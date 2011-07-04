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У Геранта Томаса украли велосипед во время тренировки

Герант Томас лишился велосипеда, остановившись на кофе во время тренировки

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) лишился велосипеда Pinarello Dogma F, остановившись на кофе во время тренировки на Французской Ривьере в Ментоне. 35-летнему британскому велогонщику команды Ineos Grenadiers пришлось возвращаться в Монако, где он живёт часть сезона, на такси Uber.

 

У Геранта Томаса украли велосипед во время тренировки

 

 

О том, что у него украли велосипед, Герант Томас рассказал в соцсетях:

 

  «Прекрасная поездка. Приятная остановка на кофе в Ментоне, за исключением того, что кто-то стащил мой велосипед. Теперь на Uber домой. Это Dogma F со стикером F12. Колёса поставил первые попавшиеся, и их нужно помыть. Плюс я не загрузил на этой неделе данные с Garmin. Если они не появятся на TrainingPeaks, то получается, ничего не было?»

 

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers

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  1. Имя: Олекса

    red

    Вчера, 19:24 | Регистрация: 30.11.2017

    Нет в TrainingPeaks, не было тренеровки. Всё правильно.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто то будет в Косово, Украине или Молдове ездить на перекрашенном F-12 и кайфовать.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 19:55 | Регистрация: 4.07.2011

      Румыны Албания и прочее... ... У моего знакомого грека, три года назад, трое румын вынесли дом на Корфу, даже люстру сорвали.

  3. Pi-man

    Вчера, 20:11 | Регистрация: 25.05.2017

    Да и в Россию это все активно ввозится. Так что может тут будет кайфовать кто-то.

  4. Имя: Юрий

    velour

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 26.11.2013

    Цитата: Pi-man
    Да и в Россию это все активно ввозится. Так что может тут будет кайфовать кто-то.
    Даже не перекрашивая?

  5. Имя: Александр

    FETCH

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 21.01.2017

    уже нашли )) , новость устарела ))

     

  6. SportSpirit

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 4.05.2019

    Велосипеды Pinarello нынче на вес золота) 

  7. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Гернант — чувство юмора + выдержка. Браво!

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