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Форс-мажор помешал Матье ван дер Пулу выступить в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Матье ван дер Пул сошёл с групповой гонки через 35 км после старта из-за бессонной ночи в полиции

 

Форс-мажор помешал Матье ван дер Пулу выступить в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), один из претендентов на победу в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022, перед одним из главных стартов сезона провёл ночь, разбираясь с полицией Нового Южного Уэльса из-за инцидента с постояльцами отеля.

 

  Как сообщает Sporza, Матье ван дер Пулу помешали спать два подростка, несколько раз стучавшие в дверь его номера около 22:40 в субботу вечером.  

 

  Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что в Сиднее, в отеле на  Grand Parade Brighton-Le-Sands 27-летний гонщик сборной Нидерландов был вовлечён в перепалку и толкнул двух девочек – подростков 13-14 лет. Сотрудник отеля вызвал  полицию.

 

  Офицеры из St George Police Area Command прибыли в отель и задержали 27-летнего нидерландца. Матье ван дер Пул объяснил Sporza, что в отель вернулся только в 4 утра.  

 

  VeloNews сообщает, что Матье ван дер Пула освободили под залог, и теперь он должен во вторник явиться в суд. По словам австралийской журналистки Софи Смит (Sophie Smith), у Ван дер Пула до явки в суд конфисковали паспорт.

 

  Матье ван дер Пул: «Да, это правда. Был небольшой спор. Дело в шумных соседях. Я рано пошёл спать, а в коридоре отеля дети посчитали необходимым постоянно стучать в дверь моего номера. Когда это повторилось несколько раз, я не выдержал. Я не очень вежливо попросил их прекратить. Потом вызвали полицию, и меня забрали. Я вернулся в номер только в 4 утра. Это катастрофа, но я ничего больше не могу изменить».

 

  Полиция по запросу Cyclingnews и VeloNews сообщила, не называя имени вовлечённого в конфликт:

 

  «Около 10:40 PM (в субботу 24 сентября 2022 года) мужчина в отеле на The Grand Parade, Brighton-Le-Sands предположительно был вовлечён в словесную перепалку с девочками-подростками 13 и 14 лет. Утверждается, что мужчина затем толкнул двух подростков, одна из которых упала на пол, а другая ударилась о стену и получила небольшую ссадину на локте.

 

  Об инциденте сообщили руководству отеля, затем вызвали полицию. Офицеры вскоре после этого арестовали 27-летнего мужчину. Его забрали в полицейский участок Kogarah и предъявили обвинение в нападении. Он выпущен под залог с обязательством появиться в суде Sutherland Local Court  27 сентября 2022 года».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 09:23 | Регистрация: 27.05.2017

    :facepalm:

    No war!
  2. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 09:45 | Регистрация: 26.07.2021

    «Соседи приходят им слышится стук копыт Мешают уснуть, тревожат их сон!» Беруши были бы более легким решением)))

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 09:53 | Регистрация: 22.05.2013

    Видимо болельщики Метьюса были соседи, работники отеля и полиция.

    На такие случаи нужен член команды, который будет охранять дверь Матье ночами. 

  4. RVL

    Сегодня, 10:07 | Регистрация: 30.08.2012

    Это не форс мажор 

    1. MVDP

      Сегодня, 10:20 | Регистрация: 3.10.2020

      Т.е. это было спланировано?

  5. Имя: Андрей

    Aboba

    Сегодня, 11:00 | Регистрация: 30.08.2022

    Представили, что такое произошло бы в "кровавом мордоре"?

    Вот и я не могу

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