VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Призёр Париж-Рубэ-2021 Флориан Вермеерс продлил контракт с командой Lotto Soudal

Флориан Вермеерс остаётся в велокоманде Lotto Soudal до конца 2024 года

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) продлил контракт с велокомандой Lotto Soudal до конца 2024 года. Вермеерс – выпускник андеровской дочерней команды Lotto Soudal, перешёл в профессиональную команду Lotto Soudal в июне 2020 года. В прошедшем сезоне Вермеерс стал бронзовым призёром чемпионата Европы в разделке среди андеров и поднялся на вторую ступень подиума классики-Монумента Париж-Рубэ-2021.

 

Призёр Париж-Рубэ-2021 Флориан Вермеерс продлил контракт с командой Lotto Soudal

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Флориан Вермеерс: «Это продление контракта даёт мне огромную уверенность в будущем. Наши взгляды совпадают, приятно быть частью проекта с высокими целями, в котором много молодых ребят могут развиваться в профессиональной среде. Я уверен, что структура и сила команды на классиках позволят команде сыграть роль на самых важных гонках. 22-летние гонщики в команде Мирового тура не всегда получают шанс сразу себя проявить.

 

  Я очень счастлив, что смог открыть свои сильные стороны в Lotto Soudal, куда пришёл из любительской андеровской команды. Помимо уверенности команда даёт ощущение семьи. Со временем появляются крепкие дружеские связи с персоналом и гонщиками, что становится важным фактором при продлении контракта.

 

  Из-за неудач и падений весенние классики не принесли того результата, которого ждал. После того, как я отдохнул, дела пошли намного лучше. Конечно, второе место на Париж-Рубэ-2021 стало апофеозом успешного сезона. В следующем году сфокусируюсь не только на классиках, хочу улучшить навыки в разделке. Думаю,  эти две цели отлично сочетаются. У меня сильный спринт, могу стать дополнительным оружием команды на классиках. Но прежде всего, хочу начать следующий сезон классик в хорошей форме, проявить себя в финале».

 

 

  Джон Леланг (John Lelangue), генеральный менеджер команды Lotto Soudal: «Флориан  будет важным гонщиком нашей команды на классиках, поэтому мы очень рады, что он уверен в нашем проекте. Приятно , что Флориан прошёл путь от нашей развивающей команды до команды Мирового тура, с нетерпением ждём, что принесут ближайшие годы. Мы продолжим вкладывать силы и средства в развитие нынешних молодых талантов, превращая их в будущих победителей».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Флориан Вермеерс Florian Vermeersch Lotto Soudal Париж-Рубэ

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 декабря

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Loic Vliegen (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Stan Dewulf (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2021 (57)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)