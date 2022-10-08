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Пельо Бильбао продлил контракт с командой Bahrain Victorious до конца 2024 года

Пельо Бильбао после двух сезонов в команде Bahrain Victorious продлил контракт ещё на два года

 

 

  32-летний испанский велогонщик Пельо Бильбао (Pello Bilbao) продлил контракт с велокомандой Bahrain-Victorious до конца 2024 года. Бильбао пришёл в команду в 2020 году и за два сезона одержал пять побед, а также финишировал 5-м на Джиро д’Италия-2022, стал призёром Тура Германии, Тура Польши, Тура ОАЭ, финишировал в топ-10 на Тур де Франс-2021, вошёл в топ-5 на Страде Бьянке.

 

Пельо Бильбао продлил контракт с командой Bahrain Victorious до конца 2024 года

Photo © Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team

 

  Пельо Бильбао: «Я хочу продолжать прогрессировать в 2023 году, хотел бы сфокусироваться на Тур де Франс, который будет стартовать в Бильбао. Для меня как баскского гонщика это особенное событие, которое бывает раз в жизни, поэтому хочу там участвовать.

 

  Мне не пришлось долго думать, чтобы остаться в команде. Здесь чувствую себя как дома. У меня было много возможностей выступать в качестве лидера команды. Для меня Bahrain Victorious – лучшая команда. Я также работаю с очень сильными гонщиками и не возражаю им помогать. Считаю, что в моём возрасте я ещё могу расти как гонщик.

 

  В этом году я смог выступать со стопроцентной отдачей, и наша команда добилась хороших результатов. Матей Мохорич выиграл Милан-Сан-Ремо, Микель Ланда стал третьим на Джиро д’Италия. В следующем году я больше сосредоточусь на классиках и попробую выиграть Тур Страны Басков».

 

 

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Теги к статье: Пельо Бильбао Pello Bilbao Bahrain Victorious

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Комментарии

  • Astanaforever
    Ломбардия-2022: превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Болею за Вальву и Ченце. Будет справедливо если кто нибудь из них завершат карьеру победой в этой гонке.
  • nightbuster33
    Gran Piemonte-2022. Результаты (1)
    nightbuster33-Фото

    Москон постепенно оживает.Вторую гонку закнчивает в лидирующей группе.Ну и конечно следует отметить Е.Федорова,не смотря на молодость(20лет) успешно заканчивает сезон,создавая хороший  фундамент на следующий год.

  • дрокер
    Ломбардия-2022: превью (2)
    дрокер-Фото
    Крайний Монумент и такие имена. Без Ченсо и Алехандро немного осиротеет пелотон, уходит Старая Гвардия!
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (20)
    MVDP-Фото
    Тут правила схожи с кросс-кантри. Будет 10 зон питания/техпомощи, ну и с собой все необходимое везти не возбраняется. Замена велосипеда не допускается.
  • Velolife
    Кристоф Лапорт – победитель кл ... (1)
    Velolife-Фото

    Странно 1. На подиуме помимо букетов женщин наградили бутылками фирменного пива Chimay. Lorena Wiebes достались даже две бутылки в придачу к такой же кукле, которую вручили Christophe Laporte. Мужчины-призёры получили вместо пива что-то похожее на книги. Возможно, мужчинам всё-таки подарили пиво. Но за кадром. А, возможно, перепутали. Или, возможно, им не хватило, поскольку приехали позже. Но настоящими героями дня были, конечно, Remco Evenepoel и Philippe Gilbert, который передал символическую эстафету бельгийских чемпионов первому. Но не на подиуме "Binche-Chiamay-Binche".

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (20)
    velodoctor-Фото

    Гонка по идее должна быть без техничек, так что с собой будут рем наборы питание и питье все сами везти.

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    RVL-Фото

    Может захочет в Астану.. грегерем)) раз по вашим словам уже не генерал))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    Earl57-Фото

    Так в новостях писали, что он во французскую команду хотел. Не получилось...

    Агент Кинтаны ищет куда его пристроить. Журналисты собирают слухи, работа у них такая...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    s75-Фото

    Инеос: подтверждено - DS Раш уходит в норвежскиую команду, судя по всему Нарваес продлил контракт (или у него действующий и в этом году он не присутствовал на трансферном рынке - достоверной информации совсем мало)

  • s75
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    s75-Фото
    вот в новостях пишут, что нужен

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