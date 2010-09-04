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Примож Роглич – победитель Tre Valli Varesine-2019

Примож Роглич: «Мне повезло, что лидирующая группа свернула не туда»

 

 

  Через три дня после победы на классике Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia) Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал вторую в карьере победу на однодневной велогонке, выиграв итальянскую классику «Тре Валли Варезине»-2019  (Tre Valli Varesine).

 

  На местных кругах в Варезе, за 15 км до финиша, группа гонщиков, которая вела преследование находившегося в отрыве Луиса-Леона Санчеса (Astana), поехала вслед за мотоциклистом с телеоператором по неверной дороге и была вынуждена возвращаться. В этой группе находились Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Эдди Данбар (Ineos), Алехандро Вальверде (Movistar), Майкл Вудс (EF Education First), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и несколько других. В это время Примож Роглич находился в пелотоне, который догнал Луиса-Леона Санчеса за 700 м до финиша.

 

Примож Роглич сел за атаковавшими гонщиками Ineos, AG2R и Astana, а затем конратаковал и уехал от преследователей.

 

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

 

  Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.

 

Я снова благодарю всю команду. Мы контролировали гонку весь день, взяли на себя инициативу в финале. Когда Санчеса добрали, я атаковал и выдал всё, что мог. К счастью, этого оказалось достаточно для  победы.

 

Этот сезон складывается великолепно для меня и команды. Надеемся использовать нашу форму на Джиро ди Ломбардия».

 

 

 

 

  Дэн Мартин: «Если организаторы неверно указывают дорогу, мало что можно сделать. Очень жаль, потому что у нас была сильная группа с лучшими гонщиками. Когда такие круги, как здесь, излишне усложняют, получается критериум. А я не думаю, что профессиональная гонка должна быть похожа на критериум.

 

  Никто не мог понять, куда мы едем. Когда это случилось, мы ехали на скорости 65 км/ч. Мы быстро поняли, что едем не туда, но что мы могли сделать? Понадобилось время, чтобы вернуться. Мы поняли, что потеряли шанс на победу».

 

  Винченцо Нибали: «К сожалению, такое случается, хотя очень жаль. Скорость была высокой, мотоцикл телеоператора поехал прямо, там ничто не указывало, что нам надо поворачивать.

 

  Я немного знаю эти дороги, и когда мы поехали прямо, подумал, что мы едем не туда. Но телеоператор был уверен, что дорога верная и продолжал ехать. Но дорога вела не туда, мы почти доехали до озера. Очень жаль. «Тре Валли Варезине» всегда была хорошей гонкой, но они стали играть с маршрутом, и это сбило с толку».

 

Результаты Tre Valli Varesine-2019

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Tre Valli Varesine-2019

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  1. DIM

    Вчера, 23:47 | Регистрация: 13.10.2012

    Куй железо пока горячо!

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну шо ж, мне кажется Примо Рогла вне конкуренции в этом сезоне на взятие премии "Золотого велосипеда" - Vélo d'Or. И если ЮСиАй присудят приз-статуетку кому то другому я мягко говоря просто не пойму это решение.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 01:06 | Регистрация: 4.05.2019

    Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 01:29 | Регистрация: 16.09.2013

      Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
      Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

    2. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 07:30 | Регистрация: 17.05.2015

      Не стоит трактовать СУДЬБУ на свой лад, а тем более ЗЛОРАДСТВОВАТЬ на её и ЗА её счет. Мы все её должники. Так что очень плохая примета...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:32 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает

    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?

    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны

  6. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 08:29 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

    Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

    Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:32 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны
    Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.

    Вся жизнь это гонка.
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Il Lombardia

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает
    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?
    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны
    Ты точно посчитал зеленых собачек? Еще раз попробуй, клоун.
  • Ice
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.

    Человек шутит вообще то. В Казахстане знают про юмор? Вашему Санчезу все условия для победы были - и группа блуда дала, и отрыв поначалу сделал, видимо, потому и психуете) А Роглич молодец, честно сказал, что не победил бы, если бы преследователи не лоханулись.

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

    Если оценивать форму, у Роглица она объективно лучше вдвое, а может и втрое. ПРо Вальверде - вспомните, как он улепетывал на Вуэльте, он со своей черной кармой всем остальным в группе и навредил. Видите, все объяснимо и честно, вселенная всегда отдает долги. Но как по мне, это только часть суммы, Алехандро еще пару ответок поймает)

  • Shalam s Urala
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Shega
    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?

    за грехи организаторов  - по читаемости разметки. не поставить маршала на круговой развязке?! за такие грехи всегда платят гонщики, увы. неверной дорогой пошёл товарищ операторский моцык, ну а уж они все овечками - послушно за ним. заблудились. бывает

    Цитата: Shega
    несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно

    конечно победитель. приехал первым, не заблудился. вполне имеет право радоваться и такой комичной победе. плакать ему что ли изза чужих ошибок? на видео вью нет никакой особой "лучезарности", всё адекватно. к чему эти фантазии?

    Цитата: Astanaforever
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    каким таким смыслом могут быть наполнены 19 собак подряд?
    Цитата: Astanaforever
    Ну так сдай золотую медаль обратно.

    не все люди клоуны

  • Адриен
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Адриен-Фото
    Не стоит трактовать СУДЬБУ на свой лад, а тем более ЗЛОРАДСТВОВАТЬ на её и ЗА её счет. Мы все её должники. Так что очень плохая примета...
  • Astanaforever
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Ну так сдай золотую медаль обратно.
  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Он просто красвчег!!! Повезло квикам с ним.
  • Shega
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    Shega-Фото

    Скажите, пожалуйста, а Дэну Мартину, Эдди Данбару , Алехандро Вальверде, Майклу Вудсу, Бауке Моллеме, Давиде Формоло и другим за что "ответочка"? За какие-такие грехи?
    Улыбка Роглича на фразе "«В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула." несколько ... удивляет своей искренностью и лучезарностью. Победитель, конечно... имеет право радоваться.

  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Tr ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Такая вот ответочка Нибали от госпожи не удачи, но справедливости за провокационные высказывания во время Джиро и нерукопожатие на пьедестале.
  • close2you
    Жулиан Алафилипп закончил сезо ... (2)
    close2you-Фото
    Правильно, пора отдохнуть. На следующий год свежее будет!
  • Konstantin41
    Giro dell’Emilia-2019 (9)
    Konstantin41-Фото

    Роглич рвёт и мечет

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Francisco Joaquim Brito Campos (W52 - FC Porto)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4180
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
8 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2432
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2307
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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