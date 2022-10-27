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Таймен Аренсман о переходе в велокоманду INEOS Grenadiers

Таймен Аренсман: «Мне нравится, что буду выступать не в нидерландской команде»

 

 

  22-летний Таймен Аренсман (Thymen Arensman) после успешного сезона с первыми победами в карьере – на этапе Гранд-тура Вуэльты Испании и этапе Тура Польши, а также после 6-го места в генеральной классификации Вуэльты и Тиррено-Адриатико, перешёл из команды DSM в INEOS Grenadiers.

 

  Тайменом Аренсманом интересовалась и нидерландская команда Jumbo-Visma, но 22-летний нидерландский гонщик подписал двухлетний контракт с британской командой и не только потому, что считает её лучшей для продолжения своей карьеры. О своём выборе Таймен Аренсман рассказал в интервью In de Leiderstrui.

 

Таймен Аренсман о переходе в велокоманду INEOS Grenadiers

 

  Таймен Аренсман: «Мне нравится, что буду выступать в иностранной команде. Таким образом, автоматически чуть больше выйду из зоны комфорта. Меня больше привлекает продолжать развиваться как гонщику и как личности в  INEOS Grenadiers, чем в  нидерландской команде. Просто хочу последовательно выстраивать свою карьеру, и мне кажется, что сейчас я сделал верный шаг.

 

  В команде DSM мне было очень комфортно, я сильно там вырос там, но теперь логично сделать следующий шаг. Конечно, в этом сезоне я многому научился у Романа (Барде). В том числе  благодаря ему я смог добиться результатов».

 

  В команде INEOS Grenadiers Таймену Аренсману придётся быть не только товарищем по команде, но и проявлять свои способности на фоне таких гонщиков как Герант Томас, Эган Берналь, Даниэль Мартинес, Карлос Родригес. Но 22-летний нидерландский гонщик не боится соперничества, о чём сказал в интервью:

 

  «У внутрикомандной конкуренции одни плюсы, так можно подталкивать друг друга к более высоким результатам. Это всем на пользу, потому что так в течение сезона можно бросать друг другу вызовы».

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Теги к статье: Таймен Аренсман Thymen Arensman DSM INEOS Grenadiers

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Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • василий
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (8)
    василий-Фото

    Тоже просмотрел почти все гонки более менее значимые но не помню этого спринтера

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (85)
    Earl57-Фото

    Квики официально сообщили что Микель Оноре покидает их чтобы присоединиться к другой команде. Инфа есть на их сайте.

    Разбегаются хлопцы...

  • Ернат
    Винченцо Нибали: “На месте Рем ... (2)
    Ернат-Фото

    нашел бы одного молодого перспективно гоньщика в Астану

  • M-07
    Презентация маршрута Джиро д' ... (24)
    M-07-Фото

    А вместо Джиро или Вуэльты 3-недельный Энеко-тур можно было бы и сделать. Не надо слишком держаться за традиции, ГТ нужно делать не только с упором на горы. Не горная Тиррено-2019 была одной из самых интересных неделек за последние лет 10. Да и статус монументов можно менять, по мне, Страде Бьянке куда лучше и интереснее, чем та же Милан - Сан-Ремо.

  • M-07
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (8)
    M-07-Фото
    Талантливый молодой спринтер (ему 20 лет), судя по всему, который выиграл много гонок категории 1.1, в которых опережал многих именитых спринтеров, да, не гонки Про-Тура, и это проблема системы начисления очков, подробная статистика тут https://www.procyclingstats.com/rider/arnaud-de-lie
  • MVDP
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (8)
    MVDP-Фото

    Молодой бельгийский спринтер, уже довольно известный. 9 побед в сезоне; брал количеством, а не качеством.

  • flugegeheimen
    Ремко Эвенепул о награде «Флам ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Очень нравится, что выбирают лучшего доместика, а то чемпионы и так в лучах софитов купаются.

    Последняя фраза очень мудрая. Применительно и к спорту, и к текущей ситуации в мире ( особенно в рф)

  • flugegeheimen
    Итоговый Мировой рейтинг велок ... (14)
    flugegeheimen-Фото

    Мда, квики внутри бельгии вторые. Интермарше - мое почтение, хотя бюджет с гулькин нос

  • BlAr
    Итоговый индивидуальный Мирово ... (8)
    BlAr-Фото

    Одно я не могу понять - что за ??? на 6 месте??? Я его фамилию вижу в первый раз, хотя смотрел большинство гонок сезона и все ГТ. Как такое вообще возможно?

  • Earl57
    Фернандо Гавирия, Рубен Геррей ... (6)
    Earl57-Фото

    Люди, вы хоть иногда в реальную жизнь возвращайтесь из мира теорий и фантазий. Из того что было раньше в то что есть сейчас. Желания не часто совпадают с возможностью. Даже Лефевр не может подписывать тех гонщиков, которых хотел бы подписать. И из тех, кто сейчас есть у квиков, некоторые хотят уйти. Во всяком случае ходят такие слухи...

    Мовистар пережил трудные времена и его привлекательность для гонщиков значительно уменьшилась. Мало ли кто чего хочет, главное чтобы желания совпадали. А с этим проблемы у большинства команд, не только у Мовистара.

    И дело не только в деньгах. Например, если бы лицензию Мирового тура можно было купить, Uno-X давно бы это сделали. А деньги у них есть, хорошие гонщики есть, но нет возможности попадать на большие престижные гонки. Поэтому вынуждены ездить те гонки, куда могут попасть. И они не воротят нос, потому что им нужны рейтинговые очки и они собирают их где только могут...

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