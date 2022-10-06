Кристоф Лапорт – победитель классики “Binche-Chimay-Binche”-2022

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- Дата:
- Сегодня, 00:57
Кристоф Лапорт выиграл из отрыва классику “Бенш-Шиме-Бенш”-2022
Серебряный призёр чемпионата мира-2022 в групповой гонке, Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) одержал победу в классике “Бенш-Шиме-Бенш”-2022.
29-летний французский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал примерно за 10 км до финиша вместе с чемпионом Норвегии Расмусом Тиллером (Uno-X Pro Cycling Team), а на финальном километре, на брусчатке, Лапорт уехал от своего попутчика и в одиночку пересёк финишную черту. Группа не успела догнать беглецов, Расмус Тиллер финишировал вторым, а спринт за третье место выиграл 21-летний французский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Паж (Hugo Page), опередивший Грега Ван Авермата (AG2R Citroen).
Классика “Бенш-Шиме-Бенш”-2022 стала пятой победой Кристофа Лапорта в этом сезоне после этапа Париж-Ницца, этапа Тур де Франс, этапа и генеральной классификации Тура Дании.
Кристоф Лапорт: «Очень приятно одержать ещё одну победу в этом году. Совершенно не ожидал, что сезон получится настолько успешным. Гонка была напряжённой, атаки начались рано. Я хотел финишировать с небольшой группой, но ситуация сложилась не так, как ожидалось. Случайно я оказался впереди с Расмусом, в финале нам обоим пришлось нелегко. Я выложился полностью, до самого финиша не экономился. К счастью, сил для победы хватило. Нога уже на чемпионате мира шла хорошо, сегодня тоже. Кроме того, команда очень много работала. Рад ,что смог завершить их работу победой».
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