Насэр Буанни и Наиро Кинтана пострадали в завалах на 2-м этапе Тура Турции-2022

Насэр Буанни повредил шейный позвонок во время падения на Туре Турции-2022

2-й этап Тура Турции-2022 принёс команде Arkea-Samsic неутешительные итоги – за 61 км во время завала из-за невнимательного зрителя на дороге произошёл завал, в котором серьёзно пострадал Насэр Буанни (Nacer Bouhanni).

Как сообщила команда Arkea – Samsic, 31-летний французский гонщик сошёл с гонки с переломом первого шейного позвонка. Насэра Буанни отправили в госпиталь Измира, скоро он будет перевезён во Францию для дальнейшего лечения.

В этом же завале вместе с Насэром Буанни пострадал ещё один гонщик команды Arkea-Samsic Кевин Ледануа (Kevin Ledanois), у которого серьёзная травма левого колена и боль в грудном отделе позвоночника. Он также не выйдет на старт 3-го этапа Тура Турции-2022.

В финале 2-го этапа, за 3,4 км до финиша упал и капитан команды Наиро Кинтана, а также его брат Дайер. У Наиро Кинтаны большие поверхностные повреждения кожи на левой стороне тела и спине, у его брата также поверхностные повреждения. Оба гонщика выйдут на старт 3 этапа Тура Турции-2022.