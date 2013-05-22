Тобиас Фосс – чемпион мира-2022 в индивидуальной гонке на время

Тобиас Фосс завоевал золото в разделке чемпионата мира по велоспорту-2022, проехав 34,2 км быстрее Штефана Кюнга и Ремко Эвенепула

Тобиас Фосс (Tobias Foss) стал чемпионом мира 2022 года в индивидуальной гонке на время в австралийском Вуллонгонге, где велогонщики преодолевали дистанцию протяжённостью 34,2 км (два круга).

25-летний велогонщик команды Jumbo-Visma, который является действующим чемпионом Норвегии в гонке с раздельным стартом, потратил на прохождение дистанции 40 минут и 2,78 секунды, его средняя скорость составила 51.241 км/час.

Технически сложной трассу индивидуальной гонки на время делали 24 поворота. Часть дистанции была проложена вдоль берега Тасманова моря (юго-западной части Тихого океана).

На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на вершине подъёма, на отметке 7.2 км, быстрее всех был швейцарский гонщик Штефан Кюнг (Stefan Kung) со временем 8 минут 50,73 секунд. Второе время показал бельгийский гонщик Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) с отставанием в 0,61 секунды. Тобиас Фосс на первой отсечке уступал 2,26 секунды.

Через 17,3 км после старта велогонщики снова оказывались на вершине подъема, где находилась вторая промежуточная отсечка времени. На ней лучшее время снова показал Штефан Кюнг - 29 минут и 5,90 секунд. Тобиас Фосс проиграл ему на второй отсечке 11,53 секунды и занимал второе место, а Ремко Эвенепул прошёл отсечку с третьим результатом, проиграв 15,5 секунд.

Судьба медалей решилась на заключительном отрезке, который быстрее всех преодолел Тобиас Фосс со средней скоростью 54,11 км час.

Второе место занял серебряный призёр чемпионата Европы в этой дисциплине Штефан Кюнг с отставанием в 2,95 секунды. Третье место у действующего чемпиона Бельгии в гонке с раздельным стартом Ремко Эвенепула с проигрышем 9,16 секунды.

Двукратный чемпион мира и действующий чемпион Италии Филиппо Ганна (Filippo Ganna) не смог защитить титул чемпиона мира и занял 7-е место, проиграв Тобиасу Фоссу 56 секунд.

Тобиас Фосс: «Чувствую себя как во сне. Не верится. Всё кажется нереальным. Сегодня нога шла очень мощно. После гонок в Канаде убедился, что форма звучит. Но итог оказался лучше, чем даже мог себе представить. Постараюсь насладиться победой, но, думаю, пока я ещё её не осознал.

Я продавливал на всей дистанции, которая была технически сложной и коварной. Старался как можно быстрее проехать подъём, а на спуске восстановить дыхание. Мы с тренером отлично подготовились.

Сегодня я надеялся попасть в топ-10, может, в топ-5. А теперь я – чемпион мира и буду целый год носить радужную майку. Собираюсь с честью носить эту особенную майку, а также безмерно ею наслаждаться».