Матье ван дер Пул готов к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Матье ван ден Пул о фаворитах, стратегии и готовности к групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) за свою карьеру дважды принимал участие в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту в категории «элита». В прошлом году финишировал в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту 8-м.

В этом году 27-летний нидерландский велогонщик подошёл к чемпионату мира после неровного сезона, где у него были и победы – на Туре Фландрии и Дварс доор Фландерен, этапе Джиро д’Италия, и неудачи – сход с Тур де Франс. Перед групповой гонкой чемпионата мира Матье ван дер Пул проехал четыре небольших классики, три из которых выиграл.

В интервью Het Nieuwsblad Ван дер Пул отметил, что с каждым годом у него всё меньше шансов выиграть радужную майку, и повторил, что если бы не чувствовал себя готовым к борьбе, то не приехал бы в Австралию.

Матье ван дер Пул: «Не сказал бы, что сейчас в самой лучшей форме, но, думаю, готов бороться за майку чемпиона мира. Выигрывать всегда приятно, но победить в воскресенье будет нелегко. На предыдущих гонках чувствовал себя вполне хорошо, что для меня важнее всего. Я подготовился так, как хотел, теперь просто подождём воскресенья.

Обычно слишком много внимания уделяется такому подъёму (как Маунт-Плезант). Но и остальная дистанция довольно трудная, сложно предсказывать. До финиша после подъёма будет довольно далеко, отрезок придётся ехать по широкой дороге. Если получится сделать просвет на этом подъёме на последнем круге, значит, ты один из сильнейших. Удержаться до финиша возможно, но гарантий нет.

Думаю, претендентов несколько. Ван Арт, как все знают, среди сильнейших, но я также отмечу Мэттьюса. Он австралиец, думаю, предельно мотивирован, и последний месяц он выступал на высоком уровне. Думаю, он тоже готов бороться.

Тадей Погачар умеет побеждать в любой гонке, и в такой тоже. Это честная дистанция, где впереди останутся сильнейшие. Погачар уже показывал, что способен обойти в спринте Ваута, так что выиграет тот, у кого останется больше сил».