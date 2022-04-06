Александр Кристофф – победитель классики “Scheldeprijs”-2022

Александр Кристофф, Данни Ван Поппель, Сэм Велсфорд на подиуме классики “Scheldeprijs”-2022

Александр Кристофф одержал победу на классике “Scheldeprijs”-2022, выиграв гонку из одиночного отрыва. Это вторая победа 34-летнего норвежского велогонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux на классике Scheldeprijs, первую он одержал в 2015 году.

Вместе с товарищем по команде Гербеном Тейссеном (Gerben Thijssen) Кристофф отобрался в группу из 14 гонщиков, сформировавшуюся после того, как ветер разбил пелотон на эшелоны на открытых полях всего через 20 км после старта. Но Тейссен упал за 135 км до финиша и не смог дальше помогать Кристоффу.

За 40 км до финиша преследователи оставили надежду догнать лидирующую группу. Несмотря на то, что у нескольких команд в отрыве было численное преимущество, они не ответили на атаку Александра Кристоффа, который в одиночку ускорился на отрезке 650-м брусчатки более чем за 7 км до финиша. Норвежский гонщик сбросил попутчиков и привёз им на финише 24 секунды. В спринте за призовые места Данни Ван Поппель (Bora-hansgrohe) обошёл Сэма Уэлсфорда (DSM).

Photo © Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Алесандр Кристофф: «С самого старта чувствовал себя хорошо, а когда боковой ветер разбил пелотон на группы, мне больше не пришлось прикладывать слишком больших усилий. Только потом провёл сильную протяжку, чтобы нас не догнала другая группа.

Так как у других команд, представленных впереди, была одна цель, я был уверен, что мы удержимся. Жаль, что Гербен Тейссен упал, потому что он отлично защищал меня в начале гонки. На последнем круге шла тактическая борьба, было несколько атак. Я трижды реагировал, закрывал просвет. В итоге на брусчатке сам ускорился, надеялся, что уеду с двумя или тремя гонщиками. Но за мной никто не поехал, тогда я выложился полностью, и выиграл!

Эта победа для меня особенная, впервые за 13 лет я выиграл соло, смог наслаждаться на последних километрах. Фламандские классики очень важны для команды, поэтому я счастлив, что принёс этот успех. Мы были хорошо вооружены на классики, гордимся, что уже многого добились.

Мы отлично работаем вместе, уделяем внимание деталям, что, складываясь, привело к успеху на Гент-Вевельгем и здесь, на «Скелдерпрейс». Наш сезон уже можно назвать успешным, но я убеждён, что команда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux будет выступать всё лучше и лучше!»

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling & VeloImages

Данни ван Поппель: «С самого начала гонка пошла лихорадочно, потому что все понимали решающую роль старта. В нейтральной зоне произошло три завала. Как ожидалось, на первой же узкой части уехала группа, мы смогли отобраться в неё вчетвером. Конечно, все смотрели на нас, нам пришлось много работать, но когда разрыв сократился до 30 секунд, все включились, благодаря чему вторая группа нас не догнала.

В конце дождь ещё больше осложнил гонку, мы не ожидали, что другие гонщики начнут атаковать первыми. Мы закрыли несколько атак, но когда поехал Кристофф, все оглядывались друг на друга. Мне было трудно, потому что я спринтер, но там были и более быстрые ребята, поэтому я немного поиграл в покер. Я очень рад этому второму месту, думаю, как команда, мы выступили отлично».