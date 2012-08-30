Форс-мажор помешал Матье ван дер Пулу выступить в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Матье ван дер Пул сошёл с групповой гонки через 35 км после старта из-за бессонной ночи в полиции

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel), один из претендентов на победу в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022, перед одним из главных стартов сезона провёл ночь, разбираясь с полицией Нового Южного Уэльса из-за инцидента с постояльцами отеля.

Как сообщает Sporza, Матье ван дер Пулу помешали спать два подростка, несколько раз стучавшие в дверь его номера около 22:40 в субботу вечером.

Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что в Сиднее, в отеле на Grand Parade Brighton-Le-Sands 27-летний гонщик сборной Нидерландов был вовлечён в перепалку и толкнул двух девочек – подростков 13-14 лет. Сотрудник отеля вызвал полицию.

Офицеры из St George Police Area Command прибыли в отель и задержали 27-летнего нидерландца. Матье ван дер Пул объяснил Sporza, что в отель вернулся только в 4 утра.

VeloNews сообщает, что Матье ван дер Пула освободили под залог, и теперь он должен во вторник явиться в суд. По словам австралийской журналистки Софи Смит (Sophie Smith), у Ван дер Пула до явки в суд конфисковали паспорт.

Матье ван дер Пул: «Да, это правда. Был небольшой спор. Дело в шумных соседях. Я рано пошёл спать, а в коридоре отеля дети посчитали необходимым постоянно стучать в дверь моего номера. Когда это повторилось несколько раз, я не выдержал. Я не очень вежливо попросил их прекратить. Потом вызвали полицию, и меня забрали. Я вернулся в номер только в 4 утра. Это катастрофа, но я ничего больше не могу изменить».

Полиция по запросу Cyclingnews и VeloNews сообщила, не называя имени вовлечённого в конфликт:

«Около 10:40 PM (в субботу 24 сентября 2022 года) мужчина в отеле на The Grand Parade, Brighton-Le-Sands предположительно был вовлечён в словесную перепалку с девочками-подростками 13 и 14 лет. Утверждается, что мужчина затем толкнул двух подростков, одна из которых упала на пол, а другая ударилась о стену и получила небольшую ссадину на локте.

Об инциденте сообщили руководству отеля, затем вызвали полицию. Офицеры вскоре после этого арестовали 27-летнего мужчину. Его забрали в полицейский участок Kogarah и предъявили обвинение в нападении. Он выпущен под залог с обязательством появиться в суде Sutherland Local Court 27 сентября 2022 года».