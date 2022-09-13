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Тадей Погачар: «Чемпионат мира по велоспорту – моя главная цель после Тур де Франс»

Тадей Погачар и сборная Словении о чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

 

 

  Тадей Погачар назвал чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 главной целью второй части сезона. Сначала словенский гонщик команды UAE Team Emirates, которому во время чемпионата, 21 сентября, исполнится 24 года, поборется в индивидуальной гонке на время 18 сентября, а затем возглавит сборную своей страны в групповой гонке. После Тур де Франс-2022, где Тадей Погачар занял 2-е место, и Классики Сан-Себастьяна, с которой сошёл, он вернулся в гонки 28 августа, проехав сначала Bretagne Classic, а затем две канадских гонки, где одержал победу на Гран-при Монреаля.

  Из Канады Тадей Погачар прилетел в Австралию прямым рейсом бизнес-класса, как и бельгийский велогонщик, один из его главных соперников,  Ваут ван Арт.

 

Тадей Погачар: «Чемпионат мира по велоспорту – моя главная цель после Тур де Франс»

 Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

  Тадей Погачар: «Мне нравятся  однодневные гонки, они похожи на азартную игру. Я всё ещё более уверенно чувствую себя в многодневных гонках, но однодневные – это весело, интересно, волнительно. Никогда не знаешь, чего ожидать в тот день.

  Чемпионат мира был моей главной целью после Тур де Франс. Однодневные гонки всегда немного коварные, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

 

  В других гонках выступаешь с ребятами, которых знаешь два или три сезона, но на чемпионате мира, по крайней мере, у нас есть команда, которая меня поддержит. Может, будет шанс маленького отрыва или спринта из небольшой группы. Конечно, есть и множество вариантов другого итога чемпионата мира. 

  Думаю, многие могут выиграть чемпионат мира, особенно в этом году. Надо внимательно следить за всеми соперниками, а также не забывать о себе. Это и собираюсь делать».

 

  Урош Мурн (Uroš Murn), тренер сборной Словении, в интервью Cyclingnews сказал, что верит в шансы Тадея Погачара в разделке и в групповой гонке: «Дистанция разделки ему отлично подходит, потому что техническая, а мы знаем, что он очень техничный гонщик.

  В групповой гонке Тадей – план А, но надо смотреть по ситуации за 60 – 80 км до финиша. У нас есть Ян Тратник. Он сейчас в хорошей форме и в таком типе гонок способен показать что-то значительное».

 

  Бороться за высокое место в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022 помогут  Ян Тратник (Jan Tratnik), Домен Новак (Domen Novak), Ян Поланц (Jan Polanc), Яка Приможич (Jaka Primožič) и Давид Пер (David Per).

 

  Домен Новак: «Ян суперсилён и может удивить, например, атаковать незадолго до финиша с несколькими сильными гонщиками. Думаю, хорошо, что мы едем только с одним лидером, таким, как Погачар, потому что если помогать двум, то и силы потратятся вдвойне. Если один гонщик едет хорошо, а другой нет, команда делится на две группы. А с одним лидером легче, потому что фокусируешься только на нём. На таких гонках всегда нужна и удача».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в разделке?

Комментарии

  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (1)
    Aboba-Фото

    Этот рекорд надо делать на одном и том же байке.

    Иначе приходит Инеос со своим огромным бюджетом, вкладывается в велосипед, и по итогу какой-то ноунейм ставит рекорд.

    Ганна конечно обойдет потому что банально сильнее, но сколько метров к рекорду будет прибавлено только за счет велосипеда...

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Пока ,из того что есть, сразу бросается в глаза высокие шансы Италии в миксе и мужской разделке.

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Проводить ЧМ в Австралии еще большая тупость. Вон в Ирландии вообще отказались кого-либо отправлять на этот ЧМ. Сказали что перспектив на призы у ирландцев нет, а расходы огромные. И вообще в этом году все подорожало на 60-80%. Так что Сэм Беннет, Данбар и Маллен не по своей воле мимо чемпионата...
    Ван Арт недавно посетовал, что для поездки в комфортных условиях в бизнес-классе нужно заплатить 8000 евро в один конец за один только билет. И это при том, что обратный билет стоит 3500 евро. Он типа федерацию Бельгии немного разгружает, поэтому билеты сам оплачивает. В реальности за ним повсюду жена с ребенком ездит, поэтому он и летел в Австралию отдельно от сборной. А там еще за проживание жены платить надо.

    Понятно, что Австралия на краю Земли и расходы туда летать большие, даже для богатых. Но если я правильно прочитал один англицкий сайт Рэмко Э. именно бизнес-классом и полетел на ЧМ; а чё ему, Вуэльту же выиграл, деньги не лишние нашлись))

    Но я вот тут подумал немного о другом, а не привезут ли в далёкую Австралию европейские (и не только) спортсмены/спортсменки и/или "персонал поддержки" новые случаи КОВИДа? У них там ведь очень строгие меры безопасности были ещё недавно. И своих не выпускали, и тем более чужих не (в)пускали к себе...и это касалось не только спортсменов. 

  • Aboba
    Kampioenschap van Vlaanderen-2 ... (2)
    Aboba-Фото
    https://ibb.co/4PPdMN4
  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    Earl57-Фото
    Жизнь такая. Если муж или бойфренд знаменитый и богатый, то приходится присматривать, чтобы не увели. Вон за Пидкоком его подруга тоже повсюду мотается. Дамы ведут себя сдержанно, на камеры не лезут. Но присутствуют.
    Вальверде первую жену с двумя детьми оставил, когда встретил более молодую. А у Кэва жена до брака с ним эскортницей была. Он с ней на каком-то официальном мероприятии познакомился. Немало случаев, когда гонщики женились на подиумных девушках.
  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    velodoctor-Фото
    Даже если вы по 200 дней в году ночевали вне дома?
  • Camel
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...за ним повсюду жена с ребенком ездит...

    Если бы со мной жена на работу с ребенком ходила, да ещё и по командировкам за мной моталась, я бы её в угол поставил.

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    Earl57-Фото

    Речь о расходах на перелет и проживание. Велофедерация небольшой страны еле как сводит концы с концами. Будь ЧМ в Европе, они бы приехали. Хотя бы ради андеров и юниоров.

    Поездку на чемпионаты федерации сами оплачивают, все расходы за их счет.

  • Aboba
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    Aboba-Фото
    >Сказали что перспектив на призы у ирландцев нет
    По такой логике, на ЧМ в разделке могут ехать человек 5
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неужели так быстро "оклемался" или его "нервирует" что инженер его же команды сейчас владелец часового рекорда ?)

    Насчёт ЧМ. У нас по Киеву начинается всё намного раньше, разве что воскресные гонки можно будет смотреть чуть больше, т.е. раньше, так как выходной день.
    Кстати:

    164.3 км. - longest road race in WC for women elite EVER. (previous record 157,7 км. в 2021 году)

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4836
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

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