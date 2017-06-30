Велокоманда Arkea-Samsic полагается на гонщиков нового поколения после ухода Наиро Кинтаны

Команда Arkea-Samsic уверена в получении лицензии Мирового тура

Photo (c) Team Arkea-Samsic

Французская велокоманда Arkea – Samsic, выросшая из бретонской континентальной команды до команды профессиональеной, которой стала в 2011 году, готовится перейти на высший уровень команды Мирового тура. Правда, при этом команда под управлением Эммануэля Юбера (Emmanuel Hubert) неожиданно осталась без лидера, когда Наиро Кинтана после положительного теста на трамадол отказался от продления контракта, о котором уже было объявлено.

Генеральный менеджер Arkea-Samsic в интервью изданию Le Telegramme рассказал, что предлагал контракт Роману Барде (DSM) и Гийому Мартану (Cofidis), но они предпочли остаться в своих нынешних командах. Эмануэль Юбер верит в силысвоей команды, рассчитывает на Варрана Баргиля и Насэра Буанни, на новобранцев Arkea-Samsic Клемана Шампуссана (Clément Champoussin), победителя этапа Вуэльты Испании 2021 года, и Давида Деккера (David Dekker), а также на молодых гонщиков.

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Это был сильный удар. В день объявления (прим. VeloLIVE – о положительном тесте Наиро Кинтаны на трамадол) я был просто поставлен перед фактом. Я очень расстроился, был уверен, что он ничего не принимал, попросил его объяснить. С тех пор он защищается в Спортивном арбитражном суде, у него есть это право, есть презумпция невиновности. Сейчас это его проблемы, мы больше не связаны контрактом. Кинтана – перевёрнутая страница.

У команды Arkea-Samsic билет в Мировой тур. Мы подходим и по спортивным, и по финансовым параметрам. Теперь надо привести в соответствие с первым дивизионом административные и организационные процессы.

Работы ещё много. У Arkea-Samsic 102 сотрудника. Я уверен в нашей команде. Думаю, примерно к 10 декабря должны получить лицензию.

Будущее принадлежит теперь молодым гонщикам, которых мы тренируем, мы открываем дорогу новому поколению».