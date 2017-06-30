Брент Ван Мур – новый гонщик команды Lotto Soudal

Брент Ван Мур начинает профессиональную карьеру в команде Lotto Soudal

На месяц ранее запланированного 21-летний бельгийский гонщик Брент Ван Мур (Brent Van Moer) перешёл из дивизиона андеровской команды Lotto Soudal в команду Мирового тура. Ван Мур подписал двухлетний контракт, его дебют состоится на гонках Hammer Series Limburg 7 июня, а затем он примет участие в Туре Бельгии (12-16 июня). В этом году Брент Ван Мур, серебряный призёр чемпионата мира в разделке среди андеров, стал также чемпионом Бельгии в индивидуальной гонке на время среди андеров, занял 6-е место в андеровской версии Париж-Рубэ этого года.

Брент Ван Мур: «Конечно, я в восторге, что стал профессионалом. Но команда Lotto Soudal мне знакома по оборудованию, я также встречу в ней многих бельгийский гонщиков, а некоторых в команде знаю, потому что выступал с ними в андеровской команде.

Моя сильная сторона – разделки и классики. В Lotto Soudal идеальные условия, чтобы продолжать развиваться в этом направлении. В том, что касается разделок, я уже работал с Кевином Де Вертом в национальной сборной. Приятно, что теперь он является менеджером, ответственным за выступление в команде Lotto Soudal.

Надеюсь многому научиться у Виктора Кампенартса, одного из лучших раздельщиков. А у сильных и опытных гонщиков, таких, как Тьеш Бенот и Тим Велленс могу научиться, как ехать классики. У меня сильный мотор, поэтому, а также благодаря сложности мне подходят такие классики как Париж-Рубэ и Тур Фландрии.

Но надо подождать, посмотреть, как всё пойдёт. В категории андеров я выступал на высоком уровне, но в профессионалах всё немного по-другому. Надеюсь прогрессировать в разделке, но знаю точно, что не хочу отставлять классики ради индивидуальной гонки. Мне хочется попробовать всё во время первого года в профессионалах».