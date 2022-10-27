Таймен Аренсман о переходе в велокоманду INEOS Grenadiers

Таймен Аренсман: «Мне нравится, что буду выступать не в нидерландской команде»

22-летний Таймен Аренсман (Thymen Arensman) после успешного сезона с первыми победами в карьере – на этапе Гранд-тура Вуэльты Испании и этапе Тура Польши, а также после 6-го места в генеральной классификации Вуэльты и Тиррено-Адриатико, перешёл из команды DSM в INEOS Grenadiers.

Тайменом Аренсманом интересовалась и нидерландская команда Jumbo-Visma, но 22-летний нидерландский гонщик подписал двухлетний контракт с британской командой и не только потому, что считает её лучшей для продолжения своей карьеры. О своём выборе Таймен Аренсман рассказал в интервью In de Leiderstrui.

Таймен Аренсман: «Мне нравится, что буду выступать в иностранной команде. Таким образом, автоматически чуть больше выйду из зоны комфорта. Меня больше привлекает продолжать развиваться как гонщику и как личности в INEOS Grenadiers, чем в нидерландской команде. Просто хочу последовательно выстраивать свою карьеру, и мне кажется, что сейчас я сделал верный шаг.

В команде DSM мне было очень комфортно, я сильно там вырос там, но теперь логично сделать следующий шаг. Конечно, в этом сезоне я многому научился у Романа (Барде). В том числе благодаря ему я смог добиться результатов».

В команде INEOS Grenadiers Таймену Аренсману придётся быть не только товарищем по команде, но и проявлять свои способности на фоне таких гонщиков как Герант Томас, Эган Берналь, Даниэль Мартинес, Карлос Родригес. Но 22-летний нидерландский гонщик не боится соперничества, о чём сказал в интервью:

«У внутрикомандной конкуренции одни плюсы, так можно подталкивать друг друга к более высоким результатам. Это всем на пользу, потому что так в течение сезона можно бросать друг другу вызовы».