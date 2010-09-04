Примож Роглич – победитель Tre Valli Varesine-2019

Примож Роглич: «Мне повезло, что лидирующая группа свернула не туда»

Через три дня после победы на классике Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia) Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал вторую в карьере победу на однодневной велогонке, выиграв итальянскую классику «Тре Валли Варезине»-2019 (Tre Valli Varesine).

На местных кругах в Варезе, за 15 км до финиша, группа гонщиков, которая вела преследование находившегося в отрыве Луиса-Леона Санчеса (Astana), поехала вслед за мотоциклистом с телеоператором по неверной дороге и была вынуждена возвращаться. В этой группе находились Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Эдди Данбар (Ineos), Алехандро Вальверде (Movistar), Майкл Вудс (EF Education First), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и несколько других. В это время Примож Роглич находился в пелотоне, который догнал Луиса-Леона Санчеса за 700 м до финиша.

Примож Роглич сел за атаковавшими гонщиками Ineos, AG2R и Astana, а затем конратаковал и уехал от преследователей.

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.

Я снова благодарю всю команду. Мы контролировали гонку весь день, взяли на себя инициативу в финале. Когда Санчеса добрали, я атаковал и выдал всё, что мог. К счастью, этого оказалось достаточно для победы.

Этот сезон складывается великолепно для меня и команды. Надеемся использовать нашу форму на Джиро ди Ломбардия».

Дэн Мартин: «Если организаторы неверно указывают дорогу, мало что можно сделать. Очень жаль, потому что у нас была сильная группа с лучшими гонщиками. Когда такие круги, как здесь, излишне усложняют, получается критериум. А я не думаю, что профессиональная гонка должна быть похожа на критериум.

Никто не мог понять, куда мы едем. Когда это случилось, мы ехали на скорости 65 км/ч. Мы быстро поняли, что едем не туда, но что мы могли сделать? Понадобилось время, чтобы вернуться. Мы поняли, что потеряли шанс на победу».

Винченцо Нибали: «К сожалению, такое случается, хотя очень жаль. Скорость была высокой, мотоцикл телеоператора поехал прямо, там ничто не указывало, что нам надо поворачивать.

Я немного знаю эти дороги, и когда мы поехали прямо, подумал, что мы едем не туда. Но телеоператор был уверен, что дорога верная и продолжал ехать. Но дорога вела не туда, мы почти доехали до озера. Очень жаль. «Тре Валли Варезине» всегда была хорошей гонкой, но они стали играть с маршрутом, и это сбило с толку».