 году гонка прекратила существование. Путь к возрождению женского Тур де Франс начался с 2014 года, после успеха однодневной гонки "La course by Le Tour de France", которая проводилась во время обычного Тур де Франс.

Photo © ASO/Thomas Maheux

Photo (c) Sprint Cycling Agency/Movistar Team

Первый выпуск возрождённого «Tour de France Femmes» стартовал в Париже в день финала мужского Тур де Франс-2022. Не избежал женский Тур де Франс массовых завалов и сходов (всего сошли с гонки 32 спортсменки). Аннемик ван Флётен также была близка к сходу с гонки из-за проблем с желудком, которые мучали её на трёх первых этапах.

Но победы на двух финальных горных этапах, которые 39-летняя гонщица одержала после сольных атак, принесли ей жёлтую майку лидера и победу в итоговой генеральной классификации.

На 7-м этапе Аннемик ван Флётен атаковала за 85 км до финиша, на первом из трёх самых подъёмов этапа – Пети-Баллон (9,3 км с 8,1%), а затем 60 км проехала в одиночку, опередив ближайшую соперницу Деми Воллеринг на 3 минуты 26 секунд.

На финальном 8-м этапе помимо подъёмов Аннемик ван Флётен пришлось сражаться и с механическими проблемами – в середине этапа, за 60 км до финиша, она несколько раз меняла велосипед и догоняла пелотон. На спуске с Баллон-д’Альзас выдержала атаку Деми Воллеринг, а на финальном подъёме Ла-Сюпер-Планш-де-Бель-Фий за 5 км до вершины прошла находившуюся впереди Мави Гарсия (UAE Team ADQ) и продолжила уезжать от соперниц в одиночку. На финише Аннемик ван Флётен опередила ближайшую преследовательницу Деми Воллеринг на 30 секунд.

В итоге Аннемик ван Флётен выиграла “Tour de France Femmes”-2022 с преимуществом в 3 минуты 48 секунд над своей соотечественницей, 25-летней велогонщицей команды SD Worx Деми Воллеринг (Demi Vollering) и с преимуществом в 6 минут 35 секунд над 27-летней польской велогонщицей команды Canyon//SRAM Racing Катаржиной Невядомой (Katarzyna Niewiadoma).

В этом году Аннемик ван Флётен уже выиграла один Гранд-тур – третью в карьере женскую Джиро д’Италия, а также стала двукратной победительницей женской версии классики Льеж-Бастонь-Льеж.

Photo (c) A.S.O./Fabien Boukla © @F-BOUKLA

Аннемик ван Флётен: «Сбылась мечта. Жёлтая майка – вершина достижений. Неделя была нелёгкой, а для меня она прошла как грандиозные американские горки. Поэтому лучше не придумаешь завершения гонки, как в одиночку пересечь финишную черту в жёлтой майке.

Мне не верилось, что смогу выиграть, потому что так плохо себя чувствовала, даже думала сойти с гонки. Это в каком-то смысле чудо, что я в жёлтой майке.

Выигрывать соло приятнее, чем в спринте. Я смогла больше наслаждаться вниманием зрителей, но сольный отрыв был важен и с тактической точки зрения. На 7-м этапе деми не хотела проводить со мной смены, поэтому мне очень хотелось её сбросить до того, как начнётся 15-км по долине, потому что она бы просто сидела у меня на колесе, и тогда сбросить её на подъёмы было бы сложнее. Я просто хотела выиграть красиво.

Такой уровень приходит с годами. Я хочу прояснить, потому что иногда моим коллегам говорят, что они должны тренироваться столько же, сколько и я. Но это невозможно, потому что это просто процесс, который длится годами. Мне 39, я могу тренироваться много часов, но не из-за того, что я внезапно приобрела такую способность, это строилось годами. С каждым годом можно увеличивать время тренировок на 5-10% , что сильно увеличивает мощность, высоко поднимает уровень физической формы. И тогда на таких супертяжёлых горных этапах я знаю, на что способна с первого подъёма.

Я очень горжусь, что стала первой победительницей женского «Тур де Франс», который вернулся в календарь в новой версии. Надеюсь, это большой старт для женского велоспорта, и мы сможем сделать его основой для ещё больших женских соревнований.

Наконец, могу насладиться победой. Вчера был невероятный день, но мне надо было сохранять концентрацию. Я не хотела праздновать заранее. Но теперь, наконец, могу съесть мороженое и пиццу, отпраздновать вместе с командой. Сегодня смогу праздновать, не думая о завтрашнем дне».