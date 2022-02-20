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Велогонщики команды Bahrain Victorious Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис завершили карьеру

Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис объявили о завершении карьеры в профессиональном велоспорте

 

 

  34-летний испанский велогонщик Рафаэль Вальс (Rafael Valls) и 26-летний британский велогонщик Скотт Дэвис (Scott Davies), выступавшие в велокоманде Bahrain Victorious, объявили о завершении карьеры в профессиональном шоссейном велоспорте.

 

Велогонщики команды Bahrain Victorious Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис завершили карьеру

Photo (c) Team Bahrain Victorious

 

  Рафаэль Вальс решил завершить поставить точку в карьере после 11 сезонов в Мировом туре, несмотря на то, что его контракт с командой Bahrain Victorious действовал до конца 2022 года.

  За последние несколько лет испанскому велогонщику пришлось восстанавливаться после тяжёлых травм. В 2020 году, в первый год выступления с командой Bahrain Victorious Рафаэль Вальс упал на 2-м этапе Тура Даун Андер и получил перелом крестца, в том же году на Тур де Франс-2020 он упал на финальных трёх километрах 1-го этапа в Ницце и получил перелом бедра.

  В 2021 году Рафаэль Вальс помогал Пельо Бильбао занять 2-е место на Туре Альп, вошёл в состав команды на Джиро д’Италия-2021, где Дамиано Карузо одержал победу на этапе и поднялся на вторую ступень подиума, а Джино Медер стал победителем 6-го этапа.

 

  Рафаэль Вальс: «Я решил прекратить выступать. Летом, после Джиро, мы с командой достигли соглашения относительно контракта на 2022 год. Однако, обдумав всё за последние несколько недель, я решил остановиться. Всегда хотел выступать, прилагая все силы, на самом высоком уровне. Но надо быть честным,  после нескольких падений, случившихся в эти годы, не думаю, что у меня есть настрой выступать на таком уровне.

 

  Теперь переключусь с велоспорта на себя и свою семью. Всегда буду благодарен руководству и персоналу команды Bahrain Victorious за то, как всеми силами они поддерживали меня на протяжении последних двух сезонов».

 

  Рафаэль Вальс пришёл в велоспорт в 2010 году, начав карьеру в команде Footon-Servetto, был гонщиком команд Lampre-Merida, Lotto Soudal, Movistar. Одержал четыре победы, в том числе в общем зачёте Тура Омана в 2015 году, финишировал в десятке сильнейших на Критериуме Дофине, Туре Даун Андер, Париж-Ницце.

 

  26-летний британский велогонщик Скотт Дэвис боролся с травмами с тех пор, как начал карьеру в профессиональном велоспорте в 2018 году. В 2021 году Дэвис получил травму бедра, которая потребовала операции и долгого восстановления. Перейдя в команду Bahrain Victorious в 2020 году из команды Dimension Data, Дэвис принял участие лишь в 10 гонках, из которых только половину проехал до конца.

 

Велогонщики команды Bahrain Victorious Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис завершили карьеру

Photo (c) Team Bahrain Victorious

 

  Скотт Дэвис был подающим надежды британским гонщиком, которого сравнивали с Тео Геоганом Хартом и Оуэйном Доуллом, четырежды становился чемпионом Великобритании в разделке среди андеров в 2014 - 2017 годах. В профессиональный велоспорт Скотт Дэвис пришёл из континентальной команды Wiggins.

 

  Скотт Дэвис: «После 18 месяцев трудностей с травмой, операцией и восстановлением я пришёл к трудном решению –  завершить профессиональную карьеру в конце этого года. Надеялся, что не придётся так рано об этом думать, но я решил поставить точку в этом путешествии, за которое всегда буду благодарен.

  Мне, 11-летнему, никогда не приходила мысль, что моя страсть к велоспорту однажды станет моей профессией. Мне невероятно повезло принять участие в гонках по всему миру, встретить фантастических людей. Я получил опыт, вынес уроки, которые останутся со мной до конца жизни. Жизнь профессионального велогонщика научила меня ценить дисциплину, умению восстанавливаться физически и морально, ответственности, вниманию к деталям, научила верить в себя.

  Спасибо всем, кто верил в меня, поддерживал меня и давал мне шанс добиться успеха. Благодарю всех бывших товарищей по команде и коллег, для меня было большим удовольствием работать со всеми вами.

  Искренне благодарен командам, в которых выступал, а также велопорту Уэльса Welsh Cycling & Sport Wales, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры, в особенности благодарен тем, кто помогал мне  во время реабилитации в этом году. Особая благодарность моим друзьями и семье, которые были со мной во все моменты взлётов и падений профессионального велоспорта».

 

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Теги к статье: Рафаэль Вальс Скотт Дэвис

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Комментарии

  • motte
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    motte-Фото

    В клуб Три короны хочет вступить, стимул огромный ибо это уже История да для Колумбии! 



    Цитата: Astanaforever
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.

    Это хозяева Инеос топят, а директора выполняют ибо они наемные. 

  • Astanaforever
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ему и профиль Вуэльты подходит.И че директора Инеос топят за Тур? Все равно Тур по любому ему не взять, пока там Пога и Рогла.
  • Чебурашка
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    Чебурашка-Фото
    Роглич силен, Jumbo готова инвестировать в него, а он готов приносить дивиденды. То что загадывают на будущее, это амбиции и я думай крайне не прилично злорадствовать или делать акцент на различные повороты судьбы, это попахивает завистью или злобой. Нужен Погачар, нужен Роглич, нужны новые звезды на "небосводе" велоспорта, от этого выигрывают все и гонщики, и велоспорт, и мы болельщики.
  • Чебурашка
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (5)
    Чебурашка-Фото
    Сильная команда, будут биться за лидерство на гранд турах в случае провала словенцев.
  • RVL
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    RVL-Фото
    Дюмулана же не слили...
  • oblivion
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    oblivion-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
    Вот только Рогла точно не из тех, кто развращается и дезорганизовывается. И ничего плохого в длинных контрактах со скатаными командами нет. Все в выигрыше. Руководство удерживает у себя ценного гонщика, а гонщик увеличивает свой кошелек. Напомню, что Примож был далеко не самым оплачиваемым гонщиком. А как там дальше сложится никто не знает.
  • veloster
    Велокоманда Ineos Grenadiers с ... (5)
    veloster-Фото

    Спрашивается, что здесь потерял Вивиани?

  • Astanaforever
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    Создатель очень веселится, когда узнает про наши планы на будущее, особенно долгосрочные. Помнится Фрум во времена своего чемпионства говорил, что не видит себя в другой команде и намерен уйти из спорта именно из неё. И где он сейчас ?
    Согласен. Знаете, это просто такой своего рода командный, тактический хайп, для имиджа команды, приподнятия своей значимости в мировом пелотоне. И при форс мажоре, что случилось с Фрумом, Джамбо точно так же с легкостью сольют и Роглу. Даже не сомневайтесь. Это жестокий, беспощадный мир современного спорта. Мы предполагаем, а Всевышний располагает. И еще. Вот такие долгосрочные контракты полностью развращают и дезорганизовывают спортсменов.
  • nightbuster33
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    nightbuster33-Фото

    Погачар до 2027г.вкл..Роглик до 2025г.вкл.,а всем остальным только мечтать и не надеясь на подобный праздник в их карьере усердно готовиться штурмовать высоты трасс велогонок.За эти годы выявятся и появятся много других гонщиков и тренеров,которые найдут пути более успешного выступления в соревнованиях. Успехов всем в Новом Году!

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич останется в вело ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успехов..и как там всё у них красиво: Signed, sealed & delivered: contract extension for Primoz!

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