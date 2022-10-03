Матье ван дер Пул: “Мне надо было действовать по-другому и обратиться к администратору отеля"

Матье ван дер Пул и команда Alpecin-Deceuninck сделали заявление после инцидента в австралийском отеле

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) впервые после инцидента в Австралии пообщался с журналистами в аэропорту Брюсселя после возвращения в Бельгию.

27-летний нидерландский гонщик команды Alpecin-Deceuninck признал, что ошибся, когда вместо того, чтобы вызвать администрацию отеля, попытался сам решить проблему с девочками, стучавшими в его номер вечером перед стартом групповой гонки чемпионата мира по велоспорту-2022. После выплаты штрафа в 1500 австралийских долларов Матье ван дер Пул смог вернуться в Бельгию.

В интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул сказал:

«Мне надо было действовать по-другому. К сожалению, случилось вот так. Я должен был проинформировать кого-то из администрации отеля. Но уже было поздно, я просто хотел спать. Подумал, что смогу решить всё сам, но в итоге всё пошло наперекосяк. К несчастью, уже ничего не изменишь.

Я взял девочку за руку. Но не собирался никому причинять вреда. Любой, кто меня знает, подтвердит, что я никогда никого не обижал. Появилась масса историй о том, что я толкал, но это абсолютная неправда. Такого не было. Есть две версии истории. Но в Австралии было очень сложно разбираться.

Конечно, я сожалею. Я тоже был неправ, признаю. Мне не надо было так делать, надо было решить вопрос по-другому».

Во вторник в интернете появилось видео с записью инцидента. Об этом сообщили издания Wielerflits и Het Nieuwsblad. VeloNews также подтвердили, что посмотрели эту видеозапись.

Согласно изданию Het Algemeen Dagblad девочки не знали, что стучат в номер профессионального велогонщика. Первое видео показывает, как мужчина входит в номер отеля, куда убежали девочки. На втором видео спор между Матье ван дер Пулом и матерью девочек.

Согласно информации AD, состоялся следующий разговор:

Матье ван дер Пул: «Я никого не трогал»

Мать: «Заткнись, это есть на камере».

- В чём же дело, покажите мне.

- Ты не имеешь права входить в мой номер.

- А ты не имеешь права стучать в мою дверь три чертовых часа.

- Ты нам угрожаешь.

- Раз так, зовите полицию и скажите им об этом.

- Уже вызвала. Они едут.

- Отлично, точно едут?

В документах из суда, по сообщению средств массовой информации Нидерландов, говорится: «Он подождал, пока пострадавшие снова постучат в его дверь, а затем погнался за ними до их номера в отеле».

В документах также говорится, что предположительно одна из девочек забежала в угол номера, согнулась и закрыла лицо. Предположительно Матье ван дер Пул схватил её за обе руки, стиснул, толкнул её к стене и накричал на неё. У девочки небольшая ссадина на правом локте и покраснение на левом предплечье. Когда Матье ван дер Пул увидел, что вторая девочка пытается сбежать из комнаты, он тоже прижал её к стене, а потом ушёл из номера, где были девочки, и вернулся в свой номер.

Матье ван дер Пул отрицает, что физически воздействовал на пострадавших.

Матье ван дер Пул: «Постараюсь оставить произошедшее позади, буду смотреть вперёд. Теперь поеду домой, хочу успокоиться. В любом случае, я рад вернуться. Дальше будут разбираться команда и юристы.

Я много тренировался ради чемпионата мира, чувствую себя прекрасно. Надеюсь, что смогу поучаствовать в гонках, но всё зависит от того, как восстановлюсь в ближайшие дни».

Велокоманда Alpecin-Deceunick сделала заявление:

«Мы приняли к сведению инцидент, случившийся 48 часов назад в Вуллонгонге. Излишне упоминать, что здесь все являются пострадавшими, о чём можно только сожалеть. Первоначально мы сосредоточились на юридической помощи Матье ван дер Пулу, чтобы он смог быстро вернуться домой. Теперь, когда это сделано, мы хотим получить чёткое представление о ходе событий, изучив всё дело. Пока мы не получили судебных документов. Также поговорим с Матье ван дер Пулом и всеми из сборной Нидерландов, кто был вовлечён в инцидент. Основываясь на полученных сведениях, мы определим, какие шаги предпринять.

Хотим подчеркнуть, что уважение к другим в пелотоне и за его пределами для команды Alpecin-Deceuninck всегда было на первом плане. Поэтому хотим подойти к решению вопроса надлежащим образом. Только тогда команда Alpecin-Deceuninck и Матье ван дер Пул будут общаться на эту тему».