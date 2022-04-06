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Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

Александр Кристофф, Данни Ван Поппель, Сэм Велсфорд на подиуме классики “Scheldeprijs”-2022

 

 

  Александр Кристофф одержал победу на классике “Scheldeprijs”-2022, выиграв гонку из одиночного отрыва. Это вторая победа 34-летнего норвежского велогонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на классике Scheldeprijs, первую он одержал в 2015 году.

 

  Вместе с товарищем по команде Гербеном Тейссеном (Gerben Thijssen) Кристофф отобрался в группу из 14 гонщиков, сформировавшуюся после того, как ветер разбил пелотон на эшелоны на открытых полях всего через 20 км после старта. Но Тейссен упал за 135 км до финиша и не смог дальше помогать Кристоффу.

 

  За 40 км до финиша преследователи оставили надежду догнать лидирующую группу. Несмотря на то, что у нескольких команд в отрыве было численное преимущество, они не ответили на атаку Александра Кристоффа, который в одиночку ускорился на отрезке 650-м брусчатки более чем за 7 км до финиша. Норвежский гонщик сбросил попутчиков и привёз им на финише 24 секунды. В спринте за призовые места Данни Ван Поппель (Bora-hansgrohe) обошёл Сэма Уэлсфорда (DSM).

 

Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

 

Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

 

Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

 

Photo ©  Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

 

  Алесандр Кристофф: «С самого старта чувствовал себя хорошо, а когда боковой ветер разбил пелотон на группы, мне больше не пришлось прикладывать слишком больших усилий. Только потом провёл сильную протяжку, чтобы нас  не догнала другая  группа.

 

  Так как у других команд, представленных впереди, была одна цель, я был уверен, что мы удержимся. Жаль, что Гербен Тейссен упал, потому что он отлично защищал меня в начале гонки. На последнем круге шла тактическая борьба, было несколько атак. Я трижды реагировал, закрывал просвет. В итоге на брусчатке сам ускорился, надеялся, что уеду с двумя или тремя гонщиками. Но за мной никто не поехал, тогда я выложился полностью, и выиграл!

 

  Эта победа для меня особенная, впервые за 13 лет я выиграл соло, смог наслаждаться на последних километрах. Фламандские классики очень важны для команды, поэтому я счастлив, что принёс этот успех. Мы были хорошо вооружены на классики, гордимся, что уже многого добились.

 

  Мы отлично работаем вместе, уделяем внимание деталям, что, складываясь, привело к успеху на Гент-Вевельгем и здесь, на «Скелдерпрейс». Наш сезон уже можно назвать успешным, но я убеждён, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux будет выступать всё лучше и лучше!»

 

Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & VeloImages

 

  Данни ван Поппель: «С самого начала гонка пошла лихорадочно, потому что все понимали решающую роль старта. В нейтральной зоне произошло три завала. Как ожидалось, на первой же узкой части уехала группа, мы смогли отобраться в неё вчетвером. Конечно, все смотрели на нас, нам пришлось много работать, но когда разрыв сократился до 30 секунд, все включились, благодаря чему вторая группа нас не догнала.

 

  В конце дождь ещё больше осложнил гонку, мы не ожидали, что другие гонщики начнут атаковать первыми. Мы закрыли несколько атак, но когда поехал Кристофф, все оглядывались друг на друга. Мне было трудно, потому что я спринтер,  но там были и более быстрые ребята, поэтому я немного поиграл в покер. Я очень рад этому второму месту, думаю, как команда, мы выступили  отлично».

 

 

Результаты “Scheldeprijs”-2022

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Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Scheldeprijs

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Комментарии

  • velodoctor
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    velodoctor-Фото

    Ремко круче всех, то что он говорит веселит почему-то почти всегдла. biggrin

  • Shalam s Urala
    Пельо Бильбао – победитель 3 э ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Власов прям молодцом!

    а фавориты теперь сценарии согласовывают с авторитетом! ))

  • Ернат
    Джанни Москон вынужден отказат ... (7)
    Ернат-Фото

    Да в начале сезона Астана не впечетляет((( надеемся на середину сезона

  • Earl57
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    Earl57-Фото

    Прикол с Мерлиром)) По его словам он думал, что все гонщики уже финишировали, так как позади них была только одна группа. И организаторы его не остановили, когда он поехал к стоянке автобусов.

    https://twitter.com/cyclingtips/status/1511726775721934850

  • ararat
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    ararat-Фото
    Астану никто не видел?) Нашёл 40е место Андрей Зейц.

    А ребят которых не удержали, Власов, Бельбао, Йон Изагире борятся впереди, побеждают, в 10ке ГК идут... Наверное Астана на гранд турах рвать всех будет)
  • DIM
    Scheldeprijs-2022. Результаты (2)
    DIM-Фото
    Недооценили ребята дядю Сашу:)
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Голова ремко даёт о себе знать
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото
    Ремко сам задергал как группу так и жужу. ))
  • RVL
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    RVL-Фото

    Смотреть, не значит видеть))

    Показушность и сила , это разные вещи. Ремко весь этап этим и занимался, подергивая и мотая шеей на лево и направо. Ск это считал очень верно. + Ниодна из протяжек ремко ничему не привела. Когда алафилипп призвал ремко к диалогу, и дал ему как обьяснение его действиям, , таки команду, ремко ее не выполнил. Результат в протоколе. Скачущий кролик, как и на ЧМ, укатывающий своими рывками сборную Бельгии и вва, укатал жужу 
    Спасибо за внимание))

  • serghi
    Тур Страны Басков-2022. Этап 3 (21)
    serghi-Фото
    На данном этапе, понимая, что всё будет в спринте решаться, готовил развоз под Алафилиппа, но боюсь, что та травма, на Ломбардии, до сих пор даёт о себе знать.

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