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Насэр Буанни и Наиро Кинтана пострадали в завалах на 2-м этапе Тура Турции-2022

Насэр Буанни повредил шейный позвонок во время падения на Туре Турции-2022

 

 

 

  2-й этап Тура Турции-2022 принёс команде Arkea-Samsic неутешительные итоги – за 61 км  во время завала из-за невнимательного зрителя на дороге произошёл завал, в котором серьёзно пострадал Насэр Буанни (Nacer Bouhanni).

 

  Как сообщила команда Arkea – Samsic, 31-летний французский гонщик сошёл с гонки с переломом первого шейного позвонка. Насэра Буанни отправили в госпиталь Измира, скоро он будет перевезён во Францию для  дальнейшего лечения.

 

В этом же завале вместе с  Насэром  Буанни пострадал ещё один гонщик команды Arkea-Samsic Кевин Ледануа (Kevin Ledanois), у которого серьёзная травма левого колена и боль в грудном отделе позвоночника. Он также не выйдет на старт 3-го этапа Тура Турции-2022.

Насэр Буанни и Наиро Кинтана пострадали в завалах на 2-м этапе Тура Турции-2022

 

Насэр Буанни и Наиро Кинтана пострадали в завалах на 2-м этапе Тура Турции-2022

 

  В финале 2-го этапа, за 3,4 км до финиша упал и капитан команды Наиро Кинтана, а также его брат Дайер. У Наиро Кинтаны большие поверхностные повреждения кожи на левой стороне тела и спине, у его брата также поверхностные повреждения. Оба гонщика выйдут на старт 3 этапа Тура Турции-2022.

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Теги к статье: Насэр Буанни Nacer Bouhanni Arkea Samsic Наиро Кинтана Nairo Quintana Тур Турции

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 03:13 | Регистрация: 7.12.2014

    Кинтана дважды падал. В первый раз он не поместился в пелотоне и его выдавили в придорожную канаву. Но тогда обошлось без последствий и его без проблем довезли до пелотона. 

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Комментарии

  • Earl57
    Насэр Буанни и Наиро Кинтана п ... (1)
    Earl57-Фото

    Кинтана дважды падал. В первый раз он не поместился в пелотоне и его выдавили в придорожную канаву. Но тогда обошлось без последствий и его без проблем довезли до пелотона. 

  • RVL
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    RVL-Фото
    Оргам больше претензий.ситуация плохая.
  • EL-Fenomeno
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из-за таких людей на гонках велогощики калечат себя и других: один просто гулял по набережной, а другой хотел его отодвинуть, в результате пелотон врезался на скорости в этих двоих и завал на большой скорости dash Тот первый (придурок) ещё и за секунду до столкновения хотел рукой на камеру "привет" передать, видимо из-за шума волн не слышал надвигающихся спортменов, но это не оправдание - видео: https://twitter.com/RenaudB31/status/1513545742190850053 

    Н.Буани был отправлен в больницу после такого завала

  • Sezar
    Даниэль Мартинес – победитель ... (2)
    Sezar-Фото

    Как горняк, думаю, Власов действительно был лучшим. Не знаю его планов, но на Джиро он вполне мог бы посягнуть.

  • Pinkerton
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Pinkerton-Фото

    А почему никто не пишет про победителя этапа, ведь конкуренция у него здесь хорошая подобралась. Молодой, подающий надежды, спринтер?

  • Адриен
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото

    Время от времени следил за гонкой в гостях, и сын хозяев спросил - а что за гонщик в Астане - Свинокуров ? Оказывается комментатор потешно скороговоркой "обозвал" сына Винокурова - получилось не Николас Винокуров, а Никола Свинокуров...

  • Ice
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    Ice-Фото

    Цитата: MVDP
    Филипсен по стопам Сагана?
    Для второго спринтера в комангде он очень хорош. Потому сейчас в Альпецине Мерлир и считается спринтером номер один.

  • MVDP
    Тур Турции-2022. Этап 2 (6)
    MVDP-Фото

    Филипсен по стопам Сагана?

  • RVL
    Михал Квятковски – победитель ... (4)
    RVL-Фото
    я думаю и выпил, попозже
  • Gorn9k
    Михал Квятковски – победитель ... (4)
    Gorn9k-Фото
    Зная Квятока, он наверное хотел бы выпить большой бокал

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