Хуан Себастьян Молано дисквалифицирован из-за нарушений в спринте на 2-м этапе Тура Лангкави-2022

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 20:04
Хуан Себастьян Молано релегирован с 1 на 109-е место на 2-м этапе ТураЛангкави-2022
Через несколько часов после финиша 2-го этапа Тура Лангкави-2022 главный комиссар гонки релегировали Хуана Себастьяна Молано (Juan Sebastián Molano), отпраздновавшего победу в спринте, с 1 на 109-е место. Причиной деклассификации названо «нарушение прямолинейности в спринте». 27-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates оторвал руки от руля и, возможно, толкнул Раймонда Кредера (Team Ukyo).
Photo (c) UAE Team Emirates
В этом году Хуан Себастьян Молано уже был дисквалифицирован и снят с Критериума Дофине из-за опасного манёвра и перепалки с французским гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Пажем (Hugo Page).
После релегации Молано победителем 2-го этапа Тура Лангкави-2022 стал 23-летний австралийский велогонщик континентальной команды ARA Pro Racing Sunshine Coast Крейг Уиггинс (Craig Wiggins).
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