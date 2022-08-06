 Паскаль Акерман – победитель 4 этапа Тура Польши-2022

Паскаль Акерман одержал пятую победу в Польше, Серхио Игита сохранил жёлтую майку, несмотря на падение в финале 4 этапа Тура Польши-2022

4-й этап Тура Польши-2022 с финалом, подходящим панчерам, выиграл Паскаль Акерманн (Pascal Ackermann), у которого это пятая победа на Туре Польши в карьере. За 500 м до финиша в пелотоне произошёл завал, в который попал и лидер общего зачёта Серхио Игита (Bora-hansgrohe).

В это время пелотон старался догнать атаковавшего за 3 км до финиша Зденека Штыбара (Quick-Step Alpha Vinyl). Его настигли за 150 м, и идеальный развоз Себастьяна Молано позволил 28-летнему немецкому гонщику начать спурт с выгодной позиции. Акерман обошёл Йорди Меуса (Bora-hansgrohe) и Джонатана Милана (Bahrain Victorious). Серхио Игита финишировал после завала и сохранил майку лидера. Велокоманда Bora-hansgrohe сообщила, что врач команды не выявил у Игиты серьёзных травм.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Photo© BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Паскаль Акерман: «Это моя пятая победа на Туре Польши в карьере, но, думаю, она самая красивая. Команда великолепно отработала, удерживая идеальную скорость на финальном подъёме. Финал был техническим, но Молано превосходно меня вывез. Я положился на него, сидел у него на колесе, а потом спринтовал за победой. У меня был самый лучший развоз из возможных. Это победа всей команды. В этом году из-за травм я не всегда мог проявить себя наилучшим образом, но теперь я в порядке. Чувствую огромное удовлетворение. Завтрашний этап на бумаге похож на 4-й, будет нелегко повторить успех, но я постараюсь».

Йорди Меус: «После завала гонка понеслась к финалу на огромной скорости. Спринт получился довольно хаотичным и не простым, потому что в финале был торчок. Я чувствовал себя отлично, когда спринтовал, сумел обойти нескольких гонщиков на финишной прямой, но в итоге занял второе место за Акерманом. Конечно, предпочёл бы выиграть, но победитель может быть только один».

Серхио Игита: «Впереди меня упал гонщик, все быстро нажали на тормоза. Мне тоже пришлось затормозить. Я потерял контроль над велосипедом и упал. Ужасно не повезло, падать всегда неприятно, особенно в лидерской майке. Но я смог вернуться на велосипед и финишировать, и я всё ещё в жёлтой майке. Теперь сфокусируюсь на восстановлении и завтрашнем этапе, посмотрим, как он пройдёт».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «На сегодняшнем этапе нашей целью была защита майки Серхио. Мы контролировали гонку с помощью других команд, но последние пять километров были технически сложными, со множеством поворотов. Получился хаос. Серхио, к несчастью, упал. Но нам повезло, что это произошло в пределах финальных трёх километров, поэтому он получил одно время с победителем и сохранил майку. Йорди, конечно, заслуживает особого упоминания. Он спринтовал и занял второе место, что недалеко от потенциальной победы. Этот результат подтверждает, что у нас всё идёт хорошо. Теперь, образно говоря, залижем раны, посмотрим, как пройдёт завтрашний этап. Положительный итог, что жёлтая майка всё ещё у нас».