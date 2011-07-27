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Тимен Аренсман переходит в велокоманду INEOS Grenadiers

Тимен Аренсман подписал двухлетний контракт с командой INEOS Grenadiers

 

 

  22-летний нидерландский велогонщик Тимен Аренсман (Thymen Arensman) c 2023 года начнёт выступать в велокоманде INEOS Grenadiers, с которой подписал двухлетний контракт. Аренсман начал карьеру профессионального гонщика в команде DSM (Sunweb) в июле 2020 года.

 

Тимен Аренсман переходит в велокоманду INEOS Grenadiers

 

 

  В этом сезоне он одержал первые победы, в том числе первую победу на этапе Гранд-тура – выиграл 15-й этап Вуэльты Испании, а также взял победу на этапе Тура Польши. Кроме того, Тимен Аренсман занял 6-е место в генеральной классификации Вуэльты Испании – его лучший результат в общем зачёте из четырёх пройденных Гранд-туров. В этом сезоне Тимен Аренсман впервые проехал два Гранд-тура – Джиро д’Италия и Вуэльту Испании.

 

  Также в этом сезоне Тимен Аренсман занял 6-е место на Тиррено-Адриатико, стал призёром Тура Альп, на Джиро д’Италия на двух этапах – горном до Априки и в заключительной разделке в Вероне занял 2-е место.

 

 

  Тимен Аренсман: «Мои цели – развиваться и как гонщик, и как личность. Вижу, что могу прогрессировать в ключевых для борьбы за генеральную классификацию дисциплинах – разделке и прохождении подъёмов. Нет лучшей команды, чем INEOS Grenadiers, чтобы совершенствовать эти навыки. Для меня очень важно присоединиться к этой команде, познакомиться со многими величайшими звёздами велоспорта. Я получу очень важный опыт.

 

  Я бы описал себя как мощного гонщика. Мне нравятся долгие усилия на высокой мощности, разделки и протяжённые подъёмы. Я не очень взрывной, не панчер, но уже очень продвинулся в этом аспекте. Мне также нравятся классики. Я финишировал третьим в андеровской версии Париж-Рубэ, возможно, благодаря моему опыту в велокроссе. Надеюсь стать более разносторонним гонщиком, развивая свои сильные стороны.

 

  Одна из главных причин перехода в эту команду, вопрос, который мне задали родители: «На какую команду ты с уважением смотрел в детстве, в какой команде мечтал выступать?» Ответ: «INEOS Grenadiers». Принимая во внимание знания, ресурсы, людей, работающих в команде, считаю свой выбор правильным шагом в карьере».

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «На Вуэльте мы только что видели, какой Тимен яркий гонщик. Он присоединится к группе молодых генеральщиков команды, которые обещают стать фундаментом велоспорта в ближайшие годы.

  Его стиль ведения гонки полностью подходит тем целям, к которым мы собираемся двигаться дальше. Он уже ощутил вкус успеха на самых главных гонках,  что гарантирует усиление состава INEOS Grenadiers».

 

 

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Теги к статье: Тимен Аренсман Thymen Arensman DSM INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 15:25 | Регистрация: 27.07.2011

     новый "Ваут Пулс" в команде скай

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