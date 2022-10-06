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Кристоф Лапорт – победитель классики “Binche-Chimay-Binche”-2022

Кристоф Лапорт выиграл из отрыва классику “Бенш-Шиме-Бенш”-2022

 

  Серебряный призёр  чемпионата мира-2022 в групповой гонке, Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) одержал победу в классике “Бенш-Шиме-Бенш”-2022.

 

29-летний французский велогонщик команды Jumbo-Visma атаковал примерно за 10 км до финиша вместе с чемпионом Норвегии Расмусом Тиллером (Uno-X Pro Cycling Team), а на финальном километре, на брусчатке, Лапорт уехал от своего попутчика и в одиночку пересёк финишную черту.  Группа не успела догнать беглецов, Расмус Тиллер финишировал вторым, а спринт за третье место выиграл 21-летний французский гонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Уго Паж (Hugo Page), опередивший Грега Ван Авермата (AG2R Citroen).

 

  Классика “Бенш-Шиме-Бенш”-2022 стала пятой победой Кристофа Лапорта в этом сезоне после этапа Париж-Ницца, этапа Тур де Франс, этапа и генеральной классификации Тура Дании.

 

Кристоф Лапорт – победитель классики “Binche-Chimay-Binche”-2022

 

 

 Кристоф Лапорт: «Очень приятно одержать ещё одну победу в этом году. Совершенно не ожидал, что сезон получится настолько успешным. Гонка была напряжённой, атаки начались рано. Я хотел финишировать с небольшой группой, но ситуация сложилась не так, как ожидалось. Случайно я оказался впереди с Расмусом, в финале нам обоим пришлось нелегко. Я выложился полностью, до самого финиша не экономился. К счастью, сил для победы хватило. Нога уже на чемпионате мира шла хорошо, сегодня тоже. Кроме того, команда очень много работала. Рад ,что смог завершить их работу победой».

 

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Теги к статье: Кристоф Лапорт Christophe Laporte Jumbo-Visma

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Комментарии

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото
    Широкий руль не арэродинамичен, он удобен только когда есть технические участки с рулежкой активной, если как вы сказали, то на скорости свыше 35 он будет замедлять. На гонках до этого резину ставили за 40мм, если будет как на СБ, то смысл в такой резине, если на более узкой быстрее. По мне гравий должен быть крупный (в меру), а не как на сб и обязательно технические участки, лайтовые трейлы там. Иначе это будет гонка ради гонки, а велосипед не покажет себя.
  • MVDP
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    MVDP-Фото
    Если гравийка, как на Страде Бьянке, да еще и треть асфальта, то однозначно будет преимущество перед МТБ. С более широким рулем камни и ямки даже на обычной дороге проще обруливать, так что очень технических участков не требуется.
  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    VeloVelo-Фото
    У вас муха на руле ;)
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Были открытые гонки гравийные, где вне зачета гонщик на МТБ побеждал. Хочется увидеть гравийную дистанцию, где именно гравийный велоипед получит преимущество, в первую очередь покрытие какое. Но мне кажется, всеравно искусственно UCI загонит в рамки  гонщиков, будут или уже есть требования по геометрии рамы и ширине покрышек и не важно как было бы быстрее. У гравийников делают шире руль не просто так, значит должны быть очень технические участки грунтовые/лесные или в чём смысл?  

  • дрокер
    Tre Valli Varesine-2022. Резул ... (5)
    дрокер-Фото
    Цитата: дрокер
    Смотрел по итальянскому Раи, у них был прямой эфир с Кристофом Прюдомом, уровень! Погги, Божьи ноги к Ломбардии готов
    . Саня тоже готов, четко на Игиту сработал
  • Ice
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    Ice-Фото

    Лапорт прогрессирует конечно внушительно. Интересно в следующем сезоне за ним посмотреть. 

  • Ice
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: velodoctor
    Я вас не понял какие понятия? Люди выше я уверен еще не видели гравийных гонок, говорят что кроссовые гонки лучше проводить за Уралом, но кроссовые то гонки как раз не требуют гравия, гор, там нужен лишь небольшой круг с перепадом, зеленкой и грязью. Для начала надо посмотреть, а потом уже говорить, что не так. Самые сильные так или иначе на шоссе гонщики, супер трэйлов же там не будет, поэтому кто должен побеждать в принципе понятно. Я видел одну гравийную гонку в сша, там были всякие ветераны велоспорта, ЧМ это все же про сильнейших. Я очень жду, больше чем Ломбардию.
    ага, кроме вас никто гравийных гонок не видел)))

  • drevgen
    Binche - Chimay - Binche / Mem ... (2)
    drevgen-Фото

    Да, это последняя гонка Ф. Жильбера

  • velodoctor
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    velodoctor-Фото

    Мне кажется спереди будут 2 звезды ставить в отличии от кросса.

  • uran
    Матье ван дер Пул примет участ ... (14)
    uran-Фото
    Сарказм, сарказм, сарказм...

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