Примож Роглич – победитель Tre Valli Varesine-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:08
Примож Роглич: «Мне повезло, что лидирующая группа свернула не туда»
Через три дня после победы на классике Джиро делл’Эмилия (Giro dell’Emilia) Примож Роглич (Primoz Roglic) одержал вторую в карьере победу на однодневной велогонке, выиграв итальянскую классику «Тре Валли Варезине»-2019 (Tre Valli Varesine).
На местных кругах в Варезе, за 15 км до финиша, группа гонщиков, которая вела преследование находившегося в отрыве Луиса-Леона Санчеса (Astana), поехала вслед за мотоциклистом с телеоператором по неверной дороге и была вынуждена возвращаться. В этой группе находились Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Эдди Данбар (Ineos), Алехандро Вальверде (Movistar), Майкл Вудс (EF Education First), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и несколько других. В это время Примож Роглич находился в пелотоне, который догнал Луиса-Леона Санчеса за 700 м до финиша.
Примож Роглич сел за атаковавшими гонщиками Ineos, AG2R и Astana, а затем конратаковал и уехал от преследователей.
Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma
Примож Роглич: «В конце мне повезло, что лидирующая группа не туда свернула. В противном случае я бы не выиграл. И гонка, и финал были тяжёлыми.
Я снова благодарю всю команду. Мы контролировали гонку весь день, взяли на себя инициативу в финале. Когда Санчеса добрали, я атаковал и выдал всё, что мог. К счастью, этого оказалось достаточно для победы.
Этот сезон складывается великолепно для меня и команды. Надеемся использовать нашу форму на Джиро ди Ломбардия».
Дэн Мартин: «Если организаторы неверно указывают дорогу, мало что можно сделать. Очень жаль, потому что у нас была сильная группа с лучшими гонщиками. Когда такие круги, как здесь, излишне усложняют, получается критериум. А я не думаю, что профессиональная гонка должна быть похожа на критериум.
Никто не мог понять, куда мы едем. Когда это случилось, мы ехали на скорости 65 км/ч. Мы быстро поняли, что едем не туда, но что мы могли сделать? Понадобилось время, чтобы вернуться. Мы поняли, что потеряли шанс на победу».
Винченцо Нибали: «К сожалению, такое случается, хотя очень жаль. Скорость была высокой, мотоцикл телеоператора поехал прямо, там ничто не указывало, что нам надо поворачивать.
Я немного знаю эти дороги, и когда мы поехали прямо, подумал, что мы едем не туда. Но телеоператор был уверен, что дорога верная и продолжал ехать. Но дорога вела не туда, мы почти доехали до озера. Очень жаль. «Тре Валли Варезине» всегда была хорошей гонкой, но они стали играть с маршрутом, и это сбило с толку».
Результаты Tre Valli Varesine-2019
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (9)
- Просмотров
- (816)