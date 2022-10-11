Спортивный директор Ивон Ледануа уходит из команды Arkea-Samsic

Ивон Ледануа уходит из Arkea-Samsic после того, как помог команде подняться в Мировой тур

53-летний спортивный директор Ивон Ледануа (Yvon Ledanois) уходит из французской велокоманды Arkea-Samsic после пяти лет работы. Ледануа, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2001 году, с 2008 года работал спортивным директором сначала в команде Caisse d'Epargne, затем в BMC.

Придя в команду Эммануэля Юбера (Emmanuel Hubert) в 2018, Ивон Ледануа поставил задачу вывести команду на уровень Мирового тура к 2023 году и достиг цели. Уход Ледануа из Arkea-Samsic совпал с делом о трамадоле и уходом из команды колумбийского гонщика Наиро Кинтаны, контракт с которым сначала был продлён на три года, а затем расторгнут.

В интервью "Ouest France" Ивон Ледануа рассказал, что уходит из команды по несвязанным с Кинтаной личным причинам.

Ивон Ледануа: «Никакой связи моего ухода с делом Кинтаны нет. Я предупредил Юбера, что по личным причинам хочу прекратить работу в команде, инициатива была моей. Мне нравятся вызовы, люблю, когда нужно двигаться к цели. Пять лет назад мало кто считал, что Arkea-Samsic сможет попасть в Мировой тур.

Помню, как пришёл в команду и сказал всем, что дни атак с километра ноль закончились. Некоторые тогда удивились. Мне было не так просто объяснить, как я работаю. Иногда бываю жёстким, даже очень жёстким, но, думаю, на сегодняшний день кое-что в команду я принёс. В конце концов, через пять лет результаты доказали, что я был прав.

Я ухожу из команды Arkea-Samsic с высоко поднятой головой. Мой уход никак не связан с Кинтаной, не имеет с ним ничего общего. И, знаете, я не был другом Кинтаны. Я был спортивным директором Arkea-Samsic, а не Кинтаны.

Он ехал гонки, которые я как спортивный директор не сопровождал. Я проехал много гонок без него. С тех пор, как он отказался от Вуэльты, он мне ни разу не звонил, а я не пытался звонить ему. Не я привёл его в команду, не я заставил его уйти, и сам ухожу не из-за него. Мне важна симпатия к гонщику во время работы, но сегодня испытываю больше симпатии к Лорану Пишону, чем к Наиро Кинтане.

Я не хотел с ним работать, и не знаю, куда он пойдёт. Конечно, я разочарован, но больнее всего он сделал Эммануэлю Юберу, потом команде, товарищам по команде и персоналу. В него все верили. Позор, если окажется, что это его ошибка. Расследование продолжается, я предпочитаю не комментировать. По-человечески мне бы хотелось, чтобы он мне позвонил, но звонка так и не услышал. Но я никогда ничего и не жду от гонщика».

На данный момент Ивон Ледануа не заключил нового контракта с командой Мирового тура, но признался, что его главной мечтой и главным вызовом как спортивного директора остаётся победа на Тур де Франс с гонщиком команды:

«Выиграть Тур де Франс. Я «выиграл» его с Оскаром Перейро, но хочу выиграть Тур в реальной жизни. У меня достаточно опыта. Я руководил гонщиками высшего уровня, думаю, у меня есть способности привести к победе на Туре. У меня есть предложения, по поводу завтрашнего дня опасений нет. И мне нравится риск».