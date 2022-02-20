Призёр Париж-Рубэ-2021 Флориан Вермеерс продлил контракт с командой Lotto Soudal

Флориан Вермеерс остаётся в велокоманде Lotto Soudal до конца 2024 года

22-летний бельгийский велогонщик Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) продлил контракт с велокомандой Lotto Soudal до конца 2024 года. Вермеерс – выпускник андеровской дочерней команды Lotto Soudal, перешёл в профессиональную команду Lotto Soudal в июне 2020 года. В прошедшем сезоне Вермеерс стал бронзовым призёром чемпионата Европы в разделке среди андеров и поднялся на вторую ступень подиума классики-Монумента Париж-Рубэ-2021.

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Флориан Вермеерс: «Это продление контракта даёт мне огромную уверенность в будущем. Наши взгляды совпадают, приятно быть частью проекта с высокими целями, в котором много молодых ребят могут развиваться в профессиональной среде. Я уверен, что структура и сила команды на классиках позволят команде сыграть роль на самых важных гонках. 22-летние гонщики в команде Мирового тура не всегда получают шанс сразу себя проявить.

Я очень счастлив, что смог открыть свои сильные стороны в Lotto Soudal, куда пришёл из любительской андеровской команды. Помимо уверенности команда даёт ощущение семьи. Со временем появляются крепкие дружеские связи с персоналом и гонщиками, что становится важным фактором при продлении контракта.

Из-за неудач и падений весенние классики не принесли того результата, которого ждал. После того, как я отдохнул, дела пошли намного лучше. Конечно, второе место на Париж-Рубэ-2021 стало апофеозом успешного сезона. В следующем году сфокусируюсь не только на классиках, хочу улучшить навыки в разделке. Думаю, эти две цели отлично сочетаются. У меня сильный спринт, могу стать дополнительным оружием команды на классиках. Но прежде всего, хочу начать следующий сезон классик в хорошей форме, проявить себя в финале».

Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Флориан будет важным гонщиком нашей команды на классиках, поэтому мы очень рады, что он уверен в нашем проекте. Приятно , что Флориан прошёл путь от нашей развивающей команды до команды Мирового тура, с нетерпением ждём, что принесут ближайшие годы. Мы продолжим вкладывать силы и средства в развитие нынешних молодых талантов, превращая их в будущих победителей».