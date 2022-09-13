Тадей Погачар: «Чемпионат мира по велоспорту – моя главная цель после Тур де Франс»

Тадей Погачар и сборная Словении о чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022

Тадей Погачар назвал чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 главной целью второй части сезона. Сначала словенский гонщик команды UAE Team Emirates, которому во время чемпионата, 21 сентября, исполнится 24 года, поборется в индивидуальной гонке на время 18 сентября, а затем возглавит сборную своей страны в групповой гонке. После Тур де Франс-2022, где Тадей Погачар занял 2-е место, и Классики Сан-Себастьяна, с которой сошёл, он вернулся в гонки 28 августа, проехав сначала Bretagne Classic, а затем две канадских гонки, где одержал победу на Гран-при Монреаля.

Из Канады Тадей Погачар прилетел в Австралию прямым рейсом бизнес-класса, как и бельгийский велогонщик, один из его главных соперников, Ваут ван Арт.

Photo (c) UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Мне нравятся однодневные гонки, они похожи на азартную игру. Я всё ещё более уверенно чувствую себя в многодневных гонках, но однодневные – это весело, интересно, волнительно. Никогда не знаешь, чего ожидать в тот день.

Чемпионат мира был моей главной целью после Тур де Франс. Однодневные гонки всегда немного коварные, но я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

В других гонках выступаешь с ребятами, которых знаешь два или три сезона, но на чемпионате мира, по крайней мере, у нас есть команда, которая меня поддержит. Может, будет шанс маленького отрыва или спринта из небольшой группы. Конечно, есть и множество вариантов другого итога чемпионата мира.

Думаю, многие могут выиграть чемпионат мира, особенно в этом году. Надо внимательно следить за всеми соперниками, а также не забывать о себе. Это и собираюсь делать».

Урош Мурн (Uroš Murn), тренер сборной Словении, в интервью Cyclingnews сказал, что верит в шансы Тадея Погачара в разделке и в групповой гонке: «Дистанция разделки ему отлично подходит, потому что техническая, а мы знаем, что он очень техничный гонщик.

В групповой гонке Тадей – план А, но надо смотреть по ситуации за 60 – 80 км до финиша. У нас есть Ян Тратник. Он сейчас в хорошей форме и в таком типе гонок способен показать что-то значительное».

Бороться за высокое место в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022 помогут Ян Тратник (Jan Tratnik), Домен Новак (Domen Novak), Ян Поланц (Jan Polanc), Яка Приможич (Jaka Primožič) и Давид Пер (David Per).

Домен Новак: «Ян суперсилён и может удивить, например, атаковать незадолго до финиша с несколькими сильными гонщиками. Думаю, хорошо, что мы едем только с одним лидером, таким, как Погачар, потому что если помогать двум, то и силы потратятся вдвойне. Если один гонщик едет хорошо, а другой нет, команда делится на две группы. А с одним лидером легче, потому что фокусируешься только на нём. На таких гонках всегда нужна и удача».