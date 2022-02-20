Миккель Оноре продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Миккель Оноре продолжат выступать в велокоманде Quick Step

24-летний датский велогонщик Миккель Оноре (Mikkel Honore) продолжит выступать в велокоманде Quick Step, которая продлила с ним контракт до конца 2023 года. Формирование состава команды очень важно для любителей велоспорта, которые могут делать прогнозы, используя bet365 бонус код, в зависимости от изменений в структуре велокоманды и планов, которые руководство команды озвучит перед началом сезона.

Велокоманда Патрика Лефевра всегда настроена бороться за победы. В этом году Миккель Оноре тоже начал отсчёт своих достижений, одержав первую в ранге профессионального велогонщика победу на этапе «Недели Коппи и Бартали», а затем взяв первую победу в гонке Мирового тура, выиграв этап «Тура Страны Басков». Эти результаты, а также призовое место на «Класске Сан-Себастьяна», пятое в общем зачёте Тура Польши, 4-е в генеральной классификации Тура Британии, и ещё несколько призовых мест обеспечили молодому датскому гонщику продление контракта. Миккель Оноре пришёл в команду Патрика Лефевра в 2018 году как стажёр, а профессиональный контракт заключил в 2019.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©David Ramos / Getty Images - Photo credit: ©David Ramos / Getty Images

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Сначала я взял Миккеля в команду стажёром, потом мы его подписали. Я знал, что он станет ценным для нас гонщиком, и он доказал, что я был прав. В этом сезоне Миккель сделал огромный шаг в карьере, одержав две победы и показав несколько высоких результатов в гонках разных типов. Ему ещё есть куда расти, этим мы и будем заниматься. Миккель в команде чувствует себя как дома, вместе мы нацелимся на достижение ещё больших успехов в следующие два года».

Миккель Оноре: «Для меня честь остаться в этой потрясающей команде, где как профессиональный велогонщик я пережил так много великолепных моментов. Здесь так много всего, что помогает мне совершенствоваться, многому я учусь. С каждым месяцем работы чувствую, как прогрессирую. Я был частью многих знаменательных побед, выступая с великими гонщиками. Если честно, то товарищей по команде и персонал воспринимаю как семью, мы так много времени проводим вместе на шоссе. А когда я с ними, то чувствую себя как дома, и думаю, что это великолепно. Персонал всегда создаёт прекрасную атмосферу. Они, как я считаю, и создают всю культуру и атмосферу. Когда персонал на 110% выкладывается ради нас, гонщиков, то это подталкивает и нас отдавать 110%, это мотивирует. Наш персонал отличает команду и создаёт ту самую разницу.

«Неделя Коппи и Бартали» в этом сезоне принесла мне как гонщику самый яркий момент первой профессиональной победы, к тому же я одержал её в Италии, моём втором доме, что сделало победу ещё более значимой. Первая победа – очень важный шаг. Все жертвы и упорная работа привели к поднятым в победном жесте рукам, тому приятному моменту, который навсегда останется в памяти.

На 5-м этапе Тура Страны Басков я пересёк финишную черту с Йосефом, что было очень необычно. Победа на «Коппи и Бартали» была эмоциональной, потому что она была первой. Но когда пересекаешь финиш с товарищем по команде, победа становится ещё более особенной. Это было невероятно. Жаль, что мы оба не могли стоять на первой ступени подиума, потому что это было фантастично. Многие мечтают пережить однажды в карьере такой момент, но не всем это удаётся.

На «Классике Сан-Себастьяна» я упал на финальных километрах. Чувствовал себя отлично, перед гонкой провёл отличный блок тренировок. Я был мотивирован. Ситдел на колесе Мохорича, но он ошибся на повороте, а я не смог избежать падения. В итоге я действовал по интуиции, моментально принял решение постараться минимизировать потери, вернулся на велосипед так быстро, как только смог. К сожалению, в такие моменты всегда чувствуешь разочарование, потому что я был так близко к победе на первой крупной однодневной гонке Мирового тура. Но таковы гонки, бывают взлёты, бывают падения.

Потом я поехал в Польшу, где мотивация оставалась высокой. Мы с командой великолепно провели неделю гонки, наслаждались нашими результатами. Но также и красивыми дорогами, приветствием болельщиков, фантастической организацией гонки, благодаря чему выступать там было очень приятно.

После завершения сезона я смотрю в будущее, мечтаю принять участие в Тур де Франс-2022, так как он стартует в Дании. Не знаю, как часто можно сказать, что Тур де Франс проходит по твоему родному городу, где ты вырос. Возможно, такого больше не будет никогда. Мне очень повезло, что в это время, когда Гранд-депар Тура пройдёт в Копенгагене, я являюсь профессиональным велогонщиком. А ещё, конечно, мечтаю одержать победу на однодневной гонке.

Я невероятно уважаю Патрика, он всегда верил в меня, взял меня в команду, уважаю всю его работу. У нас великолепные отношения, я воочию наблюдал, сколько он работает, как управляет командой. Это впечатляет. Он удерживает мотивацию гонщиков. Его менталитет и менталитет команды – причина, по которой я ни секунды не сомневался в том, что хочу остаться в «Волчьей стае».