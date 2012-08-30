Яна Зель – новый главный коммерческий директор велокоманды Lotto Soudal

Яна Зель займёт должность главного коммерческого директора команды Lotto Soudal

Бельгийская велокоманда Lotto Soudal подписала контракт с Яной Зель (Yana Seel), которая три предыдущих сезона была первой женщиной-управляющим директором команды Мирового тура - казахстанской велокоманды Astana-Premier Tech. В велокоманде Lotto Soudal 37-летняя Яна Зель будет работать под руководством генерального директора Джона Леланга (John Lelangue) на должности главного коммерческого директора и отвечать за отдел развития бизнеса, маркетинг, связи с общественностью и финансы как команды Мирового тура, так и женской, а также андеровской команд Lotto Soudal.

Photo (c) Lotto Soudal Team

Джон Леланг: «Рад, что мы можем приветствовать Яну Зель в нашей команде. У Яны три года опыта работы в качестве управляющего директора команды Мирового тура. Её опыт, без сомнения, будет для нас ценен. Мы усиливаем команду позицией, которой до настоящего времени у нас не было. Поэтому мы создаём должность главного коммерческого директора для укрепления команды вокруг команды.

Основу этой должности будут составлять три сферы, о работе над которыми Яна будет всегда сообщать мне напрямую. Самая главная – отдел развития бизнеса и маркетинг. Яна возглавит всю работу, касающуюся привлечения и сохранения спонсоров. Более того, есть ещё одна важная финансовая составляющая – вместе со мной Яна будет отвечать за финансовую деятельность перед нашим советом директоров.

Третья сфера – связи с общественностью, где Яна будет определять стратегию, и отвечать за работу команды в сфере коммуникации. Создание этой должности, без сомнений, позволит нам работать более эффективно. Как генеральный директор, теперь я смогу больше фокусироваться на общем управлении проектом и нашем ядре – спорте и выступлении. Убеждён, что Яна станет важным членом команды, и благодаря её работе мы продолжим строить долгосрочные планы».

Яна Зель: «Прежде всего, для меня большая честь стать частью такой команды как Lotto Soudal. Я довольно давно следила за её работой, всегда испытывала тёплые чувства, когда думала о Lotto Soudal. Более того, это одна из старейших велокоманд пелотона, с большими традициями и преемственностью. Хотя я родилась в Казахстане, больше ощущаю себя бельгийкой. Поэтому приход в Lotto Soudal для меня как возвращение домой. В то же время я понимаю, что работа в команде с такими традициями влечёт за собой большую ответственность. Хочу отдать максимум своих сил, работая на команду.

Я была готова к новому вызову. У меня было несколько вариантов, но я сразу почувствовала взаимопонимание с Lotto Soudal и генеральным директором Джоном Лелангом. Мы разделяем страсть к велоспорту, у нас один взгляд на будущее. В качестве главного коммерческого директора я в основном буду отвечать за развитие бизнеса и маркетинга.

В этой должности, в которой я всегда буду консультироваться с Джоном Лелангом, я облегчу его задачу в области маркетинга и связей с общественностью. Это позволит ему больше сосредоточиться на общих и спортивных аспектах руководства командой, позволит работать более эффективно.

Как профессионал, я, конечно, хочу добавить в команду новое, убеждена, что смогу внести вклад в одну из самых уважаемых команд пелотона. Конечно, мне ещё предстоит многому научиться в команде. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап с Lotto Soudal!»