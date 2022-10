Tre Valli Varesine-2022. Результаты Категория:

Вчера, 17:45 Busto Arsizio - Varese, 196,3 км 1 Tadej Pogačar (Slo) Uae Team Emirates 4:36:59 2 Sergio Higuita (Col) Bora - Hansgrohe 0:00:00 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 5 Benoit Cosnefroy (Fra) Ag2R Citroen Team 6 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 7 Bauke Mollema (Ned) Trek - Segafredo 8 Domenico Pozzovivo (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 9 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 10 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 11 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 12 Thomas Gloag (Gbr) 13 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Qazaqstan Team 14 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 15 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 16 Romain Bardet (Fra) Team Dsm 17 Rémy Rochas (Fra) Cofidis 18 Neilson Powless (Usa) Ef Education - Easypost 19 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 20 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj 21 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:03 22 Enric Mas Nicolau (Esp) Movistar Team 23 Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma 24 Kévin Vauquelin (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:24 25 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 26 Einer Augusto Rubio Reyes (Col) Movistar Team 27 Clément Berthet (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:57 28 Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:01:11 29 Louis Barre (Fra) Team Arkea - Samsic 30 Attila Valter (Hun) Groupama - Fdj 0:01:13 31 Kenny Elissonde (Fra) Trek - Segafredo 0:01:14 32 Clément Champoussin (Fra) Ag2R Citroen Team 33 Filippo Zana (Ita) Bardiani Csf Faizane' 34 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Movistar Team 35 Stefano Oldani (Ita) Alpecin-Deceuninck 0:01:22 36 Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:01:24 37 Jan Bakelants (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 38 Roger Adria Oliveras (Esp) Equipo Kern Pharma 39 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 40 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 41 David De La Cruz (Esp) Astana Qazaqstan Team 42 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Ef Education - Easypost 43 Alessandro De Marchi (Ita) Israel - Premier Tech 0:01:28 44 Laurens Huys (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:01:37 45 Warren Barguil (Fra) Team Arkea - Samsic 0:01:40 46 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 0:02:51 47 Jay Vine (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:03:01 48 Matteo Fabbro (Ita) Bora - Hansgrohe 0:03:37 49 Davide Formolo (Ita) Uae Team Emirates 50 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 51 Davide De Pretto (Ita) 52 Thymen Arensman (Ned) Team Dsm 53 Sjoerd Bax (Ned) Alpecin-Deceuninck 54 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 55 Mark Padun (Ukr) Ef Education - Easypost 0:03:50 56 Simone Petilli (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux 0:04:26 57 Quentin Pacher (Fra) Groupama - Fdj 0:04:54 58 Davide Villella (Ita) Cofidis 59 Jonathan Lastra Martinez (Esp) 60 Alan Jousseaume (Fra) Totalenergies 0:05:33 61 Per Strand Hagenes (Nor) 0:05:52 62 Marco Brenner (Ger) Team Dsm 63 Andreas Kron (Den) Lotto Soudal 0:06:29 64 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 65 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf Faizane' 66 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 67 Odd Christian Eiking (Nor) Ef Education - Easypost 68 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 69 Michel Ries (Lux) Team Arkea - Samsic 70 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 71 Frederik Wandahl (Den) Bora - Hansgrohe 72 Alessandro Fancellu (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 73 Valentin Paret Peintre (Fra) Ag2R Citroen Team 74 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers 75 Giulio Pellizzari (Ita) Bardiani Csf Faizane' 76 Mark Donovan (Gbr) Team Dsm 77 Giovanni Carboni (Ita) Equipo Kern Pharma 0:06:32 79 Simone Ravanelli (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 80 Mattia Bais (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli 81 Carl Fredrik Hagen (Nor) Israel - Premier Tech 82 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 83 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek - Segafredo 84 Wilco Kelderman (Ned) Bora - Hansgrohe 85 Victor De La Parte (Esp) Totalenergies 86 Viktor Verschaeve (Bel) Lotto Soudal 0:07:00 87 Alessandro Pinarello (Ita) Bardiani Csf Faizane' 0:08:07 88 Andrea Vendrame (Ita) Ag2R Citroen Team 89 Mattias Jensen (Den) Trek - Segafredo 90 Geoffrey Bouchard (Fra) Ag2R Citroen Team 91 Rick Pluimers (Ned) 92 Simon Geschke (Ger) Cofidis 93 Marco Tizza (Ita) Bingoal Pauwels Sauces Wb 94 Tanel Kangert (Est) Team Bikeexchange - Jayco 0:09:04 95 Matteo Jorgenson (Usa) Movistar Team 96 Fernando Barcelo Aragon (Esp) 0:09:21 97 Carlos Barbero (Esp) Lotto Soudal 98 Abner Santiago Umba Lopez (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli 0:10:23 99 Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team 100 Carlos Garcia Pierna (Esp) Equipo Kern Pharma 0:10:33 101 Andreas Leknessund (Nor) Team Dsm 0:10:58 DNF Reto Hollenstein (Sui) Israel - Premier Tech DNF Michael Woods (Can) Israel - Premier Tech DNF Roi Weinberg (Isr) Israel DNF Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech DNF Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech DNF Stefan De Bod (Rsa) Astana Qazaqstan Team DNF Miguel Angel Lopez (Col) Astana Qazaqstan Team DNF Javier Romo Oliver (Esp) Astana Qazaqstan Team DNF Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team DNF Imanol Erviti (Esp) Movistar Team DNF Vinicius Rangel Costa (Bra) Movistar Team DNF Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates DNF George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates DNF Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Ineos Grenadiers DNS Pavel Sivakov (Fra) Ineos Grenadiers DNF Ben Tulett (Gbr) Ineos Grenadiers DNF Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo DNF Felix Gall (Aut) Ag2R Citroen Team DNF Cesare Benedetti (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Ruben Fernandez (Esp) Cofidis DNF Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost DNF David Gaudu (Fra) Groupama - Fdj DNF Bruno Armirail (Fra) Groupama - Fdj DNF Romain Gregoire (Fra) Groupama - Fdj DNF Lorenzo Rota (Ita) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Kobe Goossens (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Quinten Hermans (Bel) Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux DNF Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal DNF Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal DNF Kevin Colleoni (Ita) Team Bikeexchange - Jayco DNF Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Team Bikeexchange - Jayco DNF Dion Smith (Nzl) Team Bikeexchange - Jayco DNF Nicholas Schultz (Aus) Team Bikeexchange - Jayco DNF Romain Combaud (Fra) Team Dsm DNF Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm DNF Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck DNF Alex Bogna (Aus) DNF Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck DNF Davide Gabburo (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Martin Marcellusi (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani Csf Faizane' DNF Johan Meens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Julien Desmarets (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Arjen Livyns (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Tom Paquot (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauces Wb DNF Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Caja Rural-Seguros Rga DNF Joel Nicolau Beltran (Esp) Caja Rural-Seguros Rga DNF Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga DNF Michal Schlegel (Cze) Caja Rural-Seguros Rga DNF Eduard Prades Reverter (Esp) Caja Rural-Seguros Rga DNF Jhonatan Restrepo Valencia (Col) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Andrii Ponomar (Ukr) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Natnael Tesfazion (Eri) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Edoardo Zardini (Ita) Drone Hopper - Androni Giocattoli DNF Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Alex Martin Gutierrez (Esp) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Jon Agirre Egaña (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Hector Carretero (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Jordi Lopez Caravaca (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Jose Felix Parra Cuerda (Esp) Equipo Kern Pharma DNF Maxime Bouet (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Simon Guglielmi (Fra) Team Arkea - Samsic DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies DNF Paul Ourselin (Fra) Totalenergies DNF Alexis Vuillermoz (Fra) Totalenergies Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Tre Valli Varesine классика однодневная велогонка велогонка категории 1. Pro гонка Европейского тура Europe Tour



