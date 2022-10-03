VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

Кристоф Лапорт и Жулиан Алафилипп об итогах групповой гонки чемпионата мира-2022 в Вуллонгонге

 

 

  29-летний Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) впервые в карьере завоевал серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту. Два года подряд сборная Франции во главе с Жулианом Алафилиппом уезжала с чемпионатов мира с радужной майкой.

 

  В австралийском Вуллонгонге гонщики сборной Франции атаками порвали пелотон на первых ста километрах силами Романа Барде и Павла Сивакова. В отрыве из 25 гонщиков сборная Франции была представлена Барде, Сиваковым и Кентаном Паше. В группе, которая в итоге разыграла спринт за призовые места, помимо Кристофа Лапорта были его товарищи по сборной Роман Барде и Бенуа Коснефруа.

 

Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

 

Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

 

Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

Кристоф Лапорт – серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022

 

 

  В спринте Кристоф Лапорт опередил  австралийского гонщика Майкла Мэтьюса, взявшего бронзовую медаль, и своего товарища по команде Jumbo-Visma Ваута ван Арта, который финишировал вне подиума, на 4-м месте.

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп был не в форме и завершил гонку через 3 минуты после победы своего товарища по команде по команде Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепула.

 

  Кристоф Лапорт: «Мы планировали осложнить гонку соперникам с самого старта, так и сделали. Жулиан не был уверен в своей форме, поэтому у нас не было точного плана. Я должен был спринтовать, если мы доберём отрыв, а Бенуа, Валентин Мадуа и Жулиан должны следить за атаками на подъёмах. Невозможно побеждать всё время. Жулиан довольно быстро понял, что не в такой хорошей форме, как обычно. Я видел, что он не хочет рисковать, заставляя нас работать на себя, когда он не уверен в ноге. Он хотел помочь нам.

 

  У нас в отрыве было трое сильных ребят, но им не хватило сил поехать за Ремко. Хотя едва ли найдётся много гонщиков, способных за ним усидеть. Гонка прошла не идеально для нас, но, думаю, мы можем быть довольны результатом.

 

  За 3 км до финиша мы увидели впереди группу, но я не знал, кто в ней. Мы догнали их где-то за 500 метров до финиша, и я не понимал, за какое место борюсь, просто выдал максимум до финиша. Мне сказали, что у меня серебро. На двух последних кругах ничего нельзя было понять. В итоге приятно занять второе место».

 

  Жулиан Алафилипп: «У меня смешанные эмоции. Нужно время, чтобы представить себя без радужной майки. Но редко кому удаётся наслаждаться ею два года. Всему своё время».

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Групповая гонка. Мужчины

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Кристоф Лапорт Christophe Laporte Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравился ли Вам чемпионат мира по велоспорту-2022?

Комментарии

  • Mike790
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (11)
    Mike790-Фото
    • Да уж, не повезло сборной Нидерландов. То девки устроили провокацию, то чайки.
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Лефевра можно поздравить с третьим ЧМ подряд.

  • SVS
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (38)
    SVS-Фото
    Потерпите немного. Всё будет, ИМХО.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (4)
    velodoctor-Фото
    Я в контексте, что в горах аэродинамика не решает писал, но он прилично едет. А так да, к примеру на Альп-Дюэзе в этом году он бы вечность поймал относительно Поги, Винего и Геранта, я уверен. Все его восхождения слабые и далеки от рекордов. Уже видел пишут некоторые, что только он сможет остановить первую двойку тура, а после ЧМ еще больше людей в это уверует, забавно.
  • garmincervelo
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (4)
    garmincervelo-Фото
    В горах мешок. О чём вы.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон

    Трезво рассуждает, очень многое совпало во второй части сезона. 

     

    И еще раз отмечу, какая же у него крутая посадка даже на обычном веле, в сравнении с Луцом было видно, он не только невероятно сильный сам по себе, что мы в горах видели,  но и техничный что ли, именно посадка и возможность прикладывать в ней максимальное усилие его огромный плюс в таких отъездах.

  • garmincervelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (38)
    garmincervelo-Фото
    Зазнался не Ремко, зазнались вы. Чтобы быть Мерксом, нужно взять Тур. Буду пинать вас каждый раз. Сколько Туров взято? Куда посмотреть?
  • motte
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (11)
    motte-Фото

    Взято из источников:

    Немного подробностей о ситуации с Матье ван дер Пулом. 

     

    Вчера у Матье появились простудные симптомы. Его отправили спать отдельно от остальной команды. 

     

    Сборная Нидерландов спала на четвёртом этаже гостиницы, Матье на девятом вместе со своей девушкой. По этой причине никто из сокомандников не знал, что произошло с ним ночью. 

     

    Австралийская полиция забрала у Матье паспорт. Во вторник ему нужно будет явиться в суд. Возможно, придётся задержаться в Австралии на длительное время.

  • Lex1
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (38)
    Lex1-Фото
    Да, удачно он в Австралию скатался, везде отметился: бронза в разделке, золото в групповой гонке))
  • shain
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (11)
    shain-Фото

    Девки получат свои 50 баксов, но это всё равно без толку.

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 сентября

Michael Matthews (Team BikeExchange - Jayco)

Cyril Gautier (BB Hotels - KTM)

Adrien Petit (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Nicolay Cherkasov (Gazprom - RusVelo)

Carl Fredrik Hagen (Israel - Premier Tech)

Unai Cuadrado Ruiz De Gauna (Euskaltel - Euskadi)

Donavan Grondin (Team Arkea - Samsic)

Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (158)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)