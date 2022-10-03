Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

Кристоф Лапорт и Жулиан Алафилипп об итогах групповой гонки чемпионата мира-2022 в Вуллонгонге

29-летний Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) впервые в карьере завоевал серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту. Два года подряд сборная Франции во главе с Жулианом Алафилиппом уезжала с чемпионатов мира с радужной майкой.

В австралийском Вуллонгонге гонщики сборной Франции атаками порвали пелотон на первых ста километрах силами Романа Барде и Павла Сивакова. В отрыве из 25 гонщиков сборная Франции была представлена Барде, Сиваковым и Кентаном Паше. В группе, которая в итоге разыграла спринт за призовые места, помимо Кристофа Лапорта были его товарищи по сборной Роман Барде и Бенуа Коснефруа.

В спринте Кристоф Лапорт опередил австралийского гонщика Майкла Мэтьюса, взявшего бронзовую медаль, и своего товарища по команде Jumbo-Visma Ваута ван Арта, который финишировал вне подиума, на 4-м месте.

Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп был не в форме и завершил гонку через 3 минуты после победы своего товарища по команде по команде Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула.

Кристоф Лапорт: «Мы планировали осложнить гонку соперникам с самого старта, так и сделали. Жулиан не был уверен в своей форме, поэтому у нас не было точного плана. Я должен был спринтовать, если мы доберём отрыв, а Бенуа, Валентин Мадуа и Жулиан должны следить за атаками на подъёмах. Невозможно побеждать всё время. Жулиан довольно быстро понял, что не в такой хорошей форме, как обычно. Я видел, что он не хочет рисковать, заставляя нас работать на себя, когда он не уверен в ноге. Он хотел помочь нам.

У нас в отрыве было трое сильных ребят, но им не хватило сил поехать за Ремко. Хотя едва ли найдётся много гонщиков, способных за ним усидеть. Гонка прошла не идеально для нас, но, думаю, мы можем быть довольны результатом.

За 3 км до финиша мы увидели впереди группу, но я не знал, кто в ней. Мы догнали их где-то за 500 метров до финиша, и я не понимал, за какое место борюсь, просто выдал максимум до финиша. Мне сказали, что у меня серебро. На двух последних кругах ничего нельзя было понять. В итоге приятно занять второе место».

Жулиан Алафилипп: «У меня смешанные эмоции. Нужно время, чтобы представить себя без радужной майки. Но редко кому удаётся наслаждаться ею два года. Всему своё время».