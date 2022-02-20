Велогонщики команды Bahrain Victorious Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис завершили карьеру

Рафаэль Вальс и Скотт Дэвис объявили о завершении карьеры в профессиональном велоспорте

34-летний испанский велогонщик Рафаэль Вальс (Rafael Valls) и 26-летний британский велогонщик Скотт Дэвис (Scott Davies), выступавшие в велокоманде Bahrain Victorious, объявили о завершении карьеры в профессиональном шоссейном велоспорте.

Photo (c) Team Bahrain Victorious

Рафаэль Вальс решил завершить поставить точку в карьере после 11 сезонов в Мировом туре, несмотря на то, что его контракт с командой Bahrain Victorious действовал до конца 2022 года.

За последние несколько лет испанскому велогонщику пришлось восстанавливаться после тяжёлых травм. В 2020 году, в первый год выступления с командой Bahrain Victorious Рафаэль Вальс упал на 2-м этапе Тура Даун Андер и получил перелом крестца, в том же году на Тур де Франс-2020 он упал на финальных трёх километрах 1-го этапа в Ницце и получил перелом бедра.

В 2021 году Рафаэль Вальс помогал Пельо Бильбао занять 2-е место на Туре Альп, вошёл в состав команды на Джиро д’Италия-2021, где Дамиано Карузо одержал победу на этапе и поднялся на вторую ступень подиума, а Джино Медер стал победителем 6-го этапа.

Рафаэль Вальс: «Я решил прекратить выступать. Летом, после Джиро, мы с командой достигли соглашения относительно контракта на 2022 год. Однако, обдумав всё за последние несколько недель, я решил остановиться. Всегда хотел выступать, прилагая все силы, на самом высоком уровне. Но надо быть честным, после нескольких падений, случившихся в эти годы, не думаю, что у меня есть настрой выступать на таком уровне.

Теперь переключусь с велоспорта на себя и свою семью. Всегда буду благодарен руководству и персоналу команды Bahrain Victorious за то, как всеми силами они поддерживали меня на протяжении последних двух сезонов».

Рафаэль Вальс пришёл в велоспорт в 2010 году, начав карьеру в команде Footon-Servetto, был гонщиком команд Lampre-Merida, Lotto Soudal, Movistar. Одержал четыре победы, в том числе в общем зачёте Тура Омана в 2015 году, финишировал в десятке сильнейших на Критериуме Дофине, Туре Даун Андер, Париж-Ницце.

26-летний британский велогонщик Скотт Дэвис боролся с травмами с тех пор, как начал карьеру в профессиональном велоспорте в 2018 году. В 2021 году Дэвис получил травму бедра, которая потребовала операции и долгого восстановления. Перейдя в команду Bahrain Victorious в 2020 году из команды Dimension Data, Дэвис принял участие лишь в 10 гонках, из которых только половину проехал до конца.

Photo (c) Team Bahrain Victorious

Скотт Дэвис был подающим надежды британским гонщиком, которого сравнивали с Тео Геоганом Хартом и Оуэйном Доуллом, четырежды становился чемпионом Великобритании в разделке среди андеров в 2014 - 2017 годах. В профессиональный велоспорт Скотт Дэвис пришёл из континентальной команды Wiggins.

Скотт Дэвис: «После 18 месяцев трудностей с травмой, операцией и восстановлением я пришёл к трудном решению – завершить профессиональную карьеру в конце этого года. Надеялся, что не придётся так рано об этом думать, но я решил поставить точку в этом путешествии, за которое всегда буду благодарен.

Мне, 11-летнему, никогда не приходила мысль, что моя страсть к велоспорту однажды станет моей профессией. Мне невероятно повезло принять участие в гонках по всему миру, встретить фантастических людей. Я получил опыт, вынес уроки, которые останутся со мной до конца жизни. Жизнь профессионального велогонщика научила меня ценить дисциплину, умению восстанавливаться физически и морально, ответственности, вниманию к деталям, научила верить в себя.

Спасибо всем, кто верил в меня, поддерживал меня и давал мне шанс добиться успеха. Благодарю всех бывших товарищей по команде и коллег, для меня было большим удовольствием работать со всеми вами.

Искренне благодарен командам, в которых выступал, а также велопорту Уэльса Welsh Cycling & Sport Wales, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры, в особенности благодарен тем, кто помогал мне во время реабилитации в этом году. Особая благодарность моим друзьями и семье, которые были со мной во все моменты взлётов и падений профессионального велоспорта».