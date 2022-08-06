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Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

Паскаль Акерман одержал пятую победу в Польше, Серхио Игита сохранил жёлтую майку, несмотря на падение в финале 4 этапа Тура Польши-2022

 

 

  4-й этап Тура Польши-2022 с финалом, подходящим панчерам, выиграл Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann), у которого это пятая победа на Туре Польши в карьере. За 500 м до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попал и лидер общего зачёта Серхио Игита (Bora-hansgrohe).

 

  В это время пелотон старался догнать атаковавшего за 3 км до финиша Зденека Штыбара (Quick-Step Alpha Vinyl). Его настигли за 150 м, и идеальный развоз Себастьяна Молано позволил 28-летнему немецкому гонщику начать спурт с выгодной позиции. Акерман обошёл Йорди Меуса (Bora-hansgrohe) и Джонатана Милана (Bahrain Victorious). Серхио Игита финишировал после завала и сохранил майку лидера. Велокоманда Bora-hansgrohe сообщила, что врач команды не выявил у Игиты серьёзных травм.

 

Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

 Photo© BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Паскаль Акерман: «Это моя пятая победа на Туре Польши в карьере, но, думаю, она самая красивая. Команда великолепно отработала, удерживая идеальную скорость на финальном подъёме. Финал был техническим, но Молано превосходно меня вывез. Я положился на него, сидел у него на колесе, а потом спринтовал за победой. У меня был самый лучший развоз из возможных. Это победа всей команды. В этом году из-за травм я не всегда мог проявить себя наилучшим образом, но теперь я в порядке. Чувствую огромное удовлетворение. Завтрашний этап на бумаге похож на 4-й, будет  нелегко повторить успех, но я постараюсь».

 

  Йорди Меус: «После завала гонка понеслась к финалу на огромной скорости. Спринт получился довольно хаотичным и не простым, потому что в финале был торчок. Я чувствовал себя отлично, когда спринтовал, сумел обойти нескольких гонщиков на финишной прямой, но в итоге занял второе место за Акерманом. Конечно, предпочёл бы выиграть, но победитель может быть только один».

 

  Серхио Игита: «Впереди меня упал  гонщик, все быстро нажали на тормоза. Мне тоже пришлось  затормозить.  Я потерял контроль над велосипедом и упал. Ужасно не повезло, падать всегда неприятно, особенно в лидерской майке. Но я смог вернуться на велосипед и финишировать, и я всё ещё в жёлтой майке. Теперь сфокусируюсь на восстановлении и завтрашнем этапе, посмотрим, как он пройдёт».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «На сегодняшнем этапе нашей целью была защита майки Серхио. Мы контролировали гонку с помощью других команд, но последние пять километров были технически сложными, со множеством поворотов. Получился хаос. Серхио, к несчастью, упал. Но нам повезло, что это произошло в пределах финальных трёх километров, поэтому он получил одно время с победителем и сохранил майку. Йорди, конечно, заслуживает особого упоминания. Он спринтовал и занял второе место, что недалеко от потенциальной победы. Этот результат подтверждает, что у нас всё идёт хорошо. Теперь, образно говоря, залижем раны, посмотрим, как пройдёт завтрашний этап. Положительный итог, что жёлтая майка всё ещё у нас».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Польши-2022

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Теги к статье: Паскаль Акерман Pascal Ackermann Bora - hansgrohe Тур Польши Tour de Pologne велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    И? Ну вот толку с якобы нулевого результата? Результат не становится причиной смерти команды, она все еще катается, светится, в этом году могла побеждать в евро туре (у ушедших гонщиков есть и победы, и много десяток), две победы за две гонки до бана.
    Но им просто запретили выступать
  • дрокер
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    дрокер-Фото

    Глебу удачи и закрепиться в основном составе Астаны.

    Локосфинксу не дали выступать в испанском календаре гонок, но разрешили гонщикам перейти в испанские клубы и гоняться. В этом сезоне Глеб отлично себя проявил. Он темповик из основы Локо в командной гонке преследования.

  • nightbuster33
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Почему,  на официальном табло соревнований у Нибали было 2-х секундное отставане и 1-ое опережение от последующего,а в данном протоколе тоже время,что и у последующего. Не понятно. А если бы речь шла о лидерстве на соревнованиях рангом выше? С Мира по нитке- нищему на мотоцикл. При финише на подъеме чётко виден разрыв между участниками, подобно замедленной съёмке.

  • velodoctor
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    velodoctor-Фото
    Да, судя по википедии чемпион мира среди юниоров и призер кучи соревнований международных.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Бургоса-2022. Этап 1 (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Всем привет. Кто подскажет, где идет трансляция этой гонки?

  • RVL
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    RVL-Фото
    Я и говорю, результат почти нулевой за пару лет
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: shain
    Что Казахстан для России сделал в велоспорте?
    Не воспринимайте бред этого г-на серьезно. Он сам не понимает, что пишет..
  • Gorn9k
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    Gorn9k-Фото
    >Что при бане
    А как выигрывать при бане?)
    Две гонки было до бана, тур антальи топ2 ГС и этап, тур ОАЭ этап с прошниками)
  • Roman Avdeev
    Astana Qazaqstan Team объявляе ... (15)
    Roman Avdeev-Фото
    Что за бред вы пишете? В команде никогда не было и нет по сей день ни одного российского гонщика, который поменял бы гражданство на казахское. Откуда эта ересь?
    Вспомните, кто был, Иванов Сергей, Силин Егор, Чернецкий Сергей, Власов Александр... кто из них менял гражданство? Никто!
  • shain
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    shain-Фото
    Если команду вычеркнуть из календаря, то конечно, ничего не выиграют.
    Не у всех команд есть хоть одна победа в году.
    Так спорт и убивается.

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