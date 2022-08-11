VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Александр Кристофф – победитель классики “Circuit Franco-Belge”-2022

Александр Кристофф и Виктор Кампенартс о классике “Circuit Franco-Belge”-2022

 

 

  Александр Кристофф одержал яркую победу на классике категории 1. Pro “Circuit Franco-Belge”-2022. Вновь одним из соперников 35-летнего норвежского велогонщика команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux был бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс, но на этот раз через несколько дней после победы Кампенартса в классике “Tour of Leuven “ и третьего места норвежского гонщика на высшую ступень подиума поднялся Александр Кристофф, а Виктор Кампенартс финишировал 3-м.

 

Александр Кристофф – победитель классики “Circuit Franco-Belge”-2022

 

Александр Кристофф – победитель классики “Circuit Franco-Belge”-2022

 

Александр Кристофф – победитель классики “Circuit Franco-Belge”-2022

 

 

Photo (c) PhotoNews/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Team

 

  Завал за 72 км до финиша выбил из борьбы Биньяма Гирмая ((Intermarché-Wanty-Gobert). Решающая часть гонки – 5 кругов по 20,4 км с прохождением нескольких подъёмов.

 

  После многочисленных атак успешным стало ускорение Яспера Де Бёйста (Jasper de Buyst /Lotto Soudal) и Дриса Ван Гестеля (Dries Van Gestel /TotalEnergies) за 19 км до финиша. К ним переложился и Александр Кристофф. В группе преследования два товарища по команде Кристоффа гасили атаки. Но за 3,4 км до финиша на подъёме тройку лидеров добрал Виктор Кампенартс, который тут же атаковал и оставил позади Кристоффа и Де Бёйста.

 

  За 1,6 км до финиша Александр Кристофф закрыл просвет и дотянулся до лидеров, затем к ним вернулся и Яспер де Бёйст, работавший на своего товарища по команде Виктора Кампенартса. Но численное преимущество гонщиков Lotto Soudal им не помогло. Александр Кристофф спринтовал к своей 85-й победе, опередив Дриса Ван Гестеля и Виктора Кампенартса.

 

  Александр Кристофф: «Мне пришлось потратить много сил, когда Кампенартс нас добрал, а потом сразу атаковал за 2 км до финиша, а потом, когда он начал спринт далеко от финишной черты. Но мне хватило мощности поехать за ним и обойти его на финальных метрах. Счастлив, что принёс команде, спонсорам и болельщикам эту победу, потому что одержал её на домашней гонке. С Тур де Франс моя форма всё лучше, что показывает третье место в воскресенье и победа сегодня.

 

  Теперь отправляюсь на чемпионат Европы в Мюнхен. Маршрут там менее сложный, чем сегодня, скорее всего, там за звёздную майку чемпиона поборются чистые спринтеры. Считаю главными соперниками чемпионата Европы таких гонщиков как Мерлир и Якобсен».

 

  Виктор Кампенартс: «К сожалению, мы финишировали третьим, четвёртым и шестым, и этот результат показывает, что наша команда сегодня выступила сильно. Мы всё время контролировали гонку. Но Александр Кристофф просто был сильнее, впечатлил и Дрис Ван Гестель.

 

  Я пробовал застать их врасплох, начал спринт неожиданно, но, к сожалению, на последних 50 метрах меня обошли. Есть небольшое разочарование, но наша команда может гордиться сегодняшним выступлением. Постараемся так же продолжать на следующих гонках».

 

Результаты “Circuit Franco-Belge”-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Александр Кристофф Alexander Kristoff Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Circuit Franco-Belge

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 11 августа 2022

Tour de l'Ain

11 - 14 августа 2022

Arctic Race of Norway

16 - 20 августа 2022

Tour of Denmark

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

18 - 28 августа 2022

Tour de l'Avenir

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

24 - 28 августа 2022

Deutschland Tour

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Circuit Franco-Belge-2022. Рез ... (1)
    Earl57-Фото

    Великолепная гонка Кристоффа. Супер!!! good

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Цифры и ... (5)
    M-07-Фото

    Здорового Шлека-младшего ещё бы, жаль, что у него такая короткая карьера сложилась, мог много выиграть, но не успел. А рейды у него не хуже Контадора были, но о его рейдах почему-то вспоминают редко.

  • M-07
    Tour de l'Ain-2022. Этап 1 (16)
    M-07-Фото
    Я так и думаю, что Рефорг - это Толстый мачо, похож по стилю.
  • Геродот
    Tour de l'Ain-2022. Этап 1 (16)
    Геродот-Фото
    Ты уверен что адеквантость могут оценить пользователи? Для этого нужно подтвертить их адекватность))
  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Цифры и ... (5)
    vadi-Фото

    Надо бы. Роглич умеет делать Вуэльту красивой и интересной.  Чего только его прошлогодний рейд на 50(?) км в паре с Берналем стоит.  Еще самого Берналя бы, да здорового Фрума, да Контадора.  Нынче таких отвязных бойцов мало.

  • EL-Fenomeno
    Tour de l'Ain-2022. Этап 1 (16)
    EL-Fenomeno-Фото
    РЕФОРГ 34-й я так понимаю явно работает как та программа "по вашим (многочисленным) заявкам")) Главный шут(ник) и клоун на сайте. Это все знают, осуждают, (не)понимают, но это действительно раздражает...до улыбки) Вот в чём только соглашусь с этим товарищем так это то, что мне тоже очень нравились велогонки в 00-х и главные лица того периода во главе с самим Лэнсом)
    Цитата: Gorn9k
    Психическое расстройство у какого-нибудь адриена, который капсом выделяет слова в тексте.
    А рефорг просто развлекается или на контору работает
    а Может ему ещё и доплачивают "за труды"" ?) Не удивлюсь если этот РЕФОРГ перелогиненный ТОЛСТЫЙ МАЧО...кто помнит был такой на сайте с аватаркой Брежнева (кажись)
    Цитата: salomon
    Цитата: Bogdan
    Вам понятие "стеб" и "троллинг" не знакомо?
    Это уже не стёб, и не троллинг, а очевидно - диагноз психического расстройства
    Мне кажется администрации Велолайва нужно вводить этакий "счётчик адекватности" под ником/авой каждого зарегиненного юзера, т.е количество заработанных плюсов и минусов в коментах "за карьеру" на сайте
  • Lucky
    Вуэльта Испании-2022. Цифры и ... (5)
    Lucky-Фото
    Роглич то в итоге поедет, есть информация?
  • Earl57
    Tour de l'Ain-2022. Этап 1 (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: M-07
    Вот эти вот Николя и Александре очень напрягают, его дело, конечно, но почему надо было на французский манер детей называть, не понимаю. Александр и Николай мог же назвать.

    Они же во Франции всю жизнь живут, там родились и выросли. Поэтому имена неизбежно транформировались на французский манер. А по казахстанским документам они Александр и Николай, Вино рассказывал что одного из близнецов в честь своего отца назвал.

  • Gorn9k
    Tour de l'Ain-2022. Этап 1 (16)
    Gorn9k-Фото

    Психическое расстройство у какого-нибудь адриена, который капсом выделяет слова в тексте.
    А рефорг просто развлекается или на контору работает

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Цифры и ... (5)
    M-07-Фото
    Мне места в 10-ке наших гонщиков в общем зачёте дороже побед всяких Ару. Я не болею за команды, я болею за отдельных гонщиков, и особенно за всех наших. Поэтому я очень рад за два подряд Тур де Франс в топ-10 у Луценко, а дела до иностранных побед у меня нет (если я не болею конкретно за гонщиков).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 августа

Eduard Prades (Caja Rural - Seguros RGA)

10 августа

Dayer Quintana (Team Arkea - Samsic)

Soren Kragh Andersen (Team DSM)

Remi Cavagna (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Callum Scotson (Team BikeExchange - Jayco)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (56)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)