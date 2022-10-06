Классика-Монумент “Ломбардия-2022”: маршрут и претенденты

“Ломбардия” – пятая классика-Монумент традиционно завершает сезон по живописным дорогам от Бергамо до Комо. “Гонка опавших листьев” снова обещает фееричное выступление звёзд велоспорта - станет финальной в карьере для Винченцо Нибали и Алехандро Вальверде, и первым после Тур де Франс-2022 стартом, где встретятся главные соперники Большой Петли этого года – Йонас Вингегор и Тадей Погачар.

Маршрут “Ломбардии”-2022

Ломбардия-2022: превью

Ломбардия-2022: превью

Ломбардия-2022: превью

Ломбардия-2022: превью

Ломбардия-2022: превью

Маршрут 116-го выпуска классики “Ломбардия”не отступает от традиционного, как остаётся традиционным и то, что финишный и стартовый города в очередной раз поменялись местами. В отличие от прошлого года участники отправятся в путь из Бергамо, чтобы через 253 км финишировать в Комо.

После небольшого равнинного отрезка начнётся серия подъёмов Ломбардских Предальп. Затем ещё одна равнинная секция приведёт участников к побережью озера Комо, где и пройдут ключевые финальные 60 км дистанции. Первым будет прохождение знаменитого подъёма Мадонна дель Гизалло с градиентами до 14% и несколькими поворотами по широкой дороге.

После быстрого спуска начнётся финальный круг с первым прохождением подъёма Сан Фермо делла Батталья (San Fermo della Battaglia) – 2,7 км протяжённостью, с перепадом высот 195 м, средним градиентом 7,2 %, максимальным 10%.

За 22 км до финиша начнётся подъём Чивильо (Civiglio) – 4,2 км протяжённостью, перепад высот 406 м, средний градиент 9,7 %, максимальный 14%, где к вершине дорога будет сужаться. Спуск с Чивильо , который сложнее самого подъёма, снова приведёт гонщиков к подножию Сан Фермо делла Батталья, вершина которого во второй раз будет пройдена за 5,2 км до финиша.

Спуск с Сан-Фермо-делла-Баталья идёт по широкой дороге с хорошим покрытием. Но до финиша нужно будет проехать два освещённых тоннеля, две круговых развязки, а за 600 м до финиша будет широкой поворот налево.

Участники и претенденты "Ломбардии"-2022

Под номером 1 на старт выйдет победитель классики прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), который будет защищать титул. Но внимание будет приковано не только к тому, что впервые после Тур де Франс-2022 словенский гонщик впервые встретится в гонке со своим главным соперником по Большой Петле, победителем французского Гранед-тура этого года Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma).

Photo Credits: LaPresse

8 октября на этой классике-Монументе завершат карьеру гонщики, которые благодаря своей звёздной карьере и ярким победам сами являются своего рода «Монументами» пелотона - 42-летний испанский гонщик Алехандро Вальверде (Movistar) и 37-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Astana Qazaqstan).

Винченцо Нибали – двукратный победитель классики “Ломбардия”, а Алехандро Вальверде трижды финишировал на “Ломбардии” вторым, но ни разу не выиграл эту классику. Оба гонщика активно боролись на подводящих к “Ломбардии” классиках.

Нибали завершил гонку «Коппа Агостони» 8-м, а «Тре Валли Варезине» 13-м, а Вальверде, включивший в календарь также «Джиро делл’Эмилия» на этой гонке финишировал 4-м, а на «Коппа Агостони» и «Тре Валли Варезине» поднимался на вторую и третью ступени подиума соответственно.

Photo: Sprint Cycling Agency

Photo Credits: LaPresse

Они оба готовы бороться на финальной гонке в карьере, в чём им помогут и сильные товарищи по команде – Мигель Анхель Лопес у Винченцо Нибали, Энрик Мас, Алекс Аранбуру у Алехандро Вальверде.

Винченцо Нибали: «Для меня огромная честь – завершить карьеру на Ломбардии, гонке, которую больше всех любил в своей карьере. Чувствую себя хорошо, могу быть впереди и что-то предпринять».

Алехандро Вальверде: «В Италии всегда любил выступать, мне всегда нравились итальянские гонки, поэтому с безмерным удовольствием завершу карьеру на Ломбардии».

Состав “Ломбардии”, прекрасной и непредсказуемой гонки, всегда звёздный. В этом году в числе претендентов Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Адам Йейтс, Карлос Родригес, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers), Роман Барде и Тимен Аренсман (DSM), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Майкл Вудс, Дилан Тёнс, Якоб Фульсанг (Israel-Premier Tech), Тобиас Фосс (Jumbo-Visma), Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck), Доменико Поццовиво (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) и другие.