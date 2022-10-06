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Ломбардия-2022: превью

Классика-Монумент “Ломбардия-2022”: маршрут и претенденты

 

 

Ломбардия-2022: превью

 

 

 

  “Ломбардия” – пятая классика-Монумент  традиционно завершает сезон по живописным дорогам от Бергамо до Комо.   “Гонка опавших листьев” снова обещает фееричное выступление звёзд велоспорта -  станет финальной в карьере для Винченцо Нибали и Алехандро Вальверде, и первым после Тур де Франс-2022 стартом, где встретятся главные соперники Большой Петли этого года – Йонас Вингегор и Тадей Погачар. 

 

 

 

 

Маршрут “Ломбардии”-2022

 

Ломбардия-2022: превью

 

Ломбардия-2022: превью

 

Ломбардия-2022: превьюЛомбардия-2022: превью

  Ломбардия-2022: превьюЛомбардия-2022: превью

Ломбардия-2022: превьюЛомбардия-2022: превью

 Ломбардия-2022: превьюЛомбардия-2022: превью

 Ломбардия-2022: превьюЛомбардия-2022: превью

 

 

   Маршрут  116-го выпуска классики “Ломбардия”не отступает от традиционного, как остаётся традиционным и то, что финишный и стартовый города в очередной раз поменялись местами. В отличие от прошлого года участники отправятся в путь из Бергамо, чтобы через 253 км финишировать в Комо.

 

После небольшого равнинного отрезка начнётся серия подъёмов Ломбардских Предальп. Затем ещё одна равнинная секция приведёт участников к побережью озера Комо, где и пройдут ключевые финальные 60 км дистанции. Первым будет прохождение знаменитого подъёма Мадонна дель Гизалло с градиентами до 14% и несколькими поворотами по широкой дороге.

 

После быстрого спуска начнётся финальный круг с первым прохождением подъёма Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%.

 

  За 22 км до финиша начнётся подъём Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо , который сложнее самого подъёма, снова приведёт гонщиков к подножию Сан Фермо делла Батталья, вершина которого во второй раз будет пройдена за 5,2 км до финиша.

 

 Спуск с Сан-Фермо-делла-Баталья идёт по широкой дороге с хорошим покрытием. Но до финиша нужно будет проехать два освещённых тоннеля, две круговых развязки, а за 600 м до финиша будет широкой поворот налево.

 

 

Участники и претенденты "Ломбардии"-2022

 

 

 

Под номером 1 на старт выйдет победитель классики прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который будет защищать титул. Но внимание будет приковано не только к тому, что  впервые после Тур де Франс-2022  словенский гонщик впервые встретится в гонке со своим главным соперником по Большой Петле, победителем французского Гранед-тура этого года Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma).

 

Ломбардия-2022: превью

Photo Credits: LaPresse

 

 

  8 октября на этой классике-Монументе завершат карьеру гонщики, которые благодаря своей звёздной карьере и ярким победам сами являются своего рода «Монументами» пелотона  - 42-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде (Movistar) и 37-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan).

 

  Винченцо Нибали – двукратный победитель классики “Ломбардия”, а Алехандро Вальверде трижды финишировал на “Ломбардии” вторым, но ни разу не выиграл эту классику. Оба гонщика активно боролись на подводящих к “Ломбардии” классиках.

 

  Нибали завершил гонку «Коппа Агостони» 8-м, а «Тре Валли Варезине» 13-м, а Вальверде, включивший в календарь также «Джиро делл’Эмилия» на этой гонке финишировал 4-м, а на «Коппа Агостони» и «Тре Валли Варезине» поднимался на вторую и третью ступени подиума соответственно.

 

Ломбардия-2022: превью

Photo: Sprint Cycling Agency

Ломбардия-2022: превью

Photo Credits: LaPresse

 

  Они оба готовы бороться на финальной гонке в карьере, в чём им помогут и сильные товарищи по команде – Мигель Анхель Лопес у Винченцо Нибали, Энрик Мас, Алекс  Аранбуру у Алехандро Вальверде.

 

  Винченцо Нибали: «Для меня огромная честь – завершить карьеру на  Ломбардии, гонке, которую больше всех любил в своей карьере. Чувствую себя хорошо, могу быть впереди и что-то предпринять».

  Алехандро Вальверде: «В Италии всегда любил выступать, мне всегда нравились итальянские гонки, поэтому с безмерным удовольствием завершу карьеру на Ломбардии».

 

 Состав “Ломбардии”, прекрасной и непредсказуемой гонки, всегда звёздный. В этом году в числе претендентов Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Адам Йейтс, Карлос Родригес, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Роман Барде и Тимен Аренсман (DSM), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Майкл Вудс, Дилан Тёнс, Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech), Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и другие.

 

 

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Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia классика Монумент велоспорта

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Кто станет победителем классики "Ломбардия"-2022?


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Кто выиграет классику "Ломбардия"-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Кристоф Лапорт – победитель кл ... (1)
    Velolife-Фото

    Странно 1. На подиуме помимо букетов женщин наградили бутылками фирменного пива Chimay. Lorena Wiebes достались даже две бутылки в придачу к такой же кукле, которую вручили Christophe Laporte. Мужчины-призёры получили вместо пива что-то похожее на книги. Возможно, мужчинам всё-таки подарили пиво. Но за кадром. А, возможно, перепутали. Или, возможно, им не хватило, поскольку приехали позже. Но настоящими героями дня были, конечно, Remco Evenepoel и Philippe Gilbert, который передал символическую эстафету бельгийских чемпионов первому. Но не на подиуме "Binche-Chiamay-Binche".

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (19)
    velodoctor-Фото

    Гонка по идее должна быть без техничек, так что с собой будут рем наборы питание и питье все сами везти.

  • RVL
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    RVL-Фото

    Может захочет в Астану.. грегерем)) раз по вашим словам уже не генерал))

  • Earl57
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    Earl57-Фото

    Так в новостях писали, что он во французскую команду хотел. Не получилось...

    Агент Кинтаны ищет куда его пристроить. Журналисты собирают слухи, работа у них такая...

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (82)
    s75-Фото

    Инеос: подтверждено - DS Раш уходит в норвежскиую команду, судя по всему Нарваес продлил контракт (или у него действующий и в этом году он не присутствовал на трансферном рынке - достоверной информации совсем мало)

  • s75
    Наиро Кинтана объявил об уходе ... (11)
    s75-Фото
    вот в новостях пишут, что нужен
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (19)
    velodoctor-Фото

    У Казахстана помимо Луца еще и Фёдоров, оба не статисты. Экс катюшинские Морено и Лоссада поедут)

  • drevgen
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (3)
    drevgen-Фото
    Пардон, еще в заявке на 2 французские гонки.
  • Серафим
    Матье ван дер Пул примет участ ... (19)
    Серафим-Фото
    Я уже несколько лет езжу на гравийнике. Руль 50-й.
    Хотелось поставить поуже, по городским улицам в транспортном потоке вроде как удобнее. Поставил на 42. Вернулся к старому рулю. Много приходится ездить именно по гравийным и каменистым дорогам.
    Контроль с более широким рулем лучше, особенно, когда из-под переднего колеса выстреливает крупный камень и руль чуть ли не выбивает из рук.
    Раз уж речь зашла о таком, резина спереди на 36, сзади на 40. Но если бы пришлось ехать гравийную гонку, поставил бы спереди и сзади +- на 34, в зависимости от трассы.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (19)
    MVDP-Фото
    На оф. сайте указано: "Трасса состоит из 36% грунтовых дорог, 18% твердого гравия, 1% булыжника, 17% твердого покрытия и 27% асфальта." Скоро увидим, что это из себя представляет.
    Там же есть общие требования к трассам.
    "Соревнования на гравии должны иметь следующие характеристики трассы:
    - Гонки на гравии должны проводиться на любом типе дорог без покрытия и могут включать гравий, лесные
    пожарные дороги, фермерские дороги, а также дорожки и булыжник.
    - - Дороги с асфальтовым покрытием не должны составлять более 40% (сорока процентов) от дистанции гонки.
    - Трасса должна избегать травы и лугов.
    - Синглтреки должны быть сведены к минимуму и включаться в маршрут только там, где
    это необходимо для соединения других участков, и только там, где доступен альтернативный маршрут для транспортных средств, необходимых для проведения мероприятий (например, медицинских служб)".
    И требования к велосипедам.
    "Разрешается использовать велосипед любого типа. Электровелосипеды не допускаются.
    Рули могут быть любой формы, но должны быть цельной конструкции без торцевых перекладин или зажимных удлинителей (рули для триатлона и любые другие системы удлинения рулей запрещены)".
    Вот и посмотрим, кто во что горазд.

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Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4946
2 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4767
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3088
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2231
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2110
9 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2059
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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