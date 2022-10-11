VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Спортивный директор Ивон Ледануа уходит из команды Arkea-Samsic

Ивон Ледануа уходит из Arkea-Samsic после того, как помог команде подняться в Мировой тур

 

 

  53-летний спортивный директор Ивон Ледануа (Yvon Ledanois) уходит из французской велокоманды Arkea-Samsic после пяти лет работы. Ледануа, завершивший карьеру профессионального велогонщика в 2001 году, с 2008 года работал спортивным директором сначала в команде Caisse d'Epargne, затем в BMC.

 

  Придя в команду Эммануэля Юбера (Emmanuel Hubert) в 2018, Ивон Ледануа поставил задачу вывести команду на уровень Мирового тура к 2023 году и достиг цели. Уход Ледануа из Arkea-Samsic совпал с делом о трамадоле и уходом из команды колумбийского гонщика Наиро Кинтаны, контракт с которым сначала был продлён на три года, а затем расторгнут.

 

В интервью "Ouest France" Ивон Ледануа рассказал, что уходит из команды по несвязанным с Кинтаной личным причинам.

 

Спортивный директор Ивон Ледануа уходит из команды Arkea-Samsic

 

 

  Ивон Ледануа: «Никакой связи моего ухода с делом Кинтаны нет. Я предупредил Юбера, что по личным причинам хочу прекратить работу в команде, инициатива была моей. Мне нравятся вызовы, люблю, когда нужно двигаться к цели. Пять лет назад мало кто считал, что Arkea-Samsic сможет попасть в Мировой тур.

 

  Помню, как пришёл в команду и сказал всем, что дни атак с километра ноль закончились. Некоторые тогда удивились. Мне было не так просто объяснить, как я работаю. Иногда бываю жёстким, даже очень жёстким, но, думаю, на сегодняшний день кое-что в команду я принёс. В конце концов, через пять лет результаты доказали, что я был прав.

 

  Я ухожу из команды Arkea-Samsic с высоко поднятой головой. Мой уход никак не связан с Кинтаной, не имеет с ним ничего общего. И, знаете, я не был другом Кинтаны. Я был спортивным директором Arkea-Samsic, а не Кинтаны.

 

  Он ехал гонки, которые я как спортивный директор не сопровождал. Я проехал много гонок без него. С тех пор, как он отказался от Вуэльты, он мне ни разу не звонил, а я не пытался звонить ему. Не я привёл его в команду, не я заставил его уйти, и сам ухожу не из-за него. Мне важна симпатия к гонщику во время работы, но сегодня испытываю больше симпатии к Лорану Пишону, чем к Наиро Кинтане.

 

  Я не хотел с ним работать, и не знаю, куда он пойдёт. Конечно, я разочарован, но больнее всего он сделал Эммануэлю Юберу, потом команде, товарищам по команде и персоналу. В него все верили. Позор, если окажется, что это его ошибка. Расследование продолжается, я предпочитаю не комментировать. По-человечески мне бы хотелось, чтобы он мне позвонил, но звонка так и не услышал. Но я никогда ничего и не жду от гонщика».

 

  На данный момент Ивон Ледануа не заключил нового контракта с командой Мирового тура, но признался, что его главной мечтой и главным вызовом как спортивного директора остаётся победа на Тур де Франс с гонщиком команды:

 

  «Выиграть Тур де Франс. Я «выиграл» его с Оскаром Перейро, но хочу выиграть Тур в реальной жизни. У меня достаточно опыта. Я руководил гонщиками высшего уровня, думаю, у меня есть способности привести к победе на Туре. У меня есть предложения, по поводу завтрашнего дня опасений нет. И мне нравится риск».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Arkea-Samsic Наиро Кинтана Ивон Ледануа

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

11 - 18 октября 2022

Le Tour de Langkawi

17 октября 2022

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2023

27 октября 2022

Презентация маршрута Тур де Франс-2023

ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    Earl57-Фото
    У Итана Хейтера вообще-то две радужные майки на этом ЧМ. Одна в командном преследовании, когда британцы во главе с Хейтером и "ноунеймом" Бингхемом победили итальянцев, возглавляемых Ганной. А второе золото он взял в омниуме.
  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    Earl57-Фото
    В гонке на выбывание Вивиани защитил свой титул.
  • VeloVelo
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Вивиани в списках победителей не нашел.
  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    Earl57-Фото
    Пока Лефевр рассказывает как у него Инеос пытается купить Ремко, инеосовские гонщики на треке радужные майки собирают. Ганна, Хейтер, Вивиани. А у квиков только Мёрков в медисоне, вот и весь урожай...
  • motte
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    motte-Фото

    Тут , вообще, инфа прошла, что инеос 10-12 лямов отступных и 40-50 лямов ремко за долгосрочный контракт. 

     

  • velodoctor
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    velodoctor-Фото
    Мне кажется до такого уровня тряпки не доходят в спорте, тем более в таком конском.
  • Shalam s Urala
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    dash

    попытаюсь объяснить. всем у кого вместо головы сплошная мужественная кость или, напротив, звенящая пустота куда можно разве что покушать

    итак

    талант гонщика это, в первую очередь, конечно же, исходные физиологические параметры. т.е. это то, что дал бог ну или мама с папой (кому как удобней)

    первая сложность - такого рода таланта недостаточно, т.к. большинство из тех, кому он достался или проходят вообще мимо событий, где это имеет значение, либо при первой же встрече с трудностью самопреодоления показывают реакцию "ну нафиг.." (мем сами найдёте)

    вторая сложность. человек уже в системе, готов терпеть бесконечно и уже всосал необходимо-достаточную массу полезных установок, среди которых - тупое "бей-беги" - не работает и нужен человек, который не будет тебя жалеть, но будет беречь. не тупо требовать схем и подводить туда-сюда а будет слышать, видеть и понимать тебя. нашёл - работает. - в рамках схем

    третья сложность. высшая. господь бог (мама-папа) не остановились вовремя и утяжелили тебя (помимо чистой физиологии) возможностью на 146% пользоваться головой, ну типа 50/50 это кость или "туда поесть", а ещё + 46% - самостоятельно анализировать и полноценно рефлексировать события собственной же жизни. тот момент, когда человек вдруг оказывается способным потребовать от себя куда больше, чем кто-то требовал от него в соответствии схемам. оч и оч существенно больше..

    потом, глядишь, один с трека на елисейские в жёлтом вдруг заезжает. другой всем насмех и всем назло успевает отвалить по дороге к своей Джире

  • tds
    Команда Intermarche – Wanty – ... (8)
    tds-Фото
    Из Тома директор спотриивый, так себе вариант! Он же "тряпка" сам не знает чего хочет! Как велогон, то если ему не дадут пинка, то не поедет. Привык что-бы ему сопли подтирали.
  • nightbuster33
    Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Чтобы иметь полное представление о ком-либо полезно ознакомится со "Страницами истории велоспорта"(на странице справа).Только один пример:2020г.Тур де Франс,на одном из этапов Лопез привозит и Роглику и Погачару.И таких примеров несколько.Некоторых комментаторов удивляет,что Лопез довольно-таки успешно выступает на гравийных гонках,так это говорит о том,что только на таких гонках выявляются индивидуальные качества гонщиков.Здесь за спинами других не отсидишься.
  • Kay82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (3)
    Kay82-Фото

    Вингегор даю 200 баллов из 100

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 октября

Sam Bennett (Bora-hansgrohe)

Clement Venturini (Ag2r - Citroen)

Kevin Vermaerke (Team DSM)

Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan Team)

17 октября

Olav Kooij (Jumbo - Visma)

Benoit Cosnefroy (Ag2r - Citroen)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2022 (67)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)