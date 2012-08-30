VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яна Зель – новый главный коммерческий директор велокоманды Lotto Soudal

Яна Зель займёт должность главного коммерческого директора команды Lotto Soudal

 

 

  Бельгийская велокоманда Lotto Soudal подписала контракт  с Яной Зель (Yana Seel), которая три предыдущих сезона была первой женщиной-управляющим директором команды Мирового тура - казахстанской велокоманды Astana-Premier Tech. В велокоманде Lotto Soudal 37-летняя Яна Зель будет работать под руководством генерального директора Джона Леланга (John Lelangue) на должности главного коммерческого директора и отвечать за отдел развития бизнеса, маркетинг, связи с общественностью и финансы как команды Мирового тура, так и женской, а также андеровской команд Lotto Soudal.

 

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

  Джон Леланг: «Рад, что мы можем приветствовать Яну Зель в нашей команде. У Яны три года опыта работы в качестве управляющего директора команды Мирового тура. Её опыт, без сомнения, будет для нас ценен. Мы усиливаем команду позицией, которой до настоящего времени у нас не было. Поэтому мы создаём должность главного коммерческого директора для укрепления команды вокруг команды.

  Основу этой должности будут составлять три сферы, о работе над которыми Яна будет всегда сообщать мне напрямую. Самая  главная – отдел развития бизнеса и маркетинг. Яна возглавит всю работу, касающуюся привлечения и сохранения спонсоров. Более того, есть ещё одна важная финансовая составляющая – вместе со мной Яна будет отвечать за финансовую деятельность перед нашим советом директоров.

  Третья сфера – связи с общественностью, где Яна будет определять стратегию, и отвечать за работу команды в сфере коммуникации. Создание этой должности, без сомнений, позволит нам работать более эффективно. Как генеральный директор, теперь я смогу больше фокусироваться на общем управлении проектом и нашем ядре – спорте и выступлении. Убеждён, что Яна станет важным членом команды, и благодаря её работе мы продолжим строить долгосрочные планы».

 

  Яна  Зель: «Прежде всего, для меня большая честь стать частью такой команды как Lotto Soudal. Я довольно давно следила за её работой, всегда испытывала тёплые чувства, когда думала о Lotto Soudal. Более того, это одна из старейших велокоманд пелотона, с большими традициями и преемственностью. Хотя я родилась в Казахстане, больше ощущаю себя бельгийкой. Поэтому приход в Lotto Soudal для меня как возвращение домой. В то же время я понимаю, что работа в команде с такими традициями влечёт за собой большую ответственность. Хочу отдать максимум своих сил, работая на команду.

  Я была готова к новому вызову. У меня было несколько вариантов, но я сразу почувствовала взаимопонимание с Lotto Soudal и генеральным директором Джоном Лелангом. Мы разделяем страсть к велоспорту, у нас один взгляд на будущее. В качестве главного коммерческого директора я в основном буду отвечать за развитие бизнеса и маркетинга.

  В этой должности, в которой я всегда буду консультироваться с Джоном Лелангом, я облегчу его задачу в области маркетинга и связей с общественностью. Это позволит ему больше сосредоточиться на общих и спортивных аспектах руководства командой, позволит работать более эффективно.

  Как профессионал, я, конечно, хочу добавить в команду новое, убеждена, что смогу внести вклад в одну из самых уважаемых команд пелотона. Конечно, мне ещё предстоит многому научиться в команде. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап с Lotto Soudal!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яна Зель Yana Seel Lotto Soudal

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 30.08.2012

    Ну, как называл их Кондрашов "Лотто суидал" , действительно команда потерялась. Астана, вроде как тоже не блистала. Из суидала в соудал попытка))

  2. Имя: Максим

    дрокер

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 4.05.2017

    Теперь в лицо знаем эту "милашку"

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 21:39 | Регистрация: 22.05.2013

    В лотто все и так хуже некуда, видимо решили от обратного действовать biggrin

  4. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 14.03.2018

    надеюсь, сильно не набедокурит. старая команда, обидно будет если что

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:44 | Регистрация: 30.06.2017

    Все амба Лотто.Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото
    Хорошая новость: Ван Вилдер переходит в Квикстеп.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде собирается ... (1)
    Astanaforever-Фото
    То, что он останется в Мувистар было без сомнений. Его опыт много даст молодым и команде в целом.
  • Astanaforever
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Все амба Лотто.Однозначно.
  • flugegeheimen
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    надеюсь, сильно не набедокурит. старая команда, обидно будет если что

  • Виктор Сироткин
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото
    Была информация, что тренера Ван Арта заставили сказать ему неправду.
    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html
  • velodoctor
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    velodoctor-Фото

    В лотто все и так хуже некуда, видимо решили от обратного действовать biggrin

  • дрокер
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    дрокер-Фото

    Теперь в лицо знаем эту "милашку"

  • RVL
    Яна Зель – новый главный комме ... (5)
    RVL-Фото

    Ну, как называл их Кондрашов "Лотто суидал" , действительно команда потерялась. Астана, вроде как тоже не блистала. Из суидала в соудал попытка))

  • AlpenFlow
    Велокоманда Jumbo-Visma может ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Как понимать высказывание: «…Представьте, что ваш директор просит коллег сделать фальшивый документ…»?
  • Shalam s Urala
    Примож Роглич: «Соперничество ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: uran
    Погачар в той разделке вынес всех. Роглич проехал на своем уровне, и психология там ни к чему.

    146%

    в возрасте Тадея "играйгармон" может нехило бомбануть на мечтах "а вдруг да если?" (это про 2020)

    всё-таки - почти 10 лет разницы. это, помимо чисто возрастного (т.е. - гормонального) аспекта восстанавливаемости, - эмоциональный. хотя, это опять же про гормоны

    с другой стороны - в этом компоненте, взрослея, он должен каждый год чуть терять. или нет ))

    ещё считается - мужики терпят не в пример молодым. но в случае с Кочегаром это не канает. он к этому относится ВРОДЕ как-то легче серьёзных мужуков

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 ноября

Nikias Arndt (Team DSM)

Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe)

19 ноября

Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix)

Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

Dusan Rajovic (Delko)

Filippo Fiorelli (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2021 (59)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)