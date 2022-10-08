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Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

Иван Гарсия Кортина опередил Матея Мохорича и Алексиса Вийермоза в спринте на Гран-Пьемонте-2022

 

 

  Первую победу в этом сезоне Иван Гарсия Кортина (Iván García Cortina) одержал в предпоследней гонке своего календаря – «Гран-Пьемонте»-2022. 106-й выпуск итальянской классики завершился спринтом из небольшой группы, где 26-летний испанский велогонщик команды Movistar обошёл Матея Мохорича (Bahrain Victorious) и Алексиса Вийермоза (TotalEnergies). Группа основных претендентов-спринтеров приехала на финиш через полторы минуты после победителя, выпав на подъёме Пилонетто за 50 км до финиша.

 

Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

 Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

 Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

 Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

 

Photo Credits: LaPresse

 

  Иван Гарсия Кортина: «Я ждал этой победы два года, очень хотел выиграть. Несколько раз был близко к победе, например, на Тур д Франс в прошлом году финишировал на этапе 4-м. Сезон был хорошим, но без побед. Сегодня это исправил. Я почти не следил за ситуацией в гонке, просто поставил всё на финишный спринт, думал только о нём. Теперь на нас меньше давления, чем месяц назад, когда мы боролись за очки UCI, чтобы избежать релегации. Но мы все остались в хорошей форме. Ломбардия будет последней гонкой команды с Алехандро Вальверде. Мы с Энриком Масом хотим выступить хорошо».

 

  Матей Мохорич: «Если бы сегодня перед стартом мне кто-то сказал, что я финиширую вторым, я бы ответил, что это невозможно. Но теперь, оглядываясь на то, как шла гонка, и как я чувствовал, немного разочарован, что упустил победу. Я не идеально провёл спринт. Пришлось прекратить крутить педали, когда вышел по правой стороне. В конце Кортина выскочил сзади на большой скорости. Он ехал очень быстро. На подъёме я чувствовал себя отлично, шёл совсем не на пределе. И группа осталась небольшая. Скорость после подъёма просто зашкаливала, мы до финиша ехали на максимуме.  

 

  На Ломбардии набор высоты на 3000 метров больше, чем сегодня, это классика для горняков, а я не чистый горняк».

 

  Алексис Вийермоз: «Я набираю довольно большую скорость, если гонка завершается спринтом, но мне тяжело выбраться на первые позиции до его начала. Поэтому я никогда не участвовал в общих спринтах всего пелотона, а вот из такой маленькой группы  могу хорошо спринтовать. Мой товарищ по команде Алан Жуссом облегчил мне задачу, но я всё равно не так силён, как Гарсия Кортина и Матей Мохорич. Сегодня в финале шла большая битва за позиции, потому что каждый считал, что может добиться результата. Я рад, что попал в призовую тройку на Гран-Пьемонте».

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Теги к статье: Иван Гарсия Кортина Иван Кортина Ivan Garcia Cortina Movistar Гран-Пьемонте Gran Piemonte

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ОПРОС

Кто выиграет классику "Ломбардия"-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Ломбардия-2022: превью (2)
    Astanaforever-Фото
    Болею за Вальву и Ченце. Будет справедливо если кто нибудь из них завершат карьеру победой в этой гонке.
  • nightbuster33
    Gran Piemonte-2022. Результаты (1)
    nightbuster33-Фото

    Москон постепенно оживает.Вторую гонку закнчивает в лидирующей группе.Ну и конечно следует отметить Е.Федорова,не смотря на молодость(20лет) успешно заканчивает сезон,создавая хороший  фундамент на следующий год.

  • дрокер
    Ломбардия-2022: превью (2)
    дрокер-Фото
    Крайний Монумент и такие имена. Без Ченсо и Алехандро немного осиротеет пелотон, уходит Старая Гвардия!
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (20)
    MVDP-Фото
    Тут правила схожи с кросс-кантри. Будет 10 зон питания/техпомощи, ну и с собой все необходимое везти не возбраняется. Замена велосипеда не допускается.
  • Velolife
    Кристоф Лапорт – победитель кл ... (1)
    Velolife-Фото

    Странно 1. На подиуме помимо букетов женщин наградили бутылками фирменного пива Chimay. Lorena Wiebes достались даже две бутылки в придачу к такой же кукле, которую вручили Christophe Laporte. Мужчины-призёры получили вместо пива что-то похожее на книги. Возможно, мужчинам всё-таки подарили пиво. Но за кадром. А, возможно, перепутали. Или, возможно, им не хватило, поскольку приехали позже. Но настоящими героями дня были, конечно, Remco Evenepoel и Philippe Gilbert, который передал символическую эстафету бельгийских чемпионов первому. Но не на подиуме "Binche-Chiamay-Binche".

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (20)
    velodoctor-Фото

    Гонка по идее должна быть без техничек, так что с собой будут рем наборы питание и питье все сами везти.

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    RVL-Фото

    Может захочет в Астану.. грегерем)) раз по вашим словам уже не генерал))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    Earl57-Фото

    Так в новостях писали, что он во французскую команду хотел. Не получилось...

    Агент Кинтаны ищет куда его пристроить. Журналисты собирают слухи, работа у них такая...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    s75-Фото

    Инеос: подтверждено - DS Раш уходит в норвежскиую команду, судя по всему Нарваес продлил контракт (или у него действующий и в этом году он не присутствовал на трансферном рынке - достоверной информации совсем мало)

  • s75
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    s75-Фото
    вот в новостях пишут, что нужен

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