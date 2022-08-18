 Марко Халлер – победитель “BEMER Cyclassics-2022”

Марко Халлер опередил Ваута ван Арта и Кентана Херманса на “BEMER Cyclassics-2022” в Гамбурге

Спринтерская классика Мирового тура “BEMER Cyclassics-2022” завершилась победой 31-летнего австрийского велогонщика команды Bora-hansgrohe Марко Халлера (Marco Haller). Гонка стартовала и финишировала в центре Гамбурга, единственной неровностью и трамплином для атак был километровый подъём с 7% градиентом Вазеберг за 15 км до финиша. Финальные 30 км маршрута были проложены по узким улицам пригородов Гамбурга, где нервозность пелотона привела к завалу. В него за 29 км до финиша попали20 гонщиков, в том числе Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фил Баухаус (Bahrain Victorious) и гонщики команды Jumbo-Visma Йос ван Эмден, Кристоф Лапорт, Тосх Ван дер Санде.

А команда Bora-hansgrohe благодаря работе Иде Шеллинга в раннем отрыве и Патрика Конрада в лидирующей группе обеспечила Марко Халлеру шанс на борьбу в спринте из небольшой группы, где он обошёл Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Кентана Херманса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Марко Халлер: «Моя мечта сбылась! После Вазеберга я сказал моему товарищу по команде Патрику Конраду, что мы должны продолжать держаться впереди, потому что даже если финишируем 4-м или 5-ми, то это лучше, чем приехать к финишу в большой группе. У меня отлично шла нога. Патрик великолепно отработал на финальном километре. Я смог обойти Ваута в долгом и тяжёлом спринте».

Ваут ван Арт: «Мы планировали усложнить гонку соперникам. Из-за потери Кристофа, Тосха и Йоса пришлось ехать по-другому. После мощной смены Натана ван Хойдонка на финальном подъёме я атаковал, что создало благоприятную ситуацию. Если бы не невезение, то и Кристоф был бы в этой группе. Тем не менее, в финале ситуация была неплохой.

Марко атаковал рано, что меня застало врасплох. Я в какой-то момент выбрал не ту траекторию, не смог закрыть просвет, который Марко создал одним мощным рывком. Моя топовая скорость была хорошей, просто поехал слишком поздно. Досадно, но бывает. Сегодня чувствовал себя хорошо. Сразу после Тура немного простудился. Через неделю или две возобновил тренировки. После этого работа пошла гладко. Сегодня был близко к победе, поэтому второе место расстраивает. Но в то же время это хороший знак, что форма есть, что придаёт уверенности перед следующими гонками».

Кентан Херманс: «В этом сезоне это у меня четвёртый подиум на гонке Мирового тура. Я доволен выступлением. Гонки высшего уровня подходят мне больше всего, потому что обычно они более предсказуемые и контролируемые.

Например, сегодня я ожидал, что в финале ускорится Ваут ван Арт. В пятницу, когда мы вместе тренировались, он сказал, что ему выгодно, когда гонка тяжёлая. Я заметил, что у него не осталось товарищей по команде. Он очень мощно атаковал на финальном подъёме, поэтому мы сразу создали приличный просвет. На вершине впереди мы остались впятером, сумели разложить силы, сработались до финальных сотен метров.

В спринте я решил оставаться в слипстриме Марко Халлера. Пришлось потратить силы, чтобы усидеть за ним, терпел, пока ноги слушались. Конечно, предпочёл бы победить, но для команды этот результат тоже хороший. Поэтому я доволен. Теперь поеду в Ливиньо, буду готовиться к итальянскому финалу сезона в классиках».