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Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

Матье ван дер Пул одержал победу на Гран-при Валлонии-2022

 

  Матье ван дер Пул одержал победу в классике Гран-при Валлонии-2022 (Grand Prix de Wallonie). На финальном подъёме за километр до финиша доминировала бельгийская команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, работавшая на Биньяма Гирмая.

  Атаку Дилана Тёнса (Israel-Premier Tech) за километр до финиша закрыл развозящий Гирмая Лойк Влиген. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck ждал, когда Влиген закончит работу, после чего атаковал за 200 м и опередил Гирмая на финише. Гонсало Серрано (Movistar), который после атаки Тёнса сел ему на колесо,  замкнул тройку призёров.

 

Photo (c) Photo News/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Team

 

  Матье ван дер Пул: «Думаю, этот финиш – честный. Обычно на подобном финише побеждает сильнейший. Я рад, что был первым. Честно говоря, чувствовал себя не очень хорошо, сказал Ясперу (Филипсену), что буду его развозить. Но, думаю, он тоже чувствовал себя не лучшим образом. На финальном повороте я просто провёл свой спринт, не проверяя, сидит ли он ещё у меня на колесе. У меня хватило сил додавить до финиша. Это хорошая победа для команды».

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

Матье ван дер Пул – победитель Гран-при Валлонии-2022

 

  Биньям Гирмай: «Я могу положиться на товарищей по команде в каждой гонке, но особенно сегодня они просто идеально отработали от старта и до финиша. На финальных 10 километрах всё было под контролем. Они задавали отличный темп на подъёме к цитадели Намюра, позволив мне начать спринт с лучшей позиции. К сожалению, на последнем повороте я потерял колесо Матье ван дер Пула, и уже не смог его обойти. Мне нравится  побеждать, однако, я доволен вторым местом, потому что проиграл сильнейшему. Для меня этот подиум важен ещё и потому, что на нём я финишировал в дождь. Выступление на этой классике придаёт уверенности перед чемпионатом мира».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Grand Prix de Wallonie

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Комментарии

  • Astanaforever
    Матье ван дер Пул возглавит сб ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Пул сдал по сравнению двух лет ранее и это факт.
  • Sezar
    Хуан Аюсо – самый молодой приз ... (5)
    Sezar-Фото

    Самый поразительный результат на Вуэльте.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (7)
    Sezar-Фото

    Красивые, открытые эмоции. Приятно смотреть.

    Заслуженная, трудовая победа. И мегаталант.

    Ну и да, как это принято теперь "Я же говорил" :))

  • VeloVelo
    Коннор Свифт подписал контракт ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Прошлогодняя победа на Тро-Бро Леон - это было очень круто. Рад за Коннора. Надеюсь, еще покажет себя.

  • uran
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (4)
    uran-Фото
    Хороший гонщик. С его потенциалом 22 победы очень мало. Но таков велоспорт. Удачи Ники.
  • Astanaforever
    Тур Словакии-2022. Этап 1 (3)
    Astanaforever-Фото
    Этот Сырица просто приобретение века для Астаны в ее то удручающим положении. Просто Монстр. Респект ему за работу. Залезть в поезд квиков не каждому дано. Красавчег!!
  • s75
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    s75-Фото

    раз уж речь зашла о безопасности - вот тут жесть, самые жаркие ГТ 

    https://twitter.com/ammattipyoraily/status/1570098227545886720


  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    s75-Фото

    Ривера - часть контракта Берналя)) Скорее Нарваес уйдет к Билли, у EF соберется интересная банда под Тур, будут зажигать.

    Ну если все сомневающиеся остаются и приходит Т.А., то свободна еще одна вакансия. Интрига, однако. (берегут место для одного перспективного* гонщика на случай, если Адамс не сохранит место в WT и махнет на все рукой?)

    ПС. Не помню где читал, что Райт поначалу собирался уходить из Бахрейна, но точно не в Инеос.

  • nightbuster33
    Владелец команды Israel-Premie ... (17)
    nightbuster33-Фото

    Было 18 команд по 9 участников в каждой команде.Решили расширить кол-во участвующих команд за счет континентальных команд. Стало 21-а команда,соответственно могло бы увеличится кол-во индивидуальных участников но это не небезопасно в групповых стартах.Сократили состав команд до 8-ми. В основе всего- главное безапасность! Бизнесмен предлагает увеличить кол-во команд ГТ до 20-ти,соответственно сократить кол- во участников в каждой команде до 7-ми. В каких командах,чтобы общее кол-во пелетона оставался постоянным.Чтобы оно оставалось постоянным,кол-во команд надо увеличить до 21. И главное,согласятся ли тренеры на сокращение кол-ва участников в команде.Ведь это МНОГОДНЕВНАЯ гонка!Континентальные команды нельзя убирать,участие их в гонках, их главная цель.Нет цели- нет команды.Итого-24 команды(192уч-ка).Когда было 18к.(162уч-ка),сейчас-21к.(168уч-ка).Девиз УСИ-безопасность!Для бизнесмена-прибыль!Деньги,как известно,не пахнут.Было бы лучше,если бы он взял пример с русского банкира,бывшего велогонщка.Надеюсь,что все помнят его.

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (72)
    Earl57-Фото

    Так у Инеоса в этом году и вакансий особо нет. Ривера может быть уйдет вслед за Карапасом. Йейтс и Нарваез похоже торгуются, точнее их агенты. А триатлонист скорее всего останется и на следующий год.
    Испанская Маза давеча писала, что поскольку Мовистар не смог заполучить Аюсо и Родригеса, они подписывают другого молодого гонщика. Так что об уходе Родригеса на данный момент речи не идет.

     

    П.С. К слову о конкуренции. Очень похоже на то, что Инеос в ближайшие пару лет собирается делать ставку на классики и не форсировать ГТ. Поэтому и усиливают этот сегмент. А Томми потихоньку попутно будет тренироваться на недельках, как и те, кого готовят ему в помощь. Раньше Парижа он на генерал в ГТ все равно не пойдет.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4836
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

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