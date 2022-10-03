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Матье ван дер Пул: “Мне надо было действовать по-другому и обратиться к администратору отеля"

Матье ван дер Пул и команда Alpecin-Deceuninck сделали заявление после инцидента в австралийском отеле

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые после инцидента в Австралии пообщался с журналистами в аэропорту Брюсселя после возвращения в Бельгию.

 

  27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck признал, что ошибся, когда вместо того, чтобы вызвать администрацию отеля, попытался сам решить проблему с девочками, стучавшими в его номер вечером перед стартом групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022. После выплаты штрафа в 1500 австралийских долларов Матье ван дер Пул смог вернуться в Бельгию.

 

Матье ван дер Пул: “Мне надо было действовать по-другому и обратиться к администратору отеля"

 

 

 В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул сказал:

 

  «Мне надо было действовать по-другому. К сожалению, случилось вот так. Я должен был проинформировать кого-то из администрации отеля. Но уже было поздно, я просто хотел спать. Подумал, что смогу решить всё сам, но в итоге всё пошло наперекосяк. К несчастью, уже ничего не изменишь.

 

  Я взял девочку за руку. Но не собирался никому причинять вреда. Любой, кто меня знает, подтвердит, что я никогда никого не обижал. Появилась масса историй о том, что я толкал, но это абсолютная неправда. Такого не было. Есть две версии истории. Но в Австралии было очень сложно разбираться.

 

  Конечно, я сожалею. Я  тоже был неправ, признаю. Мне не надо было так делать, надо было решить вопрос по-другому».

 

  Во вторник в интернете появилось видео с записью инцидента. Об этом сообщили издания Wielerflits и Het Nieuwsblad. VeloNews также подтвердили, что посмотрели эту видеозапись.

 

 Согласно изданию Het Algemeen Dagblad девочки не знали, что стучат в номер профессионального велогонщика. Первое видео показывает, как мужчина входит в номер отеля, куда убежали девочки. На втором видео спор между Матье ван дер Пулом и матерью девочек.

 

Согласно информации AD, состоялся следующий разговор:

 

Матье ван дер Пул: «Я никого не трогал»

Мать: «Заткнись, это есть на камере».

-  В чём же дело, покажите мне.

- Ты не имеешь права входить в мой номер.

- А ты не имеешь права стучать в мою дверь три чертовых часа.

- Ты нам угрожаешь.

- Раз так, зовите полицию и скажите им об этом.

- Уже вызвала. Они едут.

- Отлично, точно едут?

 

  В документах из суда, по сообщению средств массовой информации Нидерландов, говорится: «Он подождал, пока пострадавшие снова постучат в его дверь, а затем погнался за ними до их номера в отеле».

 

  В документах также говорится, что предположительно одна из девочек забежала в угол номера, согнулась и закрыла лицо. Предположительно Матье ван дер Пул схватил её за обе руки, стиснул, толкнул её к стене и накричал на неё. У девочки небольшая ссадина на правом локте и покраснение на левом предплечье. Когда Матье ван дер Пул увидел, что вторая девочка пытается сбежать из комнаты, он тоже прижал её к стене, а потом ушёл из номера, где были девочки, и вернулся в свой номер.

 

Матье ван дер Пул отрицает, что физически воздействовал на пострадавших.

 

  Матье ван дер Пул: «Постараюсь оставить произошедшее позади, буду смотреть вперёд. Теперь поеду домой, хочу успокоиться. В любом случае, я рад вернуться. Дальше будут разбираться команда и юристы.

  Я много тренировался ради чемпионата мира, чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что смогу поучаствовать в гонках, но всё зависит от того, как восстановлюсь в ближайшие дни».

 

Велокоманда Alpecin-Deceunick сделала заявление:

 

  «Мы приняли к сведению инцидент, случившийся 48 часов назад в Вуллонгонге. Излишне упоминать, что здесь все являются пострадавшими, о чём можно только сожалеть. Первоначально мы сосредоточились на юридической помощи Матье ван дер Пулу, чтобы он смог быстро вернуться домой. Теперь, когда это сделано, мы хотим получить чёткое представление о ходе событий, изучив всё дело. Пока мы не получили судебных документов. Также поговорим с Матье ван дер Пулом и всеми из сборной Нидерландов, кто был вовлечён в инцидент. Основываясь на полученных сведениях, мы определим, какие шаги предпринять.

 

  Хотим подчеркнуть, что уважение к другим в пелотоне и за  его пределами для команды Alpecin-Deceuninck всегда было на первом плане. Поэтому хотим подойти к решению вопроса надлежащим образом. Только тогда команда Alpecin-Deceuninck и Матье ван дер Пул будут общаться на эту тему».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • Velolife
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    Velolife-Фото

    Инцидент (стычка) исчерпан. Мамам надо следить за своими девочками-подростками, играющими в "постучим и бежим".

  • Velolife
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (10)
    Velolife-Фото
    С чем его и поздравляем!
  • Velolife
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (10)
    Velolife-Фото
    Не надо зло-радствовать! У Тадея всё в порядке!. В рейтинге он по-прежнему 1-й! Имхо, останется им же!
  • SVS
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    SVS-Фото
    Ну при чём тут "мы"? Разные люди есть везде. Вопрос в их количестве на час жизни :(...
  • MVDP
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (10)
    MVDP-Фото

    Ещё одно значимое для Ремко Эвенепула событие состоится 9 октября – в этот день он и его девушка Уми свяжут себя узами брака.

     

  • Серафим
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    Серафим-Фото
    Ну вот, всё так же, как и у нас. А ещё бочку на нас катят западно-цивилизованные, мол орки, мол недовоспитанные.
  • Ice
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Пишут, что есть видеозапись, на которой видно что Матье никого не бил и не толкал. Судя по этому видео две девочки из трех в возрасте 12, 13 и 14 лет пока родители спали играли в игру "постучи и убегай". То есть стучали в дверь и отбегали. Матье проводил девочек в их номер и безуспешно пытался объясниться с какой-то женщиной, по-видимому их матерью. Они ругались с использованием ненормативной лексики (с обоих сторон), но рукоприкладства не было. Женщина вела себя агрессивно, типа ничего не докажете...
    Теперь этим делом будут заниматься юристы Альпецина.
     


    Цитата: uran
    На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит.

    К слову, Пидкок в такую ситуацию не попал бы. На подобные случаи с ним ездит его гёрлфренд, которая сама бойко разбирается с большими и маленькими девочками... Про подругу Ремко ничего не знаю, ибо не слежу.
    Эти полоумные мамаши воспитанием детей занимались бы, а не спорили с теми, кому их малоадекватные отпрыски спать мешают.

  • RVL
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    RVL-Фото

    яжемать и избитые дети)))

    Матюха попал конечно...

  • Earl57
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    Earl57-Фото

    Пишут, что есть видеозапись, на которой видно что Матье никого не бил и не толкал. Судя по этому видео две девочки из трех в возрасте 12, 13 и 14 лет пока родители спали играли в игру "постучи и убегай". То есть стучали в дверь и отбегали. Матье проводил девочек в их номер и безуспешно пытался объясниться с какой-то женщиной, по-видимому их матерью. Они ругались с использованием ненормативной лексики (с обоих сторон), но рукоприкладства не было. Женщина вела себя агрессивно, типа ничего не докажете...

    Теперь этим делом будут заниматься юристы Альпецина.

     



    Цитата: uran
    На ровном месте столько проблем. Какого Ремко или Пидкока в таком сюжете ещё можно представить, 20 лет у многих в одном месте свербит.

    К слову, Пидкок в такую ситуацию не попал бы. На подобные случаи с ним ездит его гёрлфренд, которая сама бойко разбирается с большими и маленькими девочками... Про подругу Ремко ничего не знаю, ибо не слежу.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (15)
    Серафим-Фото

     Ох уж эти фламандцы, что бельгийцы, что голлвндцы. Иногда даже удивляюсь, вроде северяне, а горячие и вспыльчивые, как финские кавказские, тоже горячие парни. Чуть что, сразу в потасовку. Помню, Жильберу за демонстрацию среднего пальца в драке его-же и сломали.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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