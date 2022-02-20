Михал Голась – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

Михал Голась стал спортивным директором команды Bahrain Victorious после завершения карьеры велогонщика

37-летний Михал Голась (Michał Gołaś), завершивший в этом сезоне 11-летнюю карьеру профессионального велогонщика, со следующего сезона начнёт работать спортивным директором в велокоманде Bahrain Victorious.

Михал Голась пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, начав выступать в команде Unibet.com, c 2009 по 2011 несколько лет выступал в команде Vacansoleil, затем был гонщиком команды Quick Step (с 2012 по 2015), после чего с 2016 по 2021 год выступал в британской велокоманде Sky (Ineos).

На счету Михала Голася две победы – в групповой гонке чемпионата Польши и на классике Kampioenschap van Vlaanderen, девять стартов на Гранд-турах, 21 участие в классиках-Монументах.

Михал Голась: «Рад и взволнован начать новую главу с велокомандой Bahrain Victorious, где будут новые цели. Я мотивирован много работать, чтобы набраться опыта в новой роли. Я перепрыгиваю в техничку прямо из седла велосипеда, так что постараюсь поделиться опытом выступления в качестве велогонщика, но мне также многому предстоит научиться в этой амбициозной команде».