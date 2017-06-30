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Велокоманда Arkea-Samsic полагается на гонщиков нового поколения после ухода Наиро Кинтаны

Команда Arkea-Samsic уверена в получении лицензии Мирового тура

 

Велокоманда Arkea-Samsic полагается на гонщиков нового поколения после ухода Наиро Кинтаны

Photo (c) Team Arkea-Samsic

 

 

 

  Французская велокоманда Arkea – Samsic, выросшая из бретонской континентальной команды до команды профессиональеной, которой стала в 2011 году, готовится  перейти на высший уровень команды Мирового тура. Правда, при этом команда под управлением Эммануэля Юбера (Emmanuel Hubert) неожиданно осталась без лидера, когда Наиро Кинтана после положительного теста на трамадол отказался от продления контракта, о котором уже было объявлено.

 

  Генеральный менеджер Arkea-Samsic в интервью изданию Le Telegramme рассказал, что предлагал контракт Роману Барде (DSM) и Гийому Мартану (Cofidis), но они предпочли остаться в своих нынешних командах. Эмануэль Юбер верит в силысвоей команды, рассчитывает на Варрана Баргиля и Насэра Буанни, на новобранцев Arkea-Samsic Клемана Шампуссана (Clément Champoussin), победителя этапа Вуэльты Испании 2021 года, и Давида Деккера (David Dekker), а также на молодых гонщиков.

 

   Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Это был сильный удар. В день объявления (прим. VeloLIVE – о положительном тесте Наиро Кинтаны на трамадол) я был просто поставлен перед фактом. Я очень расстроился, был уверен, что он ничего не принимал, попросил его объяснить. С тех пор он защищается  в Спортивном арбитражном суде, у него есть это право, есть презумпция невиновности. Сейчас это его проблемы, мы больше не связаны контрактом. Кинтана – перевёрнутая страница.

 

  У команды Arkea-Samsic билет в Мировой тур. Мы подходим и по спортивным, и по финансовым параметрам. Теперь надо привести в соответствие с первым дивизионом административные и организационные процессы.

 

  Работы ещё много. У Arkea-Samsic 102 сотрудника. Я уверен в нашей команде. Думаю, примерно к 10 декабря  должны получить лицензию.

 

  Будущее принадлежит теперь молодым гонщикам, которых мы тренируем, мы открываем дорогу новому поколению».

 

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:40 | Регистрация: 30.06.2017

    Последние слова Юбера о его теперь (Кинтаны) проблемы, меня просто шокировали. Это просто цинизм высшей пробы. Когда он им победы приносил, был любимчиком. Когда он попал в тяжелую ситуацию, быстро открестился от него. Современные нравы, жестокий мир. Просто бизнес. Деньги превыше всего. Наиро держись. И плюй на него со своих колумбийских Анд.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    nightbuster33-Фото

    Из состава Астаны в настоящее время не имеют продолжения контракта:Бод(ЮАР),Ромо(Испания) и Зейтц(Каз.).Не понятно о Скарони(Италия),пришедшего в середине сезона(на какой срок был подписан его контракт?). С учетом Санчеса  и Скарони в итоге: 25 уч-ов. Могут быть в составе- троица не имеющие пока котракта+ Сырица,Чжан и, возможно, молодой Лопез(Эквадор). К сведению- Чжан был 5-ым на Чемпионате Мира, когда  Пидкок(Анг.) стал победителем, проиграв  ему 24сек.Вариации ограничены,главное чтобы Зейтц был в составе.

  • Astanaforever
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Последние слова Юбера о его теперь (Кинтаны) проблемы, меня просто шокировали. Это просто цинизм высшей пробы. Когда он им победы приносил, был любимчиком. Когда он попал в тяжелую ситуацию, быстро открестился от него. Современные нравы, жестокий мир. Просто бизнес. Деньги превыше всего. Наиро держись. И плюй на него со своих колумбийских Анд.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    s75-Фото

    Diego Rosa завершает шоссейную карьеру и возвращается в маунтинбайк.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    s75-Фото
    До 31 декабря.
  • SVS
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    SVS-Фото

    На их сайте он в числе гонщиков.
    https://www.team-arkea-samsic.fr/en/coureur/nairo-quintana-2/

    Но официально говорят, что всё, больше контракта с ним нет...

  • Даниил
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    Даниил-Фото
    Пишут, вроде, что глава Кинтаны в Arkea Samsic закрыта.
  • sixpack
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    sixpack-Фото

    Астана потеряла трех гонцов, пришли двое

    Из текущего состава пока не подписаны несколько человек, в т.ч. Федоров. Из них реально только Груздев явный кандидат на выход, ибо пора. Трех стажеров, наверное, подпишут. 

     

    не особо крутой состав, конечно. но все же понадеемся

  • AzaKonta
    Самуэле Баттистелла остается в ... (2)
    AzaKonta-Фото
    Хорошие новости
  • Yuriy 17
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    Yuriy 17-Фото

    У Arkеa Samsic ничего не указано про Н. Кинтану.

    Есть ли новости про него?

  • sstasuk
    Трансферные новости пелотона-2 ... (93)
    sstasuk-Фото

    список закончивших карьеру велик и по содержанию и по смыслу.....

    эпоха уходит со многими из них...

    Спасибо всем и каждому за борьбу на дорогах мира, за яркие моменты для спорта и болельщиков... многие из них в наших сердцах если не навсегда то надолго... 

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