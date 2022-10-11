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Хуан Себастьян Молано дисквалифицирован из-за нарушений в спринте на 2-м этапе Тура Лангкави-2022

Хуан Себастьян Молано релегирован с 1 на 109-е место на 2-м этапе ТураЛангкави-2022

 

 

  Через несколько часов после финиша 2-го этапа Тура Лангкави-2022 главный комиссар гонки релегировали Хуана Себастьяна Молано  (Juan Sebastián Molano),  отпраздновавшего победу в спринте, с 1 на 109-е место. Причиной деклассификации названо «нарушение прямолинейности в спринте». 27-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates оторвал руки от руля и, возможно, толкнул Раймонда Кредера (Team Ukyo).

 

Хуан Себастьян Молано дисквалифицирован из-за нарушений в спринте на 2-м этапе Тура Лангкави-2022

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  В этом году Хуан Себастьян Молано уже был дисквалифицирован и снят с Критериума Дофине из-за опасного манёвра и перепалки с французским гонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Пажем (Hugo Page).

 

  После релегации Молано победителем 2-го этапа Тура Лангкави-2022 стал 23-летний австралийский велогонщик континентальной команды ARA Pro Racing Sunshine Coast Крейг Уиггинс (Craig Wiggins).

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Теги к статье: Хуан Себастьян Молано Juan Sebastian Molano UAE Team Emirates Тур Лангкави Le Tour de Langkawi многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro UCI ProSeries

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Комментарии

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: nightbuster33
    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

     

    да завтра все равно генерал перевернется

  • Yuriy 17
    Тур Лангкави. Глеб Сырица одер ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Большой молодец

  • velodoctor
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    velodoctor-Фото

    Из того, что я заметил, Сырица хорош на свежачка, чем длиннее гонка, тем ему сложнее. Тур Лангкави отличное место, чтобы посмотреть как и что он сможет ближе к концу гонки, темболее там масса спринтерских этапов.

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    nightbuster33-Фото

    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

  • Astanaforever
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    Astanaforever-Фото
    Молано дисквал. Сейчас пересмотрели.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    nightbuster33-Фото

    Посмотрите внимательно финиш: Молано справа-Уггинс слева (между ними более 5м.)  не едут прямо,а едут  друг к другу, почти соединяясь оставляют Сырицу в коробке и не только его. Вывод,а какой был вывод после случая с Рогликом? Никакой!

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    nightbuster33-Фото

    Иногда самому необходимо начинать финишировать.Первые двое  начали  ускорятся за спинами впереди идущих,а Сырица следил только за соседями.Лидер в общем зачете с 8-ми сек. отрывом.И еще одно,последний развозящий должен занять такое положение,чтобы после отработки смог уйдти в сторону,освободив путь для финиширующего.Гидиш не смог это сделать,произошла заминка.Это произошло вначале финишной прямой.

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (7)
    sixpack-Фото

    завтра глянем на Лопеса. Горка некрутая, но вполне даже высокая

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 1 (5)
    sixpack-Фото

    короткая разделка + спринтерские качества + габариты. В развоз спринтерской команды он сгодился бы уже сейчас. 

     

    но продавать нечего, ибо вроде как контракта с астаной на след год у него нет.

  • SVS
    Алекс Даусетт о часовом рекорд ... (4)
    SVS-Фото

    Сферические рекорды в вакууме интересны, но, ИМХО - далеко не всем.

     

    Интересно, использование больших вентиляторов для создания ветра в спину на треке прямо запрещено? :-D

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