Михал Голась – новый спортивный директор команды Bahrain Victorious

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:51
Михал Голась стал спортивным директором команды Bahrain Victorious после завершения карьеры велогонщика
37-летний Михал Голась (Michał Gołaś), завершивший в этом сезоне 11-летнюю карьеру профессионального велогонщика, со следующего сезона начнёт работать спортивным директором в велокоманде Bahrain Victorious.
Михал Голась пришёл в профессиональный велоспорт в 2007 году, начав выступать в команде Unibet.com, c 2009 по 2011 несколько лет выступал в команде Vacansoleil, затем был гонщиком команды Quick Step (с 2012 по 2015), после чего с 2016 по 2021 год выступал в британской велокоманде Sky (Ineos).
На счету Михала Голася две победы – в групповой гонке чемпионата Польши и на классике Kampioenschap van Vlaanderen, девять стартов на Гранд-турах, 21 участие в классиках-Монументах.
Михал Голась: «Рад и взволнован начать новую главу с велокомандой Bahrain Victorious, где будут новые цели. Я мотивирован много работать, чтобы набраться опыта в новой роли. Я перепрыгиваю в техничку прямо из седла велосипеда, так что постараюсь поделиться опытом выступления в качестве велогонщика, но мне также многому предстоит научиться в этой амбициозной команде».
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