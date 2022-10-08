Пельо Бильбао продлил контракт с командой Bahrain Victorious до конца 2024 года

- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 23:49
Пельо Бильбао после двух сезонов в команде Bahrain Victorious продлил контракт ещё на два года
32-летний испанский велогонщик Пельо Бильбао (Pello Bilbao) продлил контракт с велокомандой Bahrain-Victorious до конца 2024 года. Бильбао пришёл в команду в 2020 году и за два сезона одержал пять побед, а также финишировал 5-м на Джиро д’Италия-2022, стал призёром Тура Германии, Тура Польши, Тура ОАЭ, финишировал в топ-10 на Тур де Франс-2021, вошёл в топ-5 на Страде Бьянке.
Photo © Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2022/Bahrain Victorious Team
Пельо Бильбао: «Я хочу продолжать прогрессировать в 2023 году, хотел бы сфокусироваться на Тур де Франс, который будет стартовать в Бильбао. Для меня как баскского гонщика это особенное событие, которое бывает раз в жизни, поэтому хочу там участвовать.
Мне не пришлось долго думать, чтобы остаться в команде. Здесь чувствую себя как дома. У меня было много возможностей выступать в качестве лидера команды. Для меня Bahrain Victorious – лучшая команда. Я также работаю с очень сильными гонщиками и не возражаю им помогать. Считаю, что в моём возрасте я ещё могу расти как гонщик.
В этом году я смог выступать со стопроцентной отдачей, и наша команда добилась хороших результатов. Матей Мохорич выиграл Милан-Сан-Ремо, Микель Ланда стал третьим на Джиро д’Италия. В следующем году я больше сосредоточусь на классиках и попробую выиграть Тур Страны Басков».
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