Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

Матье ван дер Пул одержал победу на Гран-при Валлонии-2022

Матье ван дер Пул одержал победу в классике Гран-при Валлонии-2022 (Grand Prix de Wallonie). На финальном подъёме за километр до финиша доминировала бельгийская команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, работавшая на Биньяма Гирмая.

Атаку Дилана Тёнса (Israel-Premier Tech) за километр до финиша закрыл развозящий Гирмая Лойк Влиген. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck ждал, когда Влиген закончит работу, после чего атаковал за 200 м и опередил Гирмая на финише. Гонсало Серрано (Movistar), который после атаки Тёнса сел ему на колесо, замкнул тройку призёров.

Photo (c) Photo News/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

Матье ван дер Пул: «Думаю, этот финиш – честный. Обычно на подобном финише побеждает сильнейший. Я рад, что был первым. Честно говоря, чувствовал себя не очень хорошо, сказал Ясперу (Филипсену), что буду его развозить. Но, думаю, он тоже чувствовал себя не лучшим образом. На финальном повороте я просто провёл свой спринт, не проверяя, сидит ли он ещё у меня на колесе. У меня хватило сил додавить до финиша. Это хорошая победа для команды».

Биньям Гирмай: «Я могу положиться на товарищей по команде в каждой гонке, но особенно сегодня они просто идеально отработали от старта и до финиша. На финальных 10 километрах всё было под контролем. Они задавали отличный темп на подъёме к цитадели Намюра, позволив мне начать спринт с лучшей позиции. К сожалению, на последнем повороте я потерял колесо Матье ван дер Пула, и уже не смог его обойти. Мне нравится побеждать, однако, я доволен вторым местом, потому что проиграл сильнейшему. Для меня этот подиум важен ещё и потому, что на нём я финишировал в дождь. Выступление на этой классике придаёт уверенности перед чемпионатом мира».