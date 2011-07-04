У Геранта Томаса украли велосипед во время тренировки

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:54
Герант Томас лишился велосипеда, остановившись на кофе во время тренировки
Герант Томас (Geraint Thomas) лишился велосипеда Pinarello Dogma F, остановившись на кофе во время тренировки на Французской Ривьере в Ментоне. 35-летнему британскому велогонщику команды Ineos Grenadiers пришлось возвращаться в Монако, где он живёт часть сезона, на такси Uber.
О том, что у него украли велосипед, Герант Томас рассказал в соцсетях:
«Прекрасная поездка. Приятная остановка на кофе в Ментоне, за исключением того, что кто-то стащил мой велосипед. Теперь на Uber домой. Это Dogma F со стикером F12. Колёса поставил первые попавшиеся, и их нужно помыть. Плюс я не загрузил на этой неделе данные с Garmin. Если они не появятся на TrainingPeaks, то получается, ничего не было?»
Lovely ride. Lovely coffee stop in Menton. Except someone nicked my bike 🤦♂️ Now in an Uber home. It’s a Dogma F with F12 stickers. Random miss matched wheels and in need of a wash #oneofakind pic.twitter.com/ipBfMIJ9nF— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) November 14, 2021
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