Александр Кристофф – победитель классики “Circuit Franco-Belge”-2022

Александр Кристофф и Виктор Кампенартс о классике “Circuit Franco-Belge”-2022

Александр Кристофф одержал яркую победу на классике категории 1. Pro “Circuit Franco-Belge”-2022. Вновь одним из соперников 35-летнего норвежского велогонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux был бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс, но на этот раз через несколько дней после победы Кампенартса в классике “Tour of Leuven “ и третьего места норвежского гонщика на высшую ступень подиума поднялся Александр Кристофф, а Виктор Кампенартс финишировал 3-м.

Photo (c) PhotoNews/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

Завал за 72 км до финиша выбил из борьбы Биньяма Гирмая ((Intermarché-Wanty-Gobert). Решающая часть гонки – 5 кругов по 20,4 км с прохождением нескольких подъёмов.

После многочисленных атак успешным стало ускорение Яспера Де Бёйста (Jasper de Buyst /Lotto Soudal) и Дриса Ван Гестеля (Dries Van Gestel /TotalEnergies) за 19 км до финиша. К ним переложился и Александр Кристофф. В группе преследования два товарища по команде Кристоффа гасили атаки. Но за 3,4 км до финиша на подъёме тройку лидеров добрал Виктор Кампенартс, который тут же атаковал и оставил позади Кристоффа и Де Бёйста.

За 1,6 км до финиша Александр Кристофф закрыл просвет и дотянулся до лидеров, затем к ним вернулся и Яспер де Бёйст, работавший на своего товарища по команде Виктора Кампенартса. Но численное преимущество гонщиков Lotto Soudal им не помогло. Александр Кристофф спринтовал к своей 85-й победе, опередив Дриса Ван Гестеля и Виктора Кампенартса.

Александр Кристофф: «Мне пришлось потратить много сил, когда Кампенартс нас добрал, а потом сразу атаковал за 2 км до финиша, а потом, когда он начал спринт далеко от финишной черты. Но мне хватило мощности поехать за ним и обойти его на финальных метрах. Счастлив, что принёс команде, спонсорам и болельщикам эту победу, потому что одержал её на домашней гонке. С Тур де Франс моя форма всё лучше, что показывает третье место в воскресенье и победа сегодня.

Теперь отправляюсь на чемпионат Европы в Мюнхен. Маршрут там менее сложный, чем сегодня, скорее всего, там за звёздную майку чемпиона поборются чистые спринтеры. Считаю главными соперниками чемпионата Европы таких гонщиков как Мерлир и Якобсен».

Виктор Кампенартс: «К сожалению, мы финишировали третьим, четвёртым и шестым, и этот результат показывает, что наша команда сегодня выступила сильно. Мы всё время контролировали гонку. Но Александр Кристофф просто был сильнее, впечатлил и Дрис Ван Гестель.

Я пробовал застать их врасплох, начал спринт неожиданно, но, к сожалению, на последних 50 метрах меня обошли. Есть небольшое разочарование, но наша команда может гордиться сегодняшним выступлением. Постараемся так же продолжать на следующих гонках».