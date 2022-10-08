 Иван Гарсия Кортина – победитель классики “Гран-Пьемонте”-2022

Иван Гарсия Кортина опередил Матея Мохорича и Алексиса Вийермоза в спринте на Гран-Пьемонте-2022

Первую победу в этом сезоне Иван Гарсия Кортина (Iván García Cortina) одержал в предпоследней гонке своего календаря – «Гран-Пьемонте»-2022. 106-й выпуск итальянской классики завершился спринтом из небольшой группы, где 26-летний испанский велогонщик команды Movistar обошёл Матея Мохорича (Bahrain Victorious) и Алексиса Вийермоза (TotalEnergies). Группа основных претендентов-спринтеров приехала на финиш через полторы минуты после победителя, выпав на подъёме Пилонетто за 50 км до финиша.

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Иван Гарсия Кортина: «Я ждал этой победы два года, очень хотел выиграть. Несколько раз был близко к победе, например, на Тур д Франс в прошлом году финишировал на этапе 4-м. Сезон был хорошим, но без побед. Сегодня это исправил. Я почти не следил за ситуацией в гонке, просто поставил всё на финишный спринт, думал только о нём. Теперь на нас меньше давления, чем месяц назад, когда мы боролись за очки UCI, чтобы избежать релегации. Но мы все остались в хорошей форме. Ломбардия будет последней гонкой команды с Алехандро Вальверде. Мы с Энриком Масом хотим выступить хорошо».

Матей Мохорич: «Если бы сегодня перед стартом мне кто-то сказал, что я финиширую вторым, я бы ответил, что это невозможно. Но теперь, оглядываясь на то, как шла гонка, и как я чувствовал, немного разочарован, что упустил победу. Я не идеально провёл спринт. Пришлось прекратить крутить педали, когда вышел по правой стороне. В конце Кортина выскочил сзади на большой скорости. Он ехал очень быстро. На подъёме я чувствовал себя отлично, шёл совсем не на пределе. И группа осталась небольшая. Скорость после подъёма просто зашкаливала, мы до финиша ехали на максимуме.

На Ломбардии набор высоты на 3000 метров больше, чем сегодня, это классика для горняков, а я не чистый горняк».

Алексис Вийермоз: «Я набираю довольно большую скорость, если гонка завершается спринтом, но мне тяжело выбраться на первые позиции до его начала. Поэтому я никогда не участвовал в общих спринтах всего пелотона, а вот из такой маленькой группы могу хорошо спринтовать. Мой товарищ по команде Алан Жуссом облегчил мне задачу, но я всё равно не так силён, как Гарсия Кортина и Матей Мохорич. Сегодня в финале шла большая битва за позиции, потому что каждый считал, что может добиться результата. Я рад, что попал в призовую тройку на Гран-Пьемонте».